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永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票

旅游
更新时间：17:45 2026-05-19 HKT
发布时间：17:45 2026-05-19 HKT

往返中港澳的交通工具选择众多，其中跨境直通巴因点对点的便利性而备受旅客青睐。永东巴士的路线网络覆盖广泛，包括香港来往澳门、广州、深圳、珠海长隆系列、花都融创，甚至是近期的热门地标深圳华发冰雪等多个大湾区休闲目的地。近日，永东巴士更推出低至半价的现金券快闪优惠，再加码送按摩套票，绝对是周末放松身心、享受高性价比旅程的最佳选择！

永东跨境直通巴限时半价！$28起直达深圳/澳门/广州/珠海

永东跨境直通巴限时半价！$28起直达深圳/澳门/广州/珠海
永东跨境直通巴限时半价！$28起直达深圳/澳门/广州/珠海

明日10时起，顾客只需在指定平台输入优惠码，即可以震撼价$28购入价值$50的车费现金券，折扣高达56折；若计划进行长途行程或多人同行，面值$100的现金兑换券亦只需$50，真正实现半价乘车，让跨境旅程变得更加经济实惠。

跨境直通巴加码送按摩套票

北上玩乐除了品尝地道美食与购物，当然少不了受欢迎的水疗按摩体验。为了让旅客拥有更舒适的全方位旅程，本次推广特别涵盖了著名连锁品牌「鹤祥宫」的按摩套票。鹤祥宫在深圳、东莞、中山、珠海及广州等多个城市均设有指定分店，环境雅致舒适，地理位置便利。

此独家加码套票包含由三星级专业按摩师主理的60分钟肩颈精油芳疗，芳香精油配合专业手法，能有效深层舒缓肌肉绷紧，彻底消除都市人平日积累的压力与舟车劳顿的疲惫。

跨境直通巴「永东巴士」优惠详情

  • 开抢时间：2026年5月20日 上午 10:00 起

  • 预订日期：2026年5月20日 10:00 至 2026年5月26日 23:59

  • 使用期限：即日起至 2026年9月29日

  • 预订网站：>>按此<<

  • 优惠一：永东巴士车费现金券

    • $50 永东巴士现金兑换券：特价 $28（预订时需输入优惠码【MAY20WT50】）

    • $100 永东巴士现金兑换券：特价 $50（预订时需输入优惠码【MAY20WT100】）

  • 优惠二：独家加码按摩套票

    • 鹤祥宫3星按摩师肩颈精油芳疗60分钟 ＋ $50 永东巴士现金券：只需 $128 / 位

    • 鹤祥宫3星按摩师肩颈精油芳疗60分钟 ＋ $100 永东巴士现金券：只需 $155 / 位

  • 适用范围：

    • 巴士路线：香港来往澳门、广州、清远、珠海长隆系列、花都融创、深圳华发冰雪、大湾区各线路。

    • 按摩分店：鹤祥宫（深圳、东莞、中山、珠海、广州之指定分店）。

 

同场加映：喷射飞航船飞买1送2优惠！香港往澳门买去程送回程 每程低至$64

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