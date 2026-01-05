TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪

TVB颁奖典礼2025／万千星辉颁奖典礼2025丨无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》，已于昨晚（1月4日）在澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行，为过去一年的电视界作出总结。当晚红地毡上星光熠熠，艺人盛装赴会，角逐各大奖项，当中竞争最激烈的「最佳男、女主角」（视帝、视后）得主为黄宗泽及佘诗曼，赛果成为全城焦点，而曾志伟宣布离任TVB总经理亦是另一大热话。《星岛头条》整理出《万千星辉颁奖典礼2025》现场花絮，除了捕捉台上的得奖喜悦，更独家拍下大量明星在台下鲜为人知的漏网镜头。

TVB颁奖典礼2025丨陈豪似有潜台词？

《万千星辉颁奖典礼2025》开场率先颁发男、女新人奖，当宣布男新人奖得主有两位、分别为冯皓扬及刘洋时，陈豪表情成网民焦点，他似乎都好惊讶，在台上与其他艺人对视时的表情被笑指似有「潜台词」。

TVB颁奖典礼2025丨吴业坤喊到肢体扭曲

吴业坤勇夺《万千星辉颁奖典礼2025》的「飞跃进步男艺员」奖，在台上已难掩激动情绪。当他领奖后步下舞台时，《星岛头条》捕捉到他喊到肢体扭曲。照片中，只见他激动得整个人弯下身，一手掩面，泪洒当场，身体因抽泣而扭曲，可见他得到此奖相当开心。这座奖项是对他多年来在演艺及歌唱事业上努力不懈的肯定，回到座位后，他依然泪流不止，获同场艺人安慰。

万千星辉颁奖典礼2025丨现场花絮逐格睇Part 1：

TVB颁奖典礼2025丨Bob林盛斌得奖众星祝贺

Bob林盛斌《万千星辉颁奖典礼2025》夺得「最佳男主持」奖，他前往台上领奖前，台下群星反应热烈，纷纷送上祝贺，足证其在圈中的好人缘。四届视后佘诗曼表现兴奋，除了热情拥抱外，更化身摄影师，高举手机为好友拍下珍贵的得奖时刻。此外，陈山聪、何广沛等多位艺人亦上前恭贺，场面温馨热闹。他在台上承诺会为近来失恋的陈庭欣找男朋友，陈庭欣忽然被点名似乎都有些尴尬，在台下笑到流眼泪。

TVB颁奖典礼2025丨Bob林盛斌整烂奖座

Bob林盛斌在《万千星辉颁奖典礼2025》上喜获「最佳男主持」奖，却发生了爆笑小插曲。获奖后不久，他的奖座竟意外「身首异处」，断成了两截。Bob林盛斌下台后的反应曝光，只见Bob林盛斌望著手中的烂奖座，表情既无奈又逗趣。事后他更发挥其搞笑本色，在后台拿著奖座摆出各种夸张表情拍照，将这个意外化为笑料，展现其乐天性格，为《万千星辉颁奖典礼2025》增添了有趣的画面。

TVB颁奖典礼2025丨GM与叶蒨文形成强烈对比

GM曾展望失落「飞跃进步男艺员」奖，反而女友叶蒨文得到「飞跃进步女艺员」奖，他在台上台下似乎都难掩失落，不过仍尽男友责任扶女友上上落落。而《星岛头条》就捕捉到，当叶蒨文与台下同事交流时，GM曾展望露出落寞样，二人神情形成强烈对比。

万千星辉颁奖典礼2025丨现场花絮逐格睇Part 2：

TVB颁奖典礼2025丨佘诗曼成为「集邮」对象

佘诗曼凭借精湛演技，荣获「大湾区最喜爱的女主角」大奖，实至名归。当宣布得奖一刻，全场欢呼，台下众星反应尤为激动。与她合作无间的旧拍档林保怡，第一时间从座位上站起来，送上温暖拥抱，替她感到高兴。在《新闻女王》中与佘诗曼合作的何广沛亦难掩兴奋，随即高举手机，化身小粉丝为「Man姐」记录下这荣耀时刻，场面温馨。

佘诗曼领奖后回到台下，魅力不减，即获总经理曾志伟上前祝贺。她随即成为全场焦点，不少宾客及圈中好友纷纷上前「集邮」，争相与新鲜出炉的「女主角」合照，一度被重重包围，可见其人气高企，人缘极佳。

TVB颁奖典礼2025丨林文龙为佘诗曼递纸巾

而当佘诗曼众望所归，第四度封视后时，台下好友纷纷上前拥抱祝贺，场面热闹。当她上台发表感言时，因心情激动而忍不住落泪。颁奖嘉宾、曾在《法证先锋2》与佘诗曼合作的旧拍档林文龙见状，立即贴心递上纸巾，举动窝心。此外，《星岛头条》亦捕捉到佘诗曼在广告时间，在场内走动，前往找同场的好友汤盈盈。

TVB颁奖典礼2025丨黄宗泽台下送飞吻致意

黄宗泽在《万千星辉颁奖典礼2025》中，勇夺「大湾区最喜爱的男主角」。当大会宣布得奖结果一刻，黄宗泽难掩兴奋之情，随即从座位站起。同枱的林保怡亦第一时间向他送上祝福，两人更热情握手，场面充满兄弟情。黄宗泽在上台领奖途中，不忘转身向台下观众及好友飞吻致意，尽显其风骚一面，与众人分享得奖的喜悦。

TVB颁奖典礼2025丨谭咏麟笑容耐人寻味

昨晚（4日）曾志伟在台上宣布将离任TVB总经理，并获颁「万千光辉荣誉传奇大奖」，谭咏麟现身兼在台上高歌赠好友曾志伟，完场时二人在台边有说有笑，谭咏麟的笑容相当鬼马，他们同框十足「大细路」。而这次是曾志伟离职前最后一个参与的大骚，他全晚满场飞，与来宾、艺人交流，更与得奖者合照留念，尽展亲民一面。

