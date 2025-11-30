大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重

大埔宏福苑世纪五级火劫焚烧逾43小时，酿成至少146人死79人伤，包括一名37岁消防员殉职，至今仍有多人下落不明。民政事务总署会亦于全港18区设置吊唁处。逾千名市民亦自发性到宏福苑现场献花悼念。灾难遇害者辨认组（DVIU）在周五起进入封锁线内，搜索是否有人体残肢、尸体或骨灰，以死者身边物件、身体特征及DNA等，协助确认遗体身份。

宏福苑五级火最新消息（11月30日）

【23:25】入境处将会由12月1日至12月6日作出特别安排，于非办公时间在将军澳入境处总部提供特别服务时段，为受大埔火灾影响的居民办理个人证件补领手续。

【23:15】房屋局辖下的独立审查组于11月29日已根据《建筑物条例》发出命令，勒令相关外墙维修工程立即暂时停工。审查组亦在特别巡查行动中发现深水埗怡阁苑维修工程以塑料胶板遮封窗户，已即时要求项目注册承建商移除塑料胶板，并会咨询法律意见考虑作出检控。

【23:05】根据专业人员暂时评估，已视察楼宇的整体结构没有即时危险，但少量单位结构损坏较严重。房屋局已联络紧急维修承建商尽快完成相关巩固工程，让警务处及消防处人员能够尽快进入单位搜证及其他行动。

【23:00】政府自11月27日晚陆续向每户受影响居民提供一万元现金的应急补助金。截至今日下午1时，已为超过1900户登记，并向1420户派发相关应急补助金；截至今日中午12时，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款达9亿元，连同政府投入的三亿元启动资金，基金总额已有约12亿元，会用在协助居民重建家园。

入夜后，仍有大批市民到场献花。刘骏轩摄

【17:20】警务处新界北总区指挥官助理处长林敏娴指，虽然宏志阁未有受火势波及，但整个屋苑环境恶劣，有大量从高处堕下的棚架竹枝及冷气机，另有高空物品摇摇欲坠，担心会伤及居民，遂现阶段不会解封。

【17:15】房屋署副署长（发展及建筑）梁洪伟表示，房屋署已完成6幢楼宇的初步勘测，其结构均无即时危险。剩下宏新阁和宏昌阁的勘察工程今日亦已经展开，随即警方已进入现场搜证。

【17:10】警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊指，警方昨日已完成宏仁阁及宏道阁的搜索工作，今日进入宏盛阁、宏建阁、宏泰阁3幢大厦，至今宏建阁、宏泰阁工作已经完成，宏盛阁工作正进行，稍后会进入宏新阁。由于多幢楼宇严重熏黑，没有正常照明，人员需利用头灯及手提照明工具进行搜索。DVIU人员于楼宇、房间、楼梯、走廊及天台均发现遗体。

【17:05】警务处伤亡查询中心主管曾淑贤指，截至下午4时，目前有146人死亡79人受伤，包括DVIU今日找到的18具遗体，54具遗体有待辨认，逾40人仍然失联，另有100宗个案无法追查。警方至今成功联络159名市民确认安全；另外确认92名死者及37名伤者为较早前报称失联的人士。

【16:55】警务处伤亡查询中心主管总警司曾淑贤、警务处新界北总区指挥官助理处长林敏娴、警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊及房屋署副署长（发展及建筑）梁洪伟将交代火警最新情况。

大埔宏福苑五级火情况（截至17:00 - 30/11/2025）

死者 146人（包括1消防员） 伤者 79人（包括11消防员） 失踪个案 约40人（100宗个案无法追查） 被捕人 建筑工程公司3负责人（52至68岁）涉误杀被捕，获准保释候查后再遭廉署拘捕 7男1女（40岁至63岁）遭廉署拘捕调查是否涉贪，分别为顾问公司两董事两经理、棚架工程分判商一对夫妇东主及一名中间人 一名男子涉嫌藉火灾企图煽动被警方国安处拘捕 起火大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 当局动员 2311名消防及救护，309架次消防车辆，约600名警方DVIU人员

【15:20】警务处处长周一鸣到火场视察，向DVIU人员了解救灾情况。

警务处处长周一鸣到火场视察，向DVIU人员了解救情况。梁国峰摄

【14:05】大批市民到宏福苑附近的广福邨公园献花，至下午约2时近千人排队，出现长长的人龙。

【13:25】财政司副司长黄伟纶及民青局局长麦美娟今日（30日）分别表示，过渡性房屋可供有需要的灾民免费长期居住，直至家园完成重建。

【12:56】印尼驻港总领事馆表示，截至昨日（29日），已确认有7名印尼佣工不幸罹难。 另外3人受伤，其中1人无碍后已随雇主家庭撤离，其余2人仍在医院接受治疗。

【12:34】警方灾难遇害者辨认组（DVIU）人员继续到宏福苑各大厦搜证，至接近中午时份抬走遗体。消息称，DVIU于宏盛阁发现遗体。另外爱协称，昨夜及今早陆续收到消防于不同大厦搜索到的宠物，如有任何消息，该会会立刻致电宠物主人。主人如需兽医或宠物物资的援助，可到爱协宠物救援站（广义楼与广礼楼之间的公园），或致电9503 6229 联络该会。

DVIU人员继续到宏福苑各大厦搜证，至接近中午时份抬走遗体。刘骏轩摄

宏福苑五级火最新消息（11月29日）

【23:50】菲律宾驻香港总领事馆证实，大埔宏福苑五级火中，有一名菲律宾女子不幸罹难。

【23:30】消息指，一名男子于网上成立关注组并发起联署，提出四点诉求，他涉嫌藉大埔宏福苑火灾，意图煽动被警方国安处拘捕。

补助金至今逾1800户登记

政府已陆续向每户受影响居民提供一万元现金的应急补助金，以解受影响居民燃眉之急。截至今日下午3时3-分，已为超过1,800户登记，并向929户派发相关应急补助金。

爱协共处理逾180只动物 当中45只离世

大埔宏福苑五级火至今造成128人死亡、83人受伤，大量饲养在单位内的动物亦受波及。爱协表示，经整合各个义工团体的数字后，记录中受影响宠物的总数为339只。

宏仁阁宏道阁结构无即时危险 小量单位须临时巩固

房屋局独立审查组联同由房屋署两位副署长，以及五位首长级总结构工程师带领的房屋署专业人员，周六（29日）到宏福苑视察受损大楼整体结构安全情况。至下午一时，审查组已完成视察全幢宏仁阁、全幢宏道阁，以及宏昌阁首两层的楼宇整体结构安全情况。经目测视察现场情况，审查组评估宏仁阁和宏道阁楼宇整体结构没有即时危险，初步发现小量单位结构损坏较严重，有需要进行临时巩固工程，已动员紧急维修承建商安排相关巩固工作。

11人被捕 包括建筑工程公司3负责人

警方以涉嫌误杀拘捕3人，分别为工程公司两董事及工程顾问，获准保释候查后，再就廉署的贪污调查被拘捕。另外，廉政公署亦已拘8人，以调查他们是否涉贪，他们包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人，据了解涉及工程顾问公司「鸿毅建筑师」两名董事及相关项目经理。

涉事8大厦火警钟未能正常操作

保安局局长邓炳强早前表示，初步调查相信宏福苑宏昌阁低层棚网首先起火，因发泡胶板燃烧令火势快速蔓延至其他楼层，同时令玻璃爆破，火势蔓延到室内，导致大面积起火，加上高温令竹棚及棚网燃烧，烧断的竹节飞堕令其他楼层起火，短时间波及毗邻6座楼宇。他续指起火大厦棚网经初步化验，发现达到阻燃要求，但围封大厦窗户的发泡胶板属高度易燃，令火势一发不可收拾，酿成灾难；消防处处长杨恩健则指出，派出防火专责队伍检查涉事8大厦消防系统火警钟，发现确实未能正常操作，将采取执法行动。

天价维修费达3.3亿 住户屡与法团爆争拗

宏福苑去年初通过3.3亿元大维修方案工程。每户业主需摊分15.6万至18.2万元，引起部分业主强烈不满。有人质疑造价过高及招标过程透明度不足，加上曾见工人在竹棚吸烟，单位窗台亦发现烟头，多次与法团爆发激烈争拗。翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商「宏业建筑工程有限公司」通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。

宏福苑8座大厦，宏昌阁（暗红）最先起火，之后蔓延至其他大厦，仅宏志阁（灰）幸免。

