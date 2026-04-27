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《21世纪大君夫人》热播！拆解32岁IU童颜纤瘦秘笈 从节食到健康倒立｜附营养师餐单

减肥运动
更新时间：13:00 2026-04-27 HKT
发布时间：13:00 2026-04-27 HKT

由IU（李知恩）与边佑锡主演的韩剧《21世纪大君夫人》热播，创下高收视，由IU饰演的财阀美女与边佑锡饰演的王子谱出浪漫恋曲。现年32岁的IU，除了冻龄童颜令人惊叹，纤细匀称的身材亦成为热话。原来她曾经为了拍戏，采用过极速但激烈的减肥法，如今则用健康饮食配合倒立运动来维持体态。

IU极端一周瘦身法、7日减5公斤

IU曾在节目中透露，为求短时间内达到理想身形，她试过「一周瘦身法」：

  • 早餐：1个苹果
  • 午餐：1个番薯
  • 晚餐：蛋白质饮品
  • 每日总热量：约300kcal
  • 搭配简单运动

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此外，她早期亦曾以低脂牛奶及蛋白补充锭代替肉类，借此减低热量负担，同时避免因吃肉而引发食欲。IU本人坦言，这类极端餐单虽然在7天内成功减去5公斤，下巴线条明显变尖；但只能维持3至4天，绝非长久之计。她也曾表示现在绝对不会再用极端瘦身方式，因为不健康。

营养师警告低于基础代谢伤身 附改良版餐单

虽然IU「一周瘦身法」效果显著，但营养师高敏敏指出，长期摄取热量低于基础代谢率，加上三餐食材过于单一，容易导致营养不良，可能出现停经、掉发、疲倦无力等问题。因此她根据IU的原始餐单，设计出更均衡的「改良版」，每日热量控制在500卡以内，同时兼顾蛋白质、纤维与碳水化合物。

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营养师改良版餐单：

早餐
  • 苹果1颗
  • 水煮蛋1颗

功效：苹果皮含大量植化素，建议连皮吃；鸡蛋提供优质蛋白质，减少肌肉流失。
午餐
  • 番薯1条
  • 蔬菜2份
  • 鸡胸肉1片

功效：采用「211餐盘」比例；增加膳食纤维与蛋白质，提高饱足感之余，减脂不流失肌肉。
晚餐
  • 211餐盘（蔬菜2：碳水化合物1：蛋白质1）
  1. 蔬菜类：各色蔬菜、菇类、藻类
  2. 蛋白质：优先选择植物性蛋白
  3. 碳水化合物：非精致淀粉优于精致淀粉

高敏敏提醒，如果吃不饱、餐间可进食低GI水果或一小匙坚果种子；若嘴馋想吃零食，可选择无糖豆浆、毛豆、坚果或蔬菜棒。

IU回归平衡饮食 咀嚼多次增加饱足感

如今身材纤细的IU，已不再使用激烈方式减肥。她曾在社交媒体分享自己的饮食习惯，主张「原型食物」，她现时餐单中两大「常客」包括白菜及南瓜，前者含大量维他命C及钾质，后者虽属淀粉类、却是饱肚低卡之选。

IU早前作客好友刘寅娜的节目时也分享了当日午餐吃了「苹果和蓝莓」，更获好友指出是「小鸟胃」。另外，她也曾在网上节目中分享，吃饭时会咀嚼多次的饮食习惯，帮助消化并增加饱足感，并配合规律运动来维持体态。

倒立3分钟练核心 强化上半身脊椎

IU曾在综艺节目《孝利家民宿》与李孝利同居时，受李孝利的影响，学习每日倒立约3分钟，透过瑜伽和倒立来雕塑线条。此举既可训练全身核心肌肉，又有助控制食欲。

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倒立对健康有多种益处，可能有助于：

  • 安定心神
  • 减轻压力与忧郁
  • 活化脑下垂体与松果体
  • 刺激淋巴系统
  • 强化上半身、脊椎与核心肌群
  • 提升肺活量
  • 刺激并强化腹部器官
  • 促进消化
  • 缓解更年期症状
  • 预防头痛

除了诸多好处，倒立也存在某些风险，例如颈部、肩膀与背部的疼痛或受伤。要安全地进行倒立，最好采取安全措施，包括：

辅助及协助

最好是找人从旁辅助，包括合格的瑜伽老师、健身专家或具备相关知识的朋友。当倒立时，要检查或思考自己的身体对位并不容易。辅助者可以帮助引导正确位置，并支撑你的身体。

使用墙面

只要不过度依赖，使用墙面是可以的。最好不要太习惯墙面或过度靠在墙上，但如果感到紧张或害怕，有墙面在旁边提供心理支持也是良方。

 

资料来源：dlwlrma@IG、营养师高敏敏Healthline

延伸阅读：菜心西兰花蒸来吃最有益？保留近100%维他命C 营养师教焯菜5贴士减少营养流失

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