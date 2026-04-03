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DSE企会财科2026｜新制摘星6招 会计严守格式 商管强化「个案应用」

教育新闻
更新时间：06:45 2026-04-03 HKT
发布时间：06:45 2026-04-03 HKT

2026年中学文凭试（DSE）的企业、会计与财务论科(BAFS)，将于4月27日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由香港道教联合会圆玄学院第一中学企业、会计与财务论科科主任郭俊廷，讲解该科的温习技巧。

DSE企会财科2026｜6个温习与应试摘星策略

郭俊廷表示，企业、会计与财务概论科（下称企会财）在2025年起，迎来了里程碑式的改革。2026年的考生作为新制下的第二届考生，必须彻底摆脱旧有的「卷一占重」思维。随着考评比重、考试时间及课程范围的调整，要在这科取得佳绩，考生需具备更精准的战略部署。以下就是他为考生整理的6个温习与应试锦囊，助学生直击5**门槛。

  1. 卷一速战速决：掌握「24+3」的新节奏
  2. 重心移转：决战卷二（75% 的关键战场）
  3. 先掌握课程结构与评分比重，厘清温习优先次序
  4. 会计单元：严守专业格式与「还原逻辑」
  5. 商管单元：拒绝空谈，强化「个案应用」
  6. 善用 2025 年起的「新格式」范本

DSE企会财科2026｜卷一速战速决：掌握「24+3」的新节奏

卷一的考试时间缩短至仅有1小时，题型改为24题选择题（MCQ）及3题短答题。

  • 应试技巧：平均每题MC只有约1.5分钟的处理时间，其余时间必须留给短答题。考生必须熟练「直觉答题法」，对营商环境、管理功能（卷一甲）、财务报表（卷一乙）及个人理财的基础概念要滚瓜烂熟。
  • 闪避陷阱：由于MC题减少，每错一题的「扣分感」会比以往更强烈。建议练习时以50分钟完成整份卷一为目标，保留10分钟覆卷。

DSE企会财科2026｜重心移转：决战卷二（75% 的关键战场）

过往，卷一（必修部分）占分达40%，考生往往能靠熟练MC题稳定夺分。然而，新制下卷二（选修部分）的比重显著提升至75%，而卷一则降至 25%。

  • 战略启示：你绝大部分的温习时间应投入在选修单元（会计或商管）。卷二的考试时间亦延长至 2小时30分钟。这反映了考评局更看重考生的「深度应用」而非单纯的「基础概念」。
  • 温习重点：无论是会计单元的财务报表编制，还是商管单元的个案分析，考生必须追求答案的「完整性」与「逻辑链」，因为每一分的含金量都比以往更高。

DSE企会财科2026｜先掌握课程结构与评分比重，厘清温习优先次序

建议考生先翻查考评局课程与评核指引、学校笔记及历届试题结构，列出每一主题的出题频率及分数比重，例如「营商环境因素」及「企业拥有权形式」等，作为制订温习时间表的蓝本。

对于基础概念但经常出现的课题，例如营商环境、会计概念、管理功能、商业道德及个人理财，应视为「必抢分」范围，务求做到概念准确、例子贴题、答题时能即时联想到相关章节；难度较高或计算较繁的部份，可安排在已稳固基础后再集中突破。

DSE企会财科2026｜ 会计单元：严守专业格式与「还原逻辑」

会计选修考生最常犯的错误不是「唔识计」，而是「写错名」或「格式乱」。

  • 专业要求：文凭试阅卷趋势强调HKFRS（香港财务报告准则）的应用。例如，财务报表的标题、会计帐户的名称必须精确（如Trade and Other Payables 而非简单的 Creditors）。
  • 逆向思维：近年考题常出现「纠正错误」或「还原分录」。考生平时练习时，除了学习如何「顺向」编制帐目，更要学会从错误的试算表（Trial Balance）中，「倒转行」推论出原始的会计凭证。

DSE会财科2026｜ 商管单元：拒绝空谈，强化「个案应用」

企会财科「3D」答题法
企会财科「3D」答题法

商管选修考生常有一种错觉：只要背熟课本定义就能及格。但75%的比重意味着长题目及个案分析（Case Study）是分高下的关键。

「3D」答题法：

  • Define (定义)：写出理论名称及核心定义。
  • Describe (描述)：结合题目中的公司背景（如：一间面临倒闭的传统老店）。
  • Deliver (输出建议)：具体说明理论如何解决该公司的问题。

时事关联：2026 年的试题可能加入更多现代元素，如 ESG（环境、社会及管治）、电子商务平台的营运、或数码转型对人力资源的影响。

DSE企会财科2026｜善用 2025 年起的「新格式」范本

由于考试格式大改，2024年或之前的历届试题（Past Paper）虽然仍具参考价值，但格式与比重已不再完全契合。

  • 分布规律：留意新制下卷二丙部的选答题（Long Questions）。考生应在平时模拟练习时，先决定好自己更擅长哪一范畴，以便在考场上果断选题，不浪费时间。

DSE企会财科2026｜结语：稳中求胜，从细节夺星

2026 年的 BAFS 考试不再是「背诵大赛」，而是一场关于资源分配（Time Allocation）与逻辑转化（Application）的博弈。25% 的卷一虽然占分少，但它是「信心的基石」；75% 的卷二则是「夺星的战场」。

考生只要能适应考试的节奏，在答题时做到「扣紧背景、格式严谨、解说精准」，定能在考试中突围而出，夺取佳绩！

香港道教联合会圆玄学院第一中学。(图片由作者提供)
香港道教联合会圆玄学院第一中学。(图片由作者提供)

企会财科评核模式

  会计学习范畴 商业管理学习范畴 比重 考试时间
公开考试 卷一甲必修部分 卷一乙必修部分 25% 1小时
卷二甲选修部分 卷二乙选修部分 75% 2小时30分钟

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