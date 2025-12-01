大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件

大埔宏福苑五级大火，造成逾百人死伤，大批居民痛失家园，有逾千市民到场献花悼念。截至周二（12月2日），大火造成156人死亡，包括一名殉职消防员，另有约30人失去联络；至于伤者则有79人，包括经治疗后均已出院的12名消防员。

警方又指，增至15人涉误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司及二判外墙工程公司相关人士，部份人同时被廉政公署拘捕。民政事务处表示，明日及后日（12月3及4日）会安排宏志阁住户回家一次，逗留约90分钟，以取回重要物件。宏志阁是宏福苑8座大厦中，唯一未被波及的大厦。

2025年12月2日情况：

【17：15】警方表示楼宇完成搜索后，会将搜索范围扩展至外围，例如确定倒塌棚架下方是否有遗体或重要证物等。警方又再次呼吁市民删除遗体照片，以保护死者尊严。

大埔宏福苑五级火情况（截至16:00 - 2/12/2025）

死者 156人（包括1消防员） 伤者 79人（包括12消防员） 失踪个案 约30人 工程相关被捕人 警拘15人，涉误杀；部份人同时被廉署拘捕。 包括工程大判、工程顾问公司、搭棚二判及外墙工程二判等相关人 起火大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 当局动员 2311名消防救护，309架次消防车辆，约600名警方DVIU人员

【17：12】警方已以涉嫌误杀罪名拘捕15人（14男1女，40至77岁），包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司及二判外墙工程公司等相关人士。部份已获准保释，部份正被扣查，不排除更多人被捕。

【17：09】民政事务处表示，明日及后日（12月3及4日）会安排宏志阁住户回家一次，逗留约90分钟，以取回重要物件。宏志阁是宏福苑8座大厦中，唯一未被波及的大厦。

【17：06】警方拘捕一名内地女子，相信为傀儡户口持有人，与火警相关骗案有关。

【17：03】截至今日（12月2日）下午4时，增至156死，当中29具遗体有待辨认；另外相信仍有约30人失联。

【17：01】警方表示，起火7座大厦中，已完成搜索其中5座。搜索行动今日下午1时因路祭暂停，路祭完成后会尽快恢复。

【16：05】警方联同民政事务总署及社会福利署，今日下午5时将就大埔宏福苑五级火警及一宗相关骗案，在广福社区会堂对开会见传媒。讲者包括警方新界北总区指挥官林敏娴、警方伤亡查询中心主管曾淑贤、湾仔警区助理指挥官（刑事）林建达、东区民政事务专员黎旨轩、社署大埔及北区福利专员冯曼瑜。

【15：45】劳工及福利局局长孙玉菡表示，火警至今确定10名外佣罹难，约30人仍失联。当局会向每位离世佣工家庭发放80万港元，伤者则获5至10万元。

【13:35】前区议员廖成利被警国安处邀请会面，据知与召开火灾记者会有关，记者会临时取消。

【13:00】宏福苑遇难者「头七」，死者包括37岁殉职消防员何伟豪。何的家属及一众消防同袍，到灾难现场进行路祭。

殉职消防员家属及同袍路祭。苏正谦摄

【10:00】行政长官李家超出席行政会议前见记者，他宣布就大埔宏福苑五级火，将成立由法官主持的独立委员会，审视起火及迅速蔓延的原因及相关问题。至于12月7日的立法会选举，将如期举行。

【09:10】宏福苑五级火之中，8幢大厦有7幢起火焚毁。当局在过去2日已完成5幢大厦搜索行动，包括宏仁阁、宏道阁、宏建阁、宏泰阁、宏盛阁；而最先起火的宏昌阁则完成四分一的搜索工作，另外宏新阁已完成四分三的搜索工作。周二早上，大批警方灾难遇害者辨认组（DVIU）人员进入宏昌阁继续搜索。

大批警方灾难遇害者辨认组（DVIU）人员继续搜索。

【03:00】工业伤亡权益会、印尼移工网络（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回乡印尼移工联盟（KOPPMI）四个团体，以中文、英文、印尼文三语发声明，强烈呼吁公众保持警惕呼吁，不宜直接捐款予死者遗属。

2025年12月1日情况：

【23:35】政府今日（12月1日）开始向大埔宏福苑火灾死难者家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，首批涉及18宗个案。此外，政府向四类人士发放特别补助金，包括伤者、工人、学生和外佣，金额介乎2万元至5万元不等。

【23:00】政府表示，即日起，5个的士车队的部分的士会提供的士义载特别服务，主要免费接载有需要的居民往返大埔区内各个地方，详情会载于政府设立的「大埔宏福苑支援服务」专题网站，网址: www.taipofire.gov.hk。

【22:52】警方晚上补充资料，指11月29至今日（12月1日）分别在旺角及北角再拘捕9男1女，涉嫌误杀。该10名被捕人为相关维修工程顾问、棚架工程分判商及中间人，年龄介乎40至77岁，其中两名均为46岁的被捕男女已获准保释候查，须于12月上旬向警方报到，其余被捕人现正被扣留调查。警方早前已就此案拘捕3名男子，年龄介乎52至68岁，涉嫌误杀。他们已获准保释候查。新界北总区重案组继续积极调查该宗案件。警方呼吁任何人如目睹案件发生或有资料提供，请致电55660087与调查人员联络。

【22:00】大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用。而位于东昌街社区会堂的另一所临时庇护中心，现已停止接收新的使用人士，但会继续运作直至该中心的现有使用者迁往经安排的应急住宿。