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星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！

申诉热话
更新时间：22:00 2026-05-05 HKT
发布时间：22:00 2026-05-05 HKT

内地五一黄金周预料有100万旅客访港，多个旅游热点都成为旅客的打卡胜地。不过，继早前有内地人挺身为乱抛垃圾被罚的青年抱不平、扬言「交钱不就行了」的「交钱哥」后，再有部分旅客在郊游的行为引起争议。而除了郊区，部分旅客在市区的行为亦令港人侧目。

另类打卡博眼球 中港两地网民齐谴责

被批评的郊游不文明行为，沿于一名内地女游客双手抱着「麦理浩径」路牌，面露笑容影相，并在小红书发文称「这才是我要的游客照」，令人怀疑路牌由她拆下以方便打卡。中港网民纷纷狠批此举非常恶劣，斥责行为涉嫌「刑事毁坏」。帖主事后解释，路牌「当时已经是松脱掉下来的状态」，她们只是「随手拿起来拍照」，自称绝对没有破坏公物，但网民并不买帐，更要求警方介入调查，认为「不是一句『捡起来』就可以脱罪的」，也批评帖主不应以此方式打卡。

目前涉事人的小红书及抖音帐户，均已设为「不公开」状态。记者在内地社交平台，亦见到很多登山客以麦理浩径的路牌，作危险或疑似有机会毁损路牌的甫士打卡，但未知是否在今年五一黄金周期间拍摄，以及是否有AI生成成份。

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港铁沦为「重灾区」 疑连环逃票加月台便溺

除了郊野公园，市区亦可见旅客的不文明行为，其中港铁范围内成为重灾区。五一黄金周期间，网上流传多段短片，显示有旅客在出入闸机时，以「弯身钻过」的方式逃票，企图避付车资，网友指当时有一家四口就此成功逃票。

另外，在多个旅游热点的港铁站，例如铜锣湾站、旺角站及尖沙咀站的月台及大堂通道，大量旅客疑因购物后体力不支，直接「席地而坐」，将车站变成「休息区」。有乘客投诉，月台候车区被成群结队的旅客占据，阻碍上落；虽然港铁内不少便利店提供充电器租借服务，惟旅客仍然大举争用月台免费插座，为电子仪器充电，有机会触犯《盗窃罪条例》中的「窃取电力」罪，最高可处监禁5年。

此外在港铁车厢内，有多名市民拍到内地旅客「围炉深蹲」，阻碍通道；部分旅客则在列车座位上「二人一位」，即一个标准座位挤坐两个人，令旁边乘客感到不适。另外亦有少数旅客，因为子女一时三急，来不及寻找站内厕所，直接在月台便溺。

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内地网民：丢脸丢出家门 批评不等于歧视

另外旅客喜欢的摆拍甫士，亦成为议论话题。例如在铜锣湾地铁出口，网民习惯举起一只手、指向斜上方拍照打卡，原本是模拟电影《古惑仔》剧情；但有港人表示上楼梯时，曾被摆出上述甫士的旅客伸手打中。另外部分旅客在路边深蹲用餐的习惯，也被指影响市容。对于这些议论，有内地网民感到大惑不解，不明白为何在香港不能深蹲，直指是香港人歧视内地人。

不过亦有部分网民，留言称自己是内地人，希望同胞出门在外能尊重香港，尊重法律，别因为拍照丢脸。从内地移居香港的网民则表示，不要动辄说是香港人歧视内地人，来到香港就要遵守法律，彼此文化差异应互相谅解。

除了本地网民，连内地人亦纷纷留言，谴责旅客的不文明行为。
除了本地网民，连内地人亦纷纷留言，谴责旅客的不文明行为。

对于今年五一黄金周期间旅客访港的情况，大家有什么意见？欢迎留言讨论。

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