特朗普访华︱今夜抵京翌日开元首峰会 正阳门箭楼明闭馆配合欢迎仪式︱不断更新

美国总统特朗普将于今日（13日）晚抵达北京，相隔9年再次访问中国。他将于14日早上，与国家主席习近平举行双边会谈，同日晚上出席国宴。彭博社有记者引述白宫的行程表，特朗普将在周五再与习近平茶叙。

5月13日



11：30



北京中轴线遗产保护中心官方微信公众号13日公布，为配合重要活动，正阳门箭楼将于14日全天闭馆。已预约观众可获退票。

正阳门位于天安门广场南端，由纵置的城楼与箭楼两座高大建筑构成，建于明英宗正统四年（1439年），能俯瞰天安门广场全景，是拍照打卡的最佳角度之一。



10：05

美国总统特朗普（Donald Trump）周二（12日）启程前往中国前表示，和习近平将有很好的会面，双方都期待，还称「许多好事即将发生」。

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10：00

早前有指，辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋未获邀，但路透社最新消息指，黄仁勋在阿拉斯加登上空军一号，随团访华。

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彭博社记者爆特朗普访华行程

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彭博社记者Annmarie Hordern于12日在社群平台发文，分享来自白宫的特朗普访华行程表：

13日（周三） 特朗普抵达北京

14日（周四）

上午10:00 特朗普与习近平主席会面

上午10:15 特朗普与习近平主席举行双边会晤

下午6:00 特朗普出席国宴



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15日（周五）

上午11:30 特朗普与习近平合影

上午11:40 特朗普与习近平共进「双边茶会」

中午12:15 双边午餐

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