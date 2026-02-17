Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸肉饼肥过西柠鸡？ 比拼27款大排档小菜热量脂肪 西柠鸡换成1道菜少119kcal

发布时间：12:00 2026-02-17 HKT

过时过节，不少港人都会外出吃大排档。但不少大排档小菜都经油炸，而且下了很多调味料。有营养师列出27款热门大排档菜式的热量排行榜，看似清淡的蒸肉饼竟然肥过西柠鸡！其实一些油炸小菜都有「代替品」，换一换菜式就可大幅降低热量，大家不妨参考一下。

比拼27款大排档小菜热量脂肪

注册营养师谭乐廷（Audrey）在其instagram发文，列出27款热门大排档菜式的热量排行榜，当中包括咸鱼蒸肉饼、煎蚝饼、椒盐鲜鱿和蕃茄炒蛋等热门小菜。

27款大排档小菜热量排行榜

  1. 椒盐鲜鱿：350kcal、26g脂肪
  2. 椒盐九肚鱼：300kcal、23g脂肪
  3. 椒盐排骨：290kcal、20g脂肪
  4. 黄金虾：270kcal、15g脂肪
  5. 西柠鸡：260kcal、16g脂肪
  6. 咸鱼蒸肉饼：250kcal、21g脂肪
  7. 菠萝咕噜肉：240kcal、15g脂肪
  8. 虾仁炒蛋：230kcal、18g脂肪
  9. 京都骨：210kcal、13g脂肪
  10. 豉汁蒸排骨：210kcal、15g脂肪
  11. 手撕鸡：210kcal、14g脂肪
  12. 煎蚝饼：200kcal、11g脂肪
  13. 黑椒薯仔牛柳粒：195kcal、13g脂肪
  14. 豉椒炒蚬：170kcal、7g脂肪
  15. 中式牛柳：170kcal、10g脂肪
  16. 粟米斑块：170kcal、10g脂肪
  17. 椒盐豆腐：159kcal、13g脂肪
  18. 麻婆豆腐：130kcal、9g脂肪
  19. 镇江肴肉：120kcal、4g脂肪
  20. 蒜蓉粉丝蒸虾：120kcal、5g脂肪
  21. 西兰花炒鱼块：110kcal、7g脂肪
  22. 凉瓜牛肉：95kcal、8g脂肪
  23. 红烧豆腐：94kcal、7g脂肪
  24. 西芹鸡柳：91kcal、6g脂肪
  25. 白灼虾：90kcal、2g脂肪
  26. 蕃茄炒蛋：85kcal、6g脂肪
  27. 瑶柱蒸水蛋：60kcal、2g脂肪

*以每100克计算

从以上排行榜可见，油炸的小菜例如椒盐鲜鱿、椒盐九肚鱼和黄金虾都比较高热量，但一些看似清淡的小菜如手撕鸡和咸鱼蒸肉饼的热量也不容忽视。

换成较低脂小菜可降低热量

谭乐廷又指，不少油炸高脂的大排档小菜都有较低脂的代替品，转一转菜式随时少一半的卡路里：

  • 椒盐排骨换成菠萝咕噜肉可减50kcal、5g脂肪，再换成京都骨可再减30kcal、2g脂肪
  • 咸鱼蒸肉饼换成豉汁蒸排骨可减40kcal、6g脂肪，再换成镇江肴肉可再减90kcal、11g脂肪
  • 椒盐鲜鱿换成煎蚝饼可减150kcal、15g脂肪，再换成豉椒炒蚬可再减30kcal、4g脂肪
  • 虾仁炒蛋换成蕃茄炒蛋可减145kcal、12g脂肪，再换成瑶柱蒸水蛋可再减25kcal、4g脂肪
  • 黑椒薯仔牛柳粒换成中式牛柳可减25kcal、3g脂肪，再换成凉瓜牛肉可再减75kcal、2g脂肪
  • 椒盐九肚鱼换成粟米斑块可减130kcal、13g脂肪，再换成西兰花炒鱼块可再减60kcal、7g脂肪
  • 椒盐豆腐换成麻婆豆腐可减29kcal、4g脂肪，再换成红烧豆腐可再减36kcal、2g脂肪
  • 西柠鸡换成手撕鸡可减50kcal、2g脂肪，再换成西芹鸡柳可再减119kcal、8g脂肪
  • 黄金虾换成蒜蓉粉丝蒸虾可减150kcal、10g脂肪，再换成白灼虾可再减30kcal、3g脂肪

大排档叫小菜5大贴士

  1. 选以蔬菜为主的菜式，如菜心、西兰花、瓜类、彩椒等。例子：上汤浸菜、海鲜杂菜粉丝煲、瑶柱扒节瓜、冬瓜盅、北菇西兰花、西芹鸡柳和彩椒牛柳。
  2. 宜少饭，除非是体力劳动者、运动量大者或需要特别餐人士，否则可少吃一点白饭。
  3. 尽量将高脂肉类去肥膏去皮，较低脂选择是炒肉片、西兰花炒鱼块或带子、西芹鸡柳、班球蒸豆腐和蒜蓉蒸虾。
  4. 避免过多酱汁和芡汁，高钠菜式易水肿。
  5. 减少选油炸、焖煮、烩和红烧的菜式。不过部分蒸的小菜如咸蛋蒸肉饼、凤爪蒸排骨、豉汁蒸鱼云等都高卡高脂。

资料来源：注册营养师谭乐廷

---

