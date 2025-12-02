宏福苑五级火丨大火前最后公告曝光？ViuTV疑借单位拍反围标剧 《小业主战线》未播先惹热议

大埔宏福苑日前发生五级夺命大火，酿成逾150人死亡的惨剧，事件震惊各地。今日（2日），有网民在Threads发布一张声称是「宏福苑大火前最后一张公告」的相片，疑揭ViuTV一部以反围标为主题的剧集《小业主战线》，申请了在宏福苑进行拍摄，引起网民热议。

网民揭ViuTV拍剧公告

根据网民分享的图片可见，宏福苑业主立案法团曾于2025年11月8日发出通告，内容指收到ViuTV剧组的申请，希望在当年11月中旬至翌年1月中旬，租用屋苑的公众地方及4个单位以拍摄电视剧集。

虽然通告未有提及剧集名称，但发文的网民及其他留言者均猜测，该剧正是由张继聪与周秀娜主演的ViuTV新剧《小业主战线》。据指，该剧剧情讲述一群小业主为对抗法团围标而展开斗争，其题材与时下热议的屋苑管理问题息息相关，让网民对此巧合感到惊讶。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」

《小业主战线》讲述反围标故事

翻查过去的新闻，ViuTV在10月举行的「ViuTV 2026 节目巡礼」上，已重点推介《小业主战线》。官方介绍形容此剧为「一套超写实嘅民生议题原创剧」，讲述「一班香港地道小业主 VS 围标集团」的故事。作为主演之一的张继聪当时亦表示，剧本题材新颖，描绘小业主对抗业主立案法团的公义之战，能拆解利益背后的人性与权力，是「贴地又够火」的现实题材剧。就本次拍摄地点的巧合，有传媒联络张继聪，他则请记者向ViuTV查询：「我一个演员唔方便答。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜张继聪与谢安琪捐仁济100万 邓丽欣画展门票收益助灾民

众星悼念大埔宏福苑五级火死难者：