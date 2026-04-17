手游成减肥神器？《Pikmin Bloom》台湾爆红 玩家每日行路激瘦11公斤 专家解构原理

想减肥又嫌做运动好闷？近期一款手游在台湾爆红，意外成为「减重神器」——《Pikmin Bloom》（皮克敏），吸引大批原本不的市民加入，不少人分享自己「行路减肥」的成功经验，有玩家三个月瘦11公斤，更有专家指，不少肥胖患者突然加速减磅，原因竟是开始玩手游？

《Pikmin Bloom》是甚么？行路就可玩到！

《Pikmin Bloom》是任天堂与Niantic共同开发的AR手游，2021年全球上线，近期这款游戏在台湾突然爆红，吸引大量长辈、不打机的女士加入。玩家透过现实步行去收集不同造型的皮克敏，与同类型的《Pokémon GO》相比，门槛极低——纯粹「行路就是玩法」，毋须对战、毋须进行限时活动。玩家普遍认为，《Pikmin Bloom》爆红关键在于其轻松易玩的调性，吸引不少女玩家。

《Pikmin Bloom》玩法是甚么？

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《Pikmin Bloom》如何助减肥？步数挂钩进度

《Pikmin Bloom》与手机健康数据Apple HealthKit或Google Fit连接，自动追踪步数，即使关掉程式也会有记录。玩家透过每日行路可获得幼苗、果实，培养皮克敏，并在现实地图上种花；游戏强烈鼓励步行，有不少玩家表示，为了游戏每日轻松行过万步，且没有做运动的痛苦。

专家：助增加NEAT活动+胰岛素敏感度

台湾减重医生郑语皓在Threads发文指出，在门诊发现有患者的体重突然加速下降，并不是药变强或饮食变严——而是开始玩《Pikmin Bloom》。郑医生解释，这款游戏要玩家「不走路就玩不下去」，背后其实有扎实的医学原理：

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增加非运动性活动消耗（NEAT） ：是指除了睡觉、健身运动以外，走路等不刻意运动的活动，消耗热量效果显著。

：是指除了睡觉、健身运动以外，走路等不刻意运动的活动，消耗热量效果显著。 胰岛素敏感性上升 ：可改善细胞对胰岛素的反应，稳定血糖。

：可改善细胞对胰岛素的反应，稳定血糖。 脂肪动员效率变好：更快速地将储存的脂肪分解及供能量消耗，对减脂至关重要。

尤其对于正在使用GLP-1类药物（如减重针）的人，效果更明显：食欲下降加上活动量上升，减重速度直接放大。郑医生建议，遇上减重停滞期，「每日多行几步」可能才是关键。

玩家留言称「3个月瘦11公斤」

Threads贴文内同时涌现大量「减肥成功」留言，包括「皮克敏两月7公斤 」、「玩皮克敏才一个月已经瘦2公斤，平常工作要久坐下班都靠皮克敏让我动起来！」，更有玩家指自己玩皮克敏3个月、足足自然瘦了11公斤，效果相当惊人！不过，也有网民搞笑提醒：「对我无效……因为在外走路时间增长，买零食（各种诱惑）的机率增加了」

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当然，减重仍需配合均衡饮食及充足睡眠，但相比刻意去做Gym，这种「边玩边瘦」的方式显然更易持续。大家不妨由今日开始「行多几步」！

资料来源：减重医生郑语皓

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