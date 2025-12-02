Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火丨大火前最后公告曝光？ViuTV疑借单位拍反围标剧 《小业主战线》未播先惹热议

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-02 HKT
发布时间：19:00 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑日前发生五级夺命大火，酿成逾150人死亡的惨剧，事件震惊各地。今日（2日），有网民在Threads发布一张声称是「宏福苑大火前最后一张公告」的相片，疑揭ViuTV一部以反围标为主题的剧集《小业主战线》，申请了在宏福苑进行拍摄，引起网民热议。

网民揭ViuTV拍剧公告

根据网民分享的图片可见，宏福苑业主立案法团曾于2025年11月8日发出通告，内容指收到ViuTV剧组的申请，希望在当年11月中旬至翌年1月中旬，租用屋苑的公众地方及4个单位以拍摄电视剧集。

虽然通告未有提及剧集名称，但发文的网民及其他留言者均猜测，该剧正是由张继聪与周秀娜主演的ViuTV新剧《小业主战线》。据指，该剧剧情讲述一群小业主为对抗法团围标而展开斗争，其题材与时下热议的屋苑管理问题息息相关，让网民对此巧合感到惊讶。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」

《小业主战线》讲述反围标故事

翻查过去的新闻，ViuTV在10月举行的「ViuTV 2026 节目巡礼」上，已重点推介《小业主战线》。官方介绍形容此剧为「一套超写实嘅民生议题原创剧」，讲述「一班香港地道小业主 VS 围标集团」的故事。作为主演之一的张继聪当时亦表示，剧本题材新颖，描绘小业主对抗业主立案法团的公义之战，能拆解利益背后的人性与权力，是「贴地又够火」的现实题材剧。就本次拍摄地点的巧合，有传媒联络张继聪，他则请记者向ViuTV查询：「我一个演员唔方便答。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜张继聪与谢安琪捐仁济100万 邓丽欣画展门票收益助灾民

众星悼念大埔宏福苑五级火死难者：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
1小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
2小时前
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
5小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
3小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
6小时前
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
社会
4小时前