新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
发布时间：10:30 2026-06-07 HKT
新皇岗口岸的工程进度一直备受深港两地市民关注。近期有消息指出，这个24小时通关的陆路口岸预计最快7月底试行，并首次落实「一地两检」新政，将过关时间大幅缩短至5分钟，出关后更可乘地铁直达深圳万象食家、福田水围夜市等热门吃喝玩乐景点，为两地市民带来前所未有的点对点便捷出行与消费体验！
新皇岗口岸传7.1启用 一地两检/24小时开放/接驳交通/附近商场景点一文睇清
深圳市建筑工务署在上月底亦已前往联检大楼实地视察工程进度。当局强调了该项目的重要性与工期的紧迫性，并要求施工团队保持高昂干劲，全力以赴确保口岸能如期顺利启用通关。
新皇岗口岸「一地两检」 过关缩短至约5分钟
新皇岗口岸在建筑规模与通关效率上均有大幅提升。新口岸将由以往的「两地两检」改为「一地两检」，采用全新的通关模式，总建筑面积约达69万平方米，而全新旅检大楼楼高共10层，共规划设置了134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱，已登记的旅客未来只需排一次队、接受一次证件查验，即可一并完成深港两地的出入境手续，预计可将通关时间由以往的30分钟大幅缩短至约5分钟。
「皇巴士」将取消
此外，在「一地两检」的架构下，香港的本地公共交通工具可直接抵达联检大楼内的公共运输交汇处，提供「点对点」的直达便利，现有作为口岸接驳功能的「皇巴」服务亦会随之取消。
维持24小时全日通关
皇岗口岸是目前深圳与香港之间唯一实行24小时旅检通关的大型陆路口岸。新口岸落成启用后，将会继续沿用现有的24小时全日通关模式。这项安排不仅保障了深港两地市民随时往返的需求，更能进一步配合市民与旅客北上或南下的消费热潮，即便在深夜凌晨时段，两地居民依然能够顺畅地往返深港，实现无缝对接。
7条专营巴士路线 接驳香港市区
为配合新口岸启用，运输署规划了全新的公共交通方案，当中包括延伸3条现有巴士线及新增4条全新巴士线，未来可直达港九新界多个主要区域。
延伸服务之现有巴士路线
|路线
|起讫点
|服务特点
|城巴 976A
|新田公共运输交汇处 ⇄ 小西湾（蓝湾半岛）
|总站延伸至新口岸，提升至全日服务
|九巴 N73
|新田公共运输交汇处 ⇄ 沙田巿中心
|总站延伸至新口岸，满足深宵乘客需求
|九巴 276B
|天富 ⇄ 上水（彩园）
|增设往来新口岸与天水围/元朗的特别班次
全新开办之巴士路线
|路线起讫点
|服务时间 / 途经
|皇岗口岸 ⇄ 葵翠邨公共运输交汇处
|全日服务
|皇岗口岸 ⇄ 启德（世运道）
|初期仅限繁忙时间服务，途经启德体育园
|皇岗口岸 ⇄ 乌溪沙站公共运输交汇处
|全日服务，覆盖马鞍山及科学园
|皇岗口岸 ⇄ 青山湾巴士总站
|周末及假日服务
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6条绿色专线小巴路线安排
现时以新田公共运输交汇处及落马洲管制站为终点的6条专线小巴，在新口岸启用后将直接驶入联检大楼内的公共运输交汇处，市民无须再转乘皇巴接驳。
|路线编号
|起讫点
|服务时段
|备注
|44B
|元朗（新田） ⇄ 屯门站
|日间
|直接驶入新口岸
|44B1
|元朗（新田） ⇄ 屯门码头
|日间
|直接驶入新口岸
|78
|元朗（新田） ⇄ 八乡路
|日间
|直接驶入新口岸
|N44B
|落马洲管制站 ⇄ 屯门码头
|通宵
|终点站延伸至新口岸
|79S
|落马洲管制站 ⇄ 天水围
|通宵
|终点站延伸至新口岸
|616S
|落马洲管制站 ⇄ 旺角
|通宵
|终点站延伸至新口岸；合资格长者用乐悠咭可享$2优惠
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出关接驳深圳地铁7号线等多条铁路
在新皇岗口岸的轨道交通配套方面，未来的交通网络将会更加四通八达。预计新口岸未来将连接5条铁路及地铁线路，其中包括现有的深圳地铁7号线，以及规划中的深圳地铁20号线、22号线与高铁系统。而在香港方面的铁路接驳，新皇岗口岸有望连接预计于2034年落成的港铁北环线支线，并接通现时的屯马线和东铁线。
直达热门商场与景点
透过新皇岗口岸的旅客，前往深圳市区消遣将更加便利，其中，深圳地铁7号线贯通福田、罗湖及南山等多个深圳热门区域。旅客出关后，可直接搭乘地铁7号线前往以下多个热门商场及休闲景点，如万象食家、喜荟城、KK TIME、笔架山公园、福田水围夜市等。