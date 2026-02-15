《名媛望族》世纪Re-U星光熠熠集齐视帝视后 江美仪爆二太太陈玉莲行踪？ 离巢女角风采依然

TVB于2012年首播的台庆剧《名媛望族》近日在深夜时段重播，不仅勾起无数剧迷的集体回忆，更意外吸引新一代观众追看，剧中多个经典场口，如江美仪的流利英语独白、王浩信被掌掴的震撼画面等，再次成为全城热话。剧集播毕多年，一众演员的深厚情谊依然不变，并趁著农历新年前举行了一场温馨的Re-U饭局。

刘松仁精神奕奕

本次重聚最让粉丝欣慰的，莫过于男主角刘松仁的现身。早前曾一度传出健康亮红灯的他，在这次饭局中显得精神饱满，笑容满面。从大合照中可见，刘松仁稳坐席中，面色红润，与剧中的「太太」及「仔女」们亲密互动，其中「大太太」韩马利更亲暱地跷著他的手臂。他健康开朗的状态，直接击破了外界的健康问题传闻。

江美仪人气再急升

随著剧集重播，当年凭借三太太「Yvonne」一角出位、演技备受肯定，早成视后的江美仪，人气再度急升。在这次的聚会中，江美仪以一头清爽利落的黑短发示人，配上招牌的灿烂笑容，形象十分抢镜，与剧中妩媚的长发造型形成鲜明对比。她的社交媒体上载了多张聚会照片，引来大量网民留言，足见其魅力不减。

视帝视后喜相逢

这次「钟家」Re-U阵容鼎盛，除了刘松仁，剧中三位太太韩马利，应本剧取得视后的杨茜尧（前名杨怡）、江美仪，以及视帝儿子马国明、新抱朱晨丽、女儿马赛和对头人石修等皆有出席，场面温馨热闹。

二太太陈玉莲行纵曝光？

唯一的「遗憾」是二太太陈玉莲未有现身。当有入戏的网民留言询问「二妈去哪了？」，江美仪也相当配合地以剧中角色的口吻笑著回应，指她正与剧中情人「齐日辉」远走高飞，「身在英国」，巧妙地呼应了剧情，引来网民大赞搞笑。此外，马国明的太太汤洛雯亦有留言，引用江美仪在剧中的金句「As if I care」，互动充满趣味。这次重聚不仅是一场「回忆杀」，更见证了《名媛望族》团队难能可贵的长久情谊。

