29岁女星惊爆遭家暴！公开脸部瘀伤照 控诉前男友施暴：整整两周无法出门

南韩饶舌歌手Jvcki Wai近日在网上指控同为音乐人的制作人前男友Bangdal，对她施以暴力，并公开多张怵目惊心的伤势照片，在韩国饶舌圈与网络引发轩然大波。

Jvcki Wai惊悚伤痕照曝光

Jvcki Wai日前在网上公开多张照片，揭露自己遭受暴力对待。在其中一张照片中，可见她的脸颊出现大片红肿和瘀伤，另一张特写更清楚地显示她眼周和脸颊上的伤痕。此外，她还公开了双腿膝盖满是大块深紫色瘀青的照片，伤势看起来相当严重。Jvcki Wai在图片中写下：「因为这样，我有整整两周无法出门」，道出事件对她身心造成的巨大冲击。

Jvcki Wai公开事件是为了「活下去」

Jvcki Wai坦言，之所以选择公开一切，是因为对方曾限制她的人身自由，让她无法离开住所，她认为唯有公开，才能真正结束这段关系。为了佐证自己的说法，她还贴出疑似来自男方的讯息截图。

遭到指控的Bangdal是饶舌歌手Sik-K创立厂牌的重要成员，也曾担任Jvcki Wai专辑的制作人，更在「韩国嘻哈大奖 2025」获选为年度制作人。他强烈否认施暴，称自己才是受害者。

女星泪诉遭细16年嫩夫家暴？

Jvcki Wai称曾被前度掐颈

面对男方的否认，Jvcki Wai再度发出长文，详细描述交往期间所承受的暴力与精神控制。她控诉对方不仅摔掷物品、抢夺手机阻止她报警，甚至曾对她掐颈、威胁生命。她表示，自己长期活在恐惧与孤立之中，直到最近才意识到可能真的会有生命危险，并强调公开此事并非为了报复，而是不希望再有下一个受害者出现，就算赌上自己的音乐事业，她也只想活下去。

