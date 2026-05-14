特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新

美国总统特朗普将于周三（13日）晚抵达北京，相隔9年再次访问中国。周四（14日）早上，特朗普与国家主席习近平举行双边会谈，同日晚上出席国宴。彭博社有记者引述白宫的行程表，特朗普将在周五（15日）再与习近平茶叙。

5月14日

18：39

央视新闻报道，5月14日晚，国家主席习近平在北京人民大会堂举行宴会，欢迎美国总统特朗普访华。特朗普在场内致辞时表示，邀请习近平9月24日访问美国。



17：10

中美双方举行双边会谈， 当中议题包括国际局势。路透社，引述美国白宫官员称，美中双方同意霍尔木兹海峡必须保持开放，并称两国也同意伊朗绝不能拥有核武器。



13：15

双边会议结束后，美国总统特朗普乘车抵达天坛。习近平在祈年殿迎接特朗普到访。二人在祈年殿广场合影，并共同参观祈年殿。

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12：45

央视新闻报道，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的美国总统特朗普举行会谈已结束，整个会谈历时约2小时15分钟。



12：10

习近平强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。「台独」与台海和平水火不容。维护台海和平稳定是中美双方最大公约数。

11：55

中美元首会谈进行过程期间，多名随团访华的美企巨头，包括特斯拉首席执行官马斯克、苹果首席执行官库克、英伟达首席执行官黄仁勋、波音首席执行官奥特伯格等十多人，在工作人员引导下进入会谈现场。

十多名随特朗普访华的美企巨头，在工作人员引导下进入双道会谈现场。央视截图

习近平：平等协商是唯一正确选择

11：48

双边会谈上，习近平指出，事实一再证明，贸易战没有赢家，中美经贸关系的本质是互利共赢，面对分歧和摩擦，平等协商是唯一正确选择。昨天，双方经贸团队达成总体平衡积极的成果，对两国老百姓、对世界都是好消息。双方应一道维护好当前来之不易的良好势头。 ​​​​



10：20

习近平与特朗普在人民大会堂举行双边会谈。

习近平在会上示，中美要走出修昔底德陷阱，这次是中美共同书写的时代答卷。习近平又指，祝贺美国今年建国国庆250周年，中美关系上，合则两利，斗则俱伤。他提出，让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份。

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特朗普讲话时表示，已经认习近平很久时间，个人关系很久。他赞赏习近平时是伟大的领导人，中美两国有问题，大家会互相打电话，找解决方法。

特朗普强调，今次带来的企业家也是伟大的，全部都是企业第一把手。他亦提出，对中国和习近平的尊重，期待今天双方的讨论，同时中美关系应该是最好的。

中美双方进行双边会谈。央视截图



09：55

今天上午，国家主席习近平在北京人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎美国总统特朗普访华。车队抵达东门外广场后，特朗普随即下车与习近平握手。



之后，特朗普先与包括外交部长王毅等中方官员握手，之后习近平再与美方访问团代表握手。现场仪仗队奏出两国国歌后，习近平与特朗普一同检阅仪仗队。步入人民大会堂前进行会谈，习近平与特朗普企在梯阶中段，面向广场。期间，习近平更向特朗普作出介绍。

09：05



中美元首今日（14日）在北京会晤，央视电影频道，将在今日下午播出中美首部合拍动画片《功夫熊猫3》。央视官网节目表，由今日下午2时42分开始，连续播出逾三小时的《功夫熊猫》系列电影，先后播出《功夫熊猫》及《功夫熊猫3》。

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06：30

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表示，美方将尝试说服中国在伊朗问题上扮演更「积极角色」，协助缓和波斯湾局势，并希望北京本周稍后能在联合国就相关问题采取行动。

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5月13日

22：10

特朗普团队抵达下榻酒店

特朗普的车队已抵达位于北京东三环的四季酒店下榻，现场围观民众数百人，车队极为壮盛，通行时长约六分钟。酒店外围的保安明显加强，有警车和警员驻守。

特朗普抵京 国家副主席韩正接机

20：10

美国总统特朗普（Donald Trump）搭乘空军一号抵达北京首都国际机场。中国国家副主席韩正、中国驻美大使谢锋、中国外交部副部长马朝旭，以及美国驻中国大使庞德伟等人迎接。

特朗普与国家副主席韩正、中国驻美大使谢锋等官员短暂交谈后，有小朋友向特朗普送上花束。中方的欢迎队伍挥动中美两国国旗，并高叫「热烈欢迎」。特朗普其后登上专车，前往入住的酒店。

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19：45

特朗普专机抵达北京

5月13日晚，美国总统特朗普乘专机抵达北京。

应国家主席习近平邀请，美国总统特朗普于5月13日至15日对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。

16：25

特朗普乘坐空军一号到中国访问，期间他在社交媒体发文写道：「很荣幸与众多杰出人士一同前往伟大的中国，希望助力中国高水平发展。」



16：10

北京今日全面提升全城保安规格，为特朗普（Donald Trump）访华行程做好最后筹备。《星岛》记者探访盛传特朗普下榻的北京四季酒店，现场出入口已封闭围挡、禁止外人进入，路边停放多辆公安及特警车辆，酒店门前与马路对面均聚集警察值守。

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16：00

中国外交部发言人郭嘉昆今天在例行记者会表示，中方欢迎特朗普总统对中国进行国事访问，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。访问期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。中方愿同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。

14：11

白宫通讯联络办公室主任张振熙（Steven Cheung）今早在社交平台X发帖，相片显示鲁比奥在空军一号，当时他穿上委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolas Maduro）被美国抓捕时的同款NIKE运动套装。相片即时引起关注。

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12：05

外界关注，今次两国元首会晤对中美关系未来的发展。《人民日报》今日发表「中美关系回不到过去，但有一个更好的未来」的文章。

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11：30

北京中轴线遗产保护中心官方微信公众号13日公布，为配合重要活动，正阳门箭楼将于14日全天闭馆。已预约观众可获退票。

正阳门位于天安门广场南端，由纵置的城楼与箭楼两座高大建筑构成，建于明英宗正统四年（1439年），能俯瞰天安门广场全景，是拍照打卡的最佳角度之一。



10：05

美国总统特朗普（Donald Trump）周二（12日）启程前往中国前表示，和习近平将有很好的会面，双方都期待，还称「许多好事即将发生」。

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10：00

早前有指，辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋未获邀，但路透社最新消息指，黄仁勋在阿拉斯加登上空军一号，随团访华。

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彭博社记者爆特朗普访华行程

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彭博社记者Annmarie Hordern于12日在社群平台发文，分享来自白宫的特朗普访华行程表：

13日（周三） 特朗普抵达北京

14日（周四）

上午10:00 特朗普与习近平主席会面

上午10:15 特朗普与习近平主席举行双边会晤

下午6:00 特朗普出席国宴



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15日（周五）

上午11:30 特朗普与习近平合影

上午11:40 特朗普与习近平共进「双边茶会」

中午12:15 双边午餐

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