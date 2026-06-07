新皇岗口岸懒人包｜传7月1日启用！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清

新皇岗口岸的工程进度一直备受深港两地市民关注。近期有消息指出，这个24小时通关的陆路口岸预计将于今年7月1日正式启用，并首次落实「一地两检」新政，将过关时间大幅缩短至5分钟，出关后更可乘地铁直达深圳万象食家、福田水围夜市等热门吃喝玩乐景点，为两地市民带来前所未有的点对点便捷出行与消费体验！

新皇岗口岸传7.1启用 一地两检/24小时开放/接驳交通/附近商场景点一文睇清

综合内媒报道，深圳皇岗海关透露新皇岗口岸的开通日期暂定于今年7月1日，即香港回归29周年纪念日。与此同时，深圳市建筑工务署在上月底亦已前往联检大楼实地视察工程进度。当局强调了该项目的重要性与工期的紧迫性，并要求施工团队保持高昂干劲，全力以赴确保口岸能如期顺利启用通关。

新皇岗口岸「一地两检」 过关缩短至约5分钟

新皇岗口岸在建筑规模与通关效率上均有大幅提升。新口岸将由以往的「两地两检」改为「一地两检」，采用全新的通关模式，总建筑面积约达69万平方米，而全新旅检大楼楼高共10层，共规划设置了134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱，已登记的旅客未来只需排一次队、接受一次证件查验，即可一并完成深港两地的出入境手续，预计可将通关时间由以往的30分钟大幅缩短至约5分钟。

皇巴士将被取消

此外，在「一地两检」的架构下，香港的本地公共交通工具可直接抵达联检大楼内的公共运输交汇处，提供「点对点」的直达便利，现有作为口岸接驳功能的「皇巴」服务亦会随之取消。

维持24小时全日通关

皇岗口岸是目前深圳与香港之间唯一实行24小时旅检通关的大型陆路口岸。新口岸落成启用后，将会继续沿用现有的24小时全日通关模式。这项安排不仅保障了深港两地市民随时往返的需求，更能进一步配合市民与旅客北上或南下的消费热潮，即便在深夜凌晨时段，两地居民依然能够顺畅地往返深港，实现无缝对接。

7条专营巴士路线 接驳香港市区

为配合新口岸启用，运输署规划了全新的公共交通方案，当中包括延伸3条现有巴士线及新增4条全新巴士线，未来可直达港九新界多个主要区域。

延伸服务之现有巴士路线

路线 起讫点 服务特点 城巴 976A 新田公共运输交汇处 ⇄ 小西湾（蓝湾半岛） 总站延伸至新口岸，提升至全日服务 九巴 N73 新田公共运输交汇处 ⇄ 沙田巿中心 总站延伸至新口岸，满足深宵乘客需求 九巴 276B 天富 ⇄ 上水（彩园） 增设往来新口岸与天水围/元朗的特别班次

全新开办之巴士路线

路线起讫点 服务时间 / 途经 皇岗口岸 ⇄ 葵翠邨公共运输交汇处 全日服务 皇岗口岸 ⇄ 启德（世运道） 初期仅限繁忙时间服务，途经启德体育园 皇岗口岸 ⇄ 乌溪沙站公共运输交汇处 全日服务，覆盖马鞍山及科学园 皇岗口岸 ⇄ 青山湾巴士总站 周末及假日服务

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6条绿色专线小巴路线安排

现时以新田公共运输交汇处及落马洲管制站为终点的6条专线小巴，在新口岸启用后将直接驶入联检大楼内的公共运输交汇处，市民无须再转乘皇巴接驳。

路线编号 起讫点 服务时段 备注 44B 元朗（新田） ⇄ 屯门站 日间 直接驶入新口岸 44B1 元朗（新田） ⇄ 屯门码头 日间 直接驶入新口岸 78 元朗（新田） ⇄ 八乡路 日间 直接驶入新口岸 N44B 落马洲管制站 ⇄ 屯门码头 通宵 终点站延伸至新口岸 79S 落马洲管制站 ⇄ 天水围 通宵 终点站延伸至新口岸 616S 落马洲管制站 ⇄ 旺角 通宵 终点站延伸至新口岸；合资格长者用乐悠咭可享$2优惠

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出关接驳深圳地铁7号线等多条铁路

在新皇岗口岸的轨道交通配套方面，未来的交通网络将会更加四通八达。预计新口岸未来将连接5条铁路及地铁线路，其中包括现有的深圳地铁7号线，以及规划中的深圳地铁20号线、22号线与高铁系统。而在香港方面的铁路接驳，新皇岗口岸有望连接预计于2034年落成的港铁北环线支线，并接通现时的屯马线和东铁线。

直达热门商场与景点

透过新皇岗口岸的旅客，前往深圳市区消遣将更加便利，其中，深圳地铁7号线贯通福田、罗湖及南山等多个深圳热门区域。旅客出关后，可直接搭乘地铁7号线前往以下多个热门商场及休闲景点，如万象食家、喜荟城、KK TIME、笔架山公园、福田水围夜市等。