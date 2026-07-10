暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6

东铁暑假北上优惠｜踏入暑假旺季，正是亲子出游放电的黄金档期。近日，港铁宣布东铁线强势推出三大跨境乘车惊喜优惠，当中包括最吸引的小童免费往来罗湖或落马洲、指定乘客即日来回车费扣减高达$6，以及八达通App用户专享的「搭6送1」车程奖赏。无论是家庭乐，还是周末快闪深圳玩乐，都能大悭车费！

八达通+长者用乐悠咭拍咭即减！落马洲站即日来回车费最多减$6

八达通/乐悠咭拍咭即减！落马洲站即日来回车费最多减$6

即日起至2026年9月30日，乘客只要使用成人八达通或乐悠咭，由任何港铁车站出发前往落马洲站，并于4个指定深圳地铁站的「优惠换领点」以同一张八达通或乐悠咭领取优惠，同日经落马洲站乘搭东铁线返港，出闸时即可获$6车费扣减。

即使去程并非经由落马洲站北上，只要在深圳指定换领点领取优惠并于同日经落马洲站返港，亦可享$3车费扣减，为热爱深圳快闪游的旅客提供更灵活、更划算的选择。

东铁暑假专享优惠！小童免费往来罗湖及落马洲

东铁暑假专享优惠！小童免费往来罗湖及落马洲

近年，深圳开设了众多大型室内游乐场、动物园及亲子主题餐厅，成为家庭客的热门旅游地。由2026年7月13日至8月31日期间，3至11岁持有效小童八达通的乘客，每次入闸前只需带同有效小童八达通前往港铁站内非付费区的「数码服务站」或「自助换领机」换领优惠，即可享免费往来罗湖站或落马洲站的单程车，大大减轻了家庭出游的开支，玩尽整个暑期。

设有「自助换领机」的港铁车站：

罗湖 落马洲 上水 粉岭 大埔墟 沙田 欣澳 迪士尼

八达通App跨境奖赏 搭6程免费送1程

八达通App跨境奖赏 搭6程免费送1程

除了亲子及快闪优惠，经常往返中港两地的商务客或跨境常客同样受惠。由即日起至2026年8月2日，已登记相关活动的八达通App用户，只需使用已登记之八达通乘搭付费跨境车程，每完成6程合资格车程，即可免费获得1程跨境车程！

每位乘客于推广期内最多可获赠4程免费车程。合资格用户在完成指定车程后，可直接透过八达通App换领奖赏，多搭多送，将日常交通开支转化为实际回赠。

港铁落⾺洲站即⽇来回⾞费优惠换领点：

深圳地铁线路 ⾞站 位置 深圳地铁4号线 福⽥⼝岸站 站厅中部，近A出入⼝（即福⽥港铁特惠站） 深圳地铁4号线 福⺠站 4和7号线换乘通道⼝ 深圳地铁1号线 会展中⼼站 近B⼝进站闸机对⾯ 深圳地铁13号线 深⼤站 1号线换乘通道对⾯

港铁东铁线暑假跨境3重优惠

优惠一：小童免费跨境车程 适用对象：3至11岁持有效小童八达通之乘客 优惠期限：2026年7月13日至8月31日 优惠详情：入闸前于指定机器换领，享免费往来罗湖站或落马洲站单程车程。

优惠二：落马洲即日来回扣减 适用对象：成人八达通或乐悠咭之乘客 优惠期限：即日起至2026年9月30日 优惠详情：经落马洲往返并于4个指定深圳地铁站换领点拍卡，减$6；如仅单程经落马洲返港，则减$3。

优惠三：搭6送1车程奖赏 适用对象：已登记活动之八达通App用户 优惠期限：即日起至2026年8月2日 优惠详情：满6程合资格跨境车程送1程，每人上限最高可获4程免费跨境奖赏。



资料来源：八达通卡有限公司