DSE地理科2026｜分析5大题型常见错处 掌握地图题得分关键

2026年中学文凭试（DSE）地理科，将于4月23日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由九龙真光中学地理科科主任梁桑童，讲解地理科的温习技巧。

DSE地理科2026｜分析常见错处

九龙真光中学地理科科主任梁桑童 (受访者提供)

卷一设有四部分（甲、乙、丙及丁），试题出自必修部分。甲部是多项选择题，取自必修部分的任何课题。考生须全部作答；建议作答时间约30分钟。乙部是实地考察为本的必答题，建议作答时间约45分钟。丙部包括数据/技能为本/结构式问题，共设4题，而丁部则是短文章式问题，共设3题。考生须于丙部选答2题而丁部选答1题，建议每题作答时间约30分钟。当然，考生亦可以自由分配作答时间。至于卷二设有两部分（戊及己），试题出自选修部分。戊及己部各设4题，考生须于每部分选答1题，所选答的2题 可来自相同或不同的选修单元。

为了让考生在地理科争取佳绩，梁桑童透过历届试题，分析地理科5个题型中，考生常见错处，避开失分位。

DSE地理科2026｜5大题型失分位

多项选择题：地图题表现较弱 实地考察必答题：没有善用题目资料作答 资料回应题基础题目(首14分)：只抄写资料内容，缺乏整理与描述 资料回应题高阶题目(尾4分)：没有紧扣题目情景及资料 短文章题：未全面回应题目关键概念

DSE地理科2026｜多项选择题：地图题表现较弱

多项选择题在整体评分中比重甚高，同学绝不可轻视。历届考生在地图题表现普遍较弱，尤其在计算小径坡度（Gradient）时，常误以直线距离计算平均坡度，而忽略应使用小径的实际曲线长度（见2025年卷一甲部题3）。

在地图阐释题中，考生必须仔细比对地图资料与选项内容，判断两者是否具直接关联。例如，大埔工业邨位于海边，并不代表其具备便利的海路运输条件，因地图上并无相关海路运输设施（见2020年卷一甲部题5）。

又如，邻近避风塘并非邮轮码头的区位优势，因两者功能并无直接关系（见2025年卷一甲部题5）。因此，同学应加强地图阐释能力，理解选项背后的地理逻辑，而非单凭表面关系作答。

DSE地理科2026｜实地考察必答题：没有善用题目资料作答

今年DSE地理科实地考察必答题贴士。

自实地考察题恢复为必答题后，整体考生平均分仅约20%，反映不少同学未能善用题目所提供的资料作答。例如，在辨认取样方法时，考生应仔细参阅题目所附地图、数据或图表（见2025年卷一乙部题1(a)），从中推断答案。

同学在温习时，应熟悉考察中常用的数据收集与分析方法。今年热门的海岸考察主要包括三类题目：

沿岸漂移

海滨坡度

沉积物分析

此外，同学须掌握相关仪器的用途、使用方法，以及常用的数据分析图表。温习重点应放在「如何进行」（How）。

DSE地理科2026｜资料回应题基础题目(首14分)：只抄写资料内容，缺乏整理与描述

资料回应题占分最高，题型变化亦较大。同学应多参考2019年以来的公开试题，以掌握答题方向。近年试题偏重要求考生绘画注释图以解释地貌形成过程。部分同学将图与文字分开处理，但评核要求是在图中适当位置加入标示与解释（可参考2024年卷一乙部题2(a)(ii)及2025年卷一丙部题2(a)(ii)）。温习时应特别留意常见的注释图题型。

此外，地理科强调空间概念（如2023年卷一乙部题5(a)）。在描述分布时，必须运用方位、纬度等地理术语，避免使用笼统或日常用语。

不少资料回应题要求考生根据资料作描述，并运用相关地理概念解释。然而，有些考生只抄写资料内容，缺乏整理与描述。作答时应使用具描述性的字眼，如「增长」、「较高」、「下降」，避免笼统使用「有变化」等模糊字眼，否则容易失分。

DSE地理科2026｜资料回应题高阶题目(尾4分)：没有紧扣题目情景及资料

不少同学对最后4分的高阶题目感到困难，甚至采取「大包围」策略，希望以篇幅换取分数，结果导致时间不足，影响短文章题的发挥。建议同学用约8分钟完成此类题目。高阶题目失分的主要原因，是未能紧扣题目情景及所提供的资料。

例如2025年卷一丙部题2(c)，不少考生忽略题目开首的前设，直接回答扩建海滩的原因。正确做法应先解释提出建议的背景（如人口增长导致康乐用地需求增加），再引用资料分析该方案是否合适。

DSE地理科资料回应题高阶题目的贴士

若题目涉及「重要性」的比较，作答步骤应为：

先从资料中找出主要因素并加以解释； 再讨论其他可从资料推断的因素； 最后表明立场。

此类结构有助取得较完整分数（见2024年卷二戊部题1(d)）。

DSE 地理科2026｜短文章题：未全面回应题目关键概念

DSE地理科短文章题答题例子。

常见失分原因是未全面回应题目关键概念。例如2024年卷一丁部题8第一问，部分考生忽略「自1990年起」的时间限定。在解释欠发达国家二氧化碳排放持续增加的原因时，应结合近30年的背景因素，如全球化推动工业活动增加、生活水平提升、能源需求上升。

至于较高阶的第二问，考生在评估措施有效性时往往流于单向论述。以2024年卷一丁部题7第二问为例，应：

• 列举南加州可采用的水资源管理措施及其成效；

• 指出措施的限制（如无法改变气候条件）；

• 能力较高者可进一步提出其他措施以克服限制。

若题目涉及「相对重要性」，必须先回应核心概念，再列举其他因素。例如2025年卷一丁部题7，应先分析「科技进步」如何影响中国钢铁业的区位分布，再建议其他因素（如政府政策），作出较全面讨论。

九龙真光中学 (受访者提供)

地理科评核模式

卷一 卷二 比重 75% 25% 考试时间 2小时45分 1小时15分 范围 必修部分 选修部分 部分/试题形式 甲：多项选择题（20%）

乙：实地考察为本问题（15%）

丙：数据/技能为本/结构式问题（30%）

丁：短文章式问题（10%）

戊：数据/技能为本/结构式问题（15%）

己：短文章式问题（10%）



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