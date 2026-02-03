《中年好声音4》蒙面歌手身份线索大放送 刘佩玥笑声露馅？ 网民点名罗天宇、周志康、姚兵

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》今季加入全新「蒙面艺员赛区」环节，七位以代号「猫女郎」、「白羊君」、「白眉鹰王」、「鹿七伯」、「狮子王」、「企鹅人」及「树熊公子」登场的TVB艺人，其神秘身份引起全城热话。日前，节目《一周星星》邀请到其中四位蒙面唱将——「狮子王」、「猫女郎」、「企鹅人」及「白羊君」接受主持许文轩访问，大玩「履历清单」游戏，为观众提供大量关于他们真实身份的线索！

线索一：TVB年资大起底

游戏一开始已供出，四位蒙面歌手的TVB年资均超过10年！当中「企鹅人」、「猫女郎」及「狮子王」已加入公司10至15年，而「白羊君」的年资更超过15年，绝对是大前辈。

线索二：演戏、主持经验丰富

在演艺经验方面，四位都承认曾拍过剧集，并且都有份参演今年的台庆剧。不过，当被问到是否拍过处境剧时，「狮子王」则表示没有，范围进一步收窄。而在主持方面，「狮子王」再次否认，其余三位「猫女郎」、「企鹅人」及「白羊君」则表示曾担任过主持。

线索三：全员都曾为节目「湿身」

当问到有否在节目中穿过泳装时，四位歌手竟齐齐举起「YES」牌，表示都曾为节目「豁出去」。当中「白羊君」更笑言，在TVB的综艺节目与同事一起「玩水」是非常正常的事。

线索四：歌唱比赛经验各异

虽然同为唱将，但原来并非人人都身经百战。「狮子王」和「猫女郎」表示从未参加过其他歌唱比赛，而「白羊君」则透露参加过校内外的歌唱比赛。「企鹅人」更给出关键线索，指自己是透过音乐相关的比赛入行。

线索五：感情状况大公开

访问中最具爆点的，莫过于感情状况。「白羊君」与「猫女郎」表示另一半并非圈中人；「企鹅人」则给出模棱两可的答案，称太太虽非正式艺人，但曾因他的关系上过镜。而被问到「绯闻对象」是否圈中人时，「狮子王」在一番挣扎后，腼腆承认，引发全场起哄。

神秘「猫女郎」似足刘佩玥？

真实身份早已呼之欲出？

节目播出后，网民反应极为热烈，纷纷表示蒙面歌手的身份「呼之欲出」。不少留言都直指四位歌手的真实身份就是罗天宇（狮子王）、刘佩玥（猫女郎）、周志康（企鹅人）及姚兵（白羊君）。

有网民笑言：「唔好玩啦！大家都心中有数」、「一早已知佢哋系边几个啦」。其中，「猫女郎」被认为最明显，有留言指：「阿moon（刘佩玥）真系太明显了，净系动作同埋笑声已经100%系佢」。看来，尽管戴著面具，艺人们独特的个人特质还是藏不住！

《中年好声音4》歌手身份线索揭秘

被网民猜测为罗天宇的「狮子王」已加入TVB 10至15年，他拍过剧但没有参演过处境剧，也从未参加过其他歌唱比赛，而他的绯闻对象是圈中人。同样有10至15年年资、被认为是刘佩玥的「猫女郎」，拍过处境剧及台庆剧，但没有参加过歌唱比赛，另一半是圈外人。被指是周志康的「企鹅人」也是入行10至15年，线索是他曾透过歌唱比赛入行，而且太太也曾上过镜。最后，年资最深（超过15年）并被猜测为姚兵的「白羊君」，他参加过歌唱比赛，另一半同样并非圈中人。

