深圳亲子好去处2026｜亲子游30大食买玩推介！新开幕恐龙农场/铁道迷打卡点/商场室内放电游乐场 附家庭酒店住宿

深圳亲子好去处2026｜深圳亲子一日游｜每逢长假来临，为孩子规划一个精彩的假期都是许多家庭的头等大事！深圳是港人热门北上的旅游点，近年来涌现了更多元化的亲子热门地，从大型商场购物、户外郊游玩乐、沉浸式主题乐园，到各具风格的特色住宿体验，不断为北上的香港家庭带来惊喜。《星岛头条》特别为家长们整理了2026年最新的深圳亲子游30大推介，涵盖美食、购物、游乐及住宿等好去处，助您轻松规划一趟丰富的短途旅行，与家人创造难忘的回忆。（2026年3月最新版）

深圳亲子游好去处2026｜人气商场发掘家庭乐趣

深圳的大型购物中心不仅是集结国际品牌与潮流店舖的购物胜地，现更发展成多功能的家庭友好目的地。这些商场内特设多元化的亲子娱乐设施，如室内游乐场、互动体验区及主题餐厅等，让孩子们沉浸于游玩乐趣的同时，家长亦能享受片刻的悠闲时光。

1. 光明星河COCO City︰连接地铁站 区内首间盒马超市

光明星河COCO City︰连接地铁站 区内首间盒马超市

深圳光明区的全新大型购物中心「光明星河COCO City」早前开幕，商场与地铁6号线光明大街站相连，交通极方便。商场主要对象为年轻消费族群与家庭顾客，已吸引逾30间商户进驻。当中最瞩目包括光明区首间盒马鲜生超市、连锁电影院寰映影城，以及大型室内游乐场Meland。餐饮方面，商场除了有Manner Coffee等人气连锁品牌，更有知名老店南粤光明乳鸽等，是个集餐饮、潮流品牌与休闲娱乐于一身的一站式消费中心。

光明星河COCO City

地址：深圳光明区光明街道光明大道511号

营业时间︰10am-10pm

交通：乘深圳地铁6号线至「光明大街站」，D出口步行220米

延伸阅读︰深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽

2. 深圳iN城市广场︰设户外运动空间

深圳iN城市广场︰设户外运动空间

深圳iN城市广场除了有国际知名品牌与潮流店舖，更设有丰富亲子娱乐设施，如室内游乐场、互动体验区，以及卡通主题餐厅等，全面照顾到小朋友的需要。孩子可以在这些设施中尽情放电，而家长在购物之余，亦能与子女共度欢乐时光，轻松消磨一整天，一站式满足全家不同需要。

深圳iN城市广场

地址：深圳市福田区深南中路1095号

营业时间︰8am-12mn

交通：乘深圳地铁6号线，于「科学馆站」F出口步行约180米

3. 罗湖益田假日广场︰邻近世界之窗艺术购物新地标

罗湖益田假日广场︰邻近世界之窗艺术购物新地标

去年开幕的深圳罗湖益田假日广场，是个占地广阔的艺术体验式商场。其地理位置优越，对面是亲子游热点世界之窗，并邻近欢乐谷主题乐园，从各大口岸出发仅需15分钟车程，交通方便。商场有超过300个品牌进驻，包括喜茶、八合里牛肉火锅等食店，一应俱全。此外，场内还设有永辉超市，方便顾客购买各式干货、熟食及零食。商场亦将艺术与商业结合，顾客在享受购物乐趣的同时，也能品尝美食，体验一站式的休闲享受。

深圳罗湖益田假日广场

地址：深圳罗湖区翠竹街道华丽路2038号（显示地图）

营业时间︰9:30am-10pm

交通：乘深圳地铁3号线，于「翠竹站」B2出口步行6分钟

4. 湖贝里︰罗湖口岸直达 美食运动新蒲点

湖贝里︰罗湖口岸直达 美食运动新蒲点

位于罗湖核心地段的湖贝里，邻近多个口岸，交通极为便捷，仅需约10分钟车程即可到达，成为深圳一个崭新的大型综合社区。商场初期主打趣味运动与特色美食，引入了超过20个知名品牌。包括台南手摇饮品「珍珠大将军」、潮汕牛肉火锅八合里等。除美食外，场内还设有攀岩馆「CUBE有石」，提供不同难度的攀岩体验，无论是攀岩高手或亲子同游都非常适合。

湖贝里

地址：深圳罗湖区湖贝路1068号

营业时间：10am-10pm

交通：乘深圳地铁2号线，于「湖贝站」B出口，步行6分钟

延伸阅读︰罗湖新商场「湖贝里」7.11开业！网红茶饮/潮汕牛肉火锅/平价攀石 莲塘口岸地铁6分钟直达

2026深圳亲子游好去处｜户外大自然郊游推介

对于希望暂时远离都市繁嚣的家庭而言，深圳提供了丰富的户外郊游选择。家长可带孩子们漫步于绿意盎然的公园中，欣赏沿途自然景致；或可选择前往郊区或户外主题乐园，让孩子亲亲大自然。

5. K33探索农场 寻访《侏罗纪》恐龙+1:1长颈鹿

K33探索农场 寻访《侏罗纪》恐龙+1:1长颈鹿

位于深圳光明的K33探索农场于2月中才开幕，旋即成为亲子游玩的热门地点。园区的恐龙探索谷以巨大的仿真恐龙模型及1比1大长颈鹿闻名，不仅外型逼真，更会发出吼叫声，犹如置身「侏罗纪」般，深受小朋友欢迎。此外，农场内还有萌宠乐园及鹿呦呦等区域，提供与羊驼、马、鹿等动物的互动机会，其余还有机动游戏、无动力乐园、攀爬网、滑梯、油菜花田等，更可采摘草莓及圣女果，适合儿童尽情玩乐打卡。

K33探索农场

6. 清水河铁路公园 工业站活化 必到绿皮火车打卡

清水河铁路公园 工业站活化 必到绿皮火车打卡

前身为深圳工业站的清水河铁路公园，近期成为深圳文青与亲子游的热门景点。该站始建于1962年，曾是供港物资「三趟快车」的内地最后一站，极具历史意义。活化后的公园保留了经典的东风型火车头、绿皮车厢、复古月台及信号灯等工业遗址，重现了昔日的铁路风貌。园内除了有三趟快车博物馆展示珍贵的历史资料与旧物，还有双层复古「铛铛车」绕园行驶，让游客体验怀旧风情。

清水河铁路公园

地址︰深圳罗湖区清水河街道广清路草埔地铁站D3出口南20米

开放时间︰周一至五10am-7pm、假日10am-9pm；三趟快车博物馆10am-6pm；复古铛铛车 周一至周五10am-7pm、周日周末10am-9pm（每30分钟一班车）

交通︰乘深圳地铁3号线至「草埔站」，于D3出口步行8分钟

票价︰公园免费入场；铛铛车每位¥30

7. 深圳野生动物园︰观万只珍稀动物 必睇「百兽盛会」表演

深圳野生动物园︰观万只珍稀动物 必睇「百兽盛会」表演

作为国家4A级景点的深圳野生动物园，是亲子游的经典选择。园内有全球300多种、近万只野生动物，包括大熊猫、金丝猴等珍稀物种，更有罕见的狮虎兽。园区一大特色是采用开放式设计，让动物在模拟的自然生态环境中自由活动，而非传统的笼式圈养。整个园区分为食草动物区、猛兽谷及表演区。其中，表演区每日上演多场精彩的动物表演，如壮观的「百兽盛会」大巡游，以及水族馆内独特的「美人鱼与鲨鱼共舞」，这些表演深受大小朋友欢迎，是游园时不容错过的亮点。

深圳野生动物园

8. 小梅沙海洋世界 全国最大圆柱缸「沙甸鱼风暴」

小梅沙海洋世界 全国最大圆柱缸「沙甸鱼风暴」

被誉为「东方夏威夷」的深圳小梅沙，在翻新后迎来全新面貌。其中，小梅沙海洋世界作为焦点，占地逾6万平方米，设有五大主题区，汇集北极熊、白鲸等超过200种珍稀物种。馆内的青蓝洞大厅拥有全国最大的圆柱形展缸，定时上演的「沙甸鱼风暴」表演极为壮观，成为游客必到的热门打卡景点。

小梅沙海洋世界

延伸阅读︰深圳小梅沙海洋世界10.1试业！5大展区逾200种珍稀动物 全国最大圆柱水族缸 附票价+交通

9. 大鹏云海天使湾︰体验天空胶囊小火车

大鹏云海天使湾︰体验天空胶囊小火车

深圳大鹏新区的云海天使湾，以其蓝白色的釜山天空胶囊小火车成为亲子游新宠。这列悬崖小火车可让乘客饱览壮丽海景。火车下方是水清沙幼的天使海滩，沙滩上设有木秋千与花船等设施供游人拍照。此外，湾区还提供独木舟、风帆、立桨冲浪及快艇等多样化的水上活动选项，适合喜爱户外运动的家庭。

深圳胶囊小火车

地址︰深圳市金沙路大鹏半岛云海天使湾

交通：乘坐E11到大鹏中心1站，再转M583到云海山庄站下车

票价︰小火车单程¥10/位、来回¥25/位

10. 龙岗公园「天空之盾」︰8层楼高360度全景环形桥廊观景台

龙岗公园「天空之盾」︰8层楼高360度全景环形桥廊观景台

深圳龙岗大岭鼓公园内的新地标「天空之盾」，是一座近8层楼高的环形观景桥廊，充满Cyberpunk科幻感。其桥身由镜面银片覆盖，随风摆动时会反射周围景色。游客登顶后，可360度俯瞰城市全景，亦是观赏日落的好地方。公园内另设有以荔枝树屋为主题的粉红色儿童游乐场及登山径，适合休闲及亲子活动。

大岭鼓公园「天空之盾」

地址︰深圳龙岗区旱塘二路46-4号

开放时间：8:30am-6:30pm

交通：乘搭深圳地铁3号线，至「横岗站」C出口步行约900米

票价︰免费入场

备注︰如遇异常天气，公园天空之盾将不对外开放或提前关闭

11. 梅拉尼亚小镇︰免费开放 畅游欧洲童话建筑

深圳世界之窗园区内的梅拉尼亚小镇现已免费开放，是一个充满欧洲童话风格的全新景点。镇内重现了巴黎铁塔、凯旋门及欧式教堂等著名建筑，非常适合拍照。建议游客可于午后前往，光线较为柔和；晚上亮灯后，小镇则呈现另一番璀璨景致。镇内设有餐厅及文创商店，而世界之窗主园区更会不定时举行烟花及无人机表演。

梅拉尼亚小镇

地址：深圳南山区沙河街道深南大道9037号

交通：乘搭深圳地铁1号或8号线，至「世界之窗站」I、H出口

门票：免费

延伸阅读：深圳全新欧陆童话小镇开幕！免费入场睇7大打卡位 复古车站/布拉格天文钟 异国风建筑如置身欧洲（附交通）



2026深圳亲子一日游｜室内主题游乐场

深圳设有多个各具特色的室内主题乐园及大型游乐场，提供了从刺激到轻松的游乐设施，同时迎合成年人与小孩的不同需求。在这里，一家大小不仅可以一起游玩、减压，更能在充满欢笑声的体验中，创造出专属的珍贵家庭回忆。

12. 罗湖米兜欢乐王国 3万呎室内游乐场 放电热门之选

罗湖米兜欢乐王国 3万呎室内游乐场 放电热门之选

位于深圳罗湖益田假日广场的米兜欢乐王国，是个占地逾3000平方米的大型室内主题乐园，近年成为港人亲子放电的热门选择。乐园长期位列内地亲子游乐销量榜首，口碑极佳。场内设施丰富多元，动静皆宜，除了波波池、巨型滑梯及弹床等设施，更有5D飞行影院、VR飞碟、亲子碰碰车等科技体验项目，让家长能一同参与。此外，园区还设有模拟超市、换装馆等角色扮演区及游戏机区，提供一站式娱乐体验。

罗湖米兜欢乐王国

13. 前海华发冰雪世界︰全球最大室内滑雪场 拥465米专业雪道

前海华发冰雪世界︰全球最大室内滑雪场 拥465米专业雪道

全球最大的室内滑雪场深圳前海华发冰雪世界于去年9月开幕，滑雪区设有5条不同难度的雪道。其中最瞩目的是一条逾465米、垂直落差逾83米的专业级雪道。场内配备吊椅索道等完善设施，但地点较为偏远，从口岸出发需预留充足交通时间。另外娱雪区亦于11月开放，提供14项冰雪娱乐活动，包括冰上碰碰车、梦幻飘雪体验区及极地探险主题互动区，适合亲子家庭及非滑雪游客。

前海华发冰雪世界

14. 麦当劳博物馆︰重温开心乐园餐经典玩具

麦当劳博物馆︰重温开心乐园餐经典玩具

全球第四间麦当劳博物馆已于深圳福田开幕。馆内以怀旧为主题，入口处的巨型M标志及吹气美食模型极为抢眼。馆中展出了历年开心乐园餐的经典玩具、全球限量版联乘系列，更重现了90年代的生日派对屋场景。门外的麦当劳叔叔经典长櫈，也成为游客们重拾童年回忆的热门拍照地点。

深圳麦麦博物馆

地址：深圳福田下梅林梅丽路9号A park L2-09

开放时间：10:30am-8pm

交通：乘深圳地铁9号线，至「下梅林沙站」A出口直达

门票︰免费

延伸阅读︰深圳麦当劳博物馆开幕！全球第4间麦麦博物馆 免费入场睇经典玩具/历年包装盒 复刻90年代生日派对屋

15. 就好潮玩：5万呎室内游乐场直通地铁站

就好潮玩：5万呎室内游乐场直通地铁站

深圳宝安大仟里购物中心的就好潮玩体验馆，占地5万平方呎，邻近坪洲地铁站，交通方便。馆内设有超过30项游乐设施，包括大型弹床区、攀岩区、VR体验及碰碰车等，提供多样化的游戏选择。无论是亲子同乐或是朋友聚会，这里都提供了丰富的娱乐体验，成为室内游乐的新兴热点。

就好潮玩

地址：深圳西乡街道坪洲海城路宝安大仟里购物中心B146-151号

交通：乘搭深圳地铁1号线，至「坪洲站」A出口直达

营业时间：10am - 10pm

门票：亲子2.5小时限时票（包1大1小）$155起

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16. 奈尔宝家庭中心．亲子餐厅︰体验消防员/兽医等多元职业

奈尔宝家庭中心．亲子餐厅︰体验消防员/兽医等多元职业

被誉为「爱马仕级儿童乐园」的奈尔宝家庭中心，在深圳设有多家分店。其最大特色是职业体验区，小朋友可穿上制服扮演消防员、兽医等角色。除了滑梯、波波池等基本设施，卓悦分店更设有室内水上乐园。场内亦设有餐饮区及美育手工馆，提供绘画等工作坊，适合全家共度一整天。

奈尔宝家庭中心．亲子餐厅

地址︰深圳福田街道岗厦社区福华路348号卓悦中心1栋1楼LA010L110

开放时间︰10am-9pm

交通︰乘搭深圳地铁10号线，至「岗厦北站」一出直达

门票︰2大1小门票$219.8起

17. 阿奇拉汤泉生活︰结合水疗与多元电玩娱乐

阿奇拉汤泉生活︰结合水疗与多元电玩娱乐

占地2万平方米的阿奇拉汤泉生活是一个结合水疗与休闲娱乐的综合中心。水疗区设有恒温汤池、干湿蒸及盐砖艾熏蒸等多种设施。而娱乐区则提供5D影院、VR过山车等体验，并可任玩PS5及SWITCH等家庭游戏机。场内还免费供应水果和雪糕，从传统水疗到现代电玩一应俱全，适合各年龄层的顾客。

阿奇拉汤泉按摩SPA

地址︰深圳南山区桃园路田厦国际中心AB楼 2-3 层

交通：乘搭深圳地铁8号线至「大剧院站」，转乘1号线至「桃园站」，步行约5分钟

门票︰超值儿童浴票$113起、24小时浴票+大堂1项+全场游戏畅玩（周末适用）$339起

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延伸阅读︰深圳按摩场推介2024｜8大地铁沿线人气Spa水疗推介 买1送1优惠低至$106/位！揼骨/采耳/自助餐/唱K 玩埋过夜都得

18. 海昌．乐漫冰雪王国︰体验3层高巨龙冰滑道

海昌．乐漫冰雪王国︰体验3层高巨龙冰滑道

位于深圳宝安区的「海昌．乐漫冰雪王国」是一个主打娱雪体验的室内乐园，场内温度长年维持在零下低温。乐园的焦点设施为一座三层楼高的巨龙旋转冰滑道，此外还有雪国飞索、冰上列车等游乐项目。场馆以人造雪机每日造雪，并有不定时飘雪表演，入场费已包含雪服及鞋套租借，方便游客体验冰雪乐趣。

海昌．乐漫冰雪王国

19. 卡鲁冰雪世界：体验百米滑雪道与北欧童话场景

卡鲁冰雪世界：体验百米滑雪道与北欧童话场景

深圳卡鲁冰雪世界是一个结合滑雪与娱雪的大型室内冰雪乐园。其滑雪区拥有一条长逾百米的专业雪道，采用彷真造雪技术，提供优质的滑雪体验。娱雪区则设有雪圈滑坡、螺旋滑梯及儿童雪地车等设施。场馆的最大特色是设有多个北欧风格的拍照区，如瑞士少女峰观景台及芬兰猎人小屋，让游客仿佛置身童话雪国之中。

深圳卡鲁冰雪世界

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深圳合家欢好去处｜亲子餐厅之选

在深圳寻找能同时满足各年龄层需求的家庭餐厅时，菜式选择丰富的自助餐或放题绝对是最佳选择！部分餐厅更加入了Cosplay等有趣互动元素，将用餐过程转化为一场欢乐的亲子活动，为家庭聚餐增添更多乐趣。

20. 顶界蒸汽海鲜放题：亲子体验即捞即蒸龙虾鲍鱼

顶界蒸汽海鲜放题：亲子体验即捞即蒸龙虾鲍鱼

于深圳有多间分店的顶界，是一间主打即捞即蒸的蒸汽海鲜放题餐厅。店内设有大型海鲜池，顾客可亲自挑选澳洲蓝龙虾、鲍鱼等时令海鲜，体验即捞即蒸的乐趣。除了海鲜，餐厅亦提供北京片皮鸭、佛跳墙、铁板烧及烤榴梿等多元化美食，选择丰富，能满足不同家庭成员的口味，适合亲子共享。

顶界．全球蒸汽海鲜自助（壹方天地店）

地址：深圳市龙华区人民路4022号壹方天地A区3楼

营业时间：11:30am-3:30pm、5pm-10pm

交通︰乘搭深圳地铁4号线，至「龙华站」A出口步行约600米

电话︰+86 755 8254 8948

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21. 曼格蒸汽活海鲜．榴莲自助︰穿汉服体验即捞活海鲜

曼格蒸汽活海鲜．榴莲自助︰穿汉服体验即捞活海鲜

位于深圳宝安区的曼格姿造，是一间以北宋为主题的活海鲜火锅自助餐厅。店内设有国子监及鹊桥亭等古风场景，并提供古装让小朋友拍照留念。食客可于海鲜池亲自挑选澳洲蓝龙虾、活鲍鱼等时令海鲜。此外，餐厅亦供应即烤榴梿、烧生蚝及鲜切牛肉等特色美食，为家庭聚餐增添不少乐趣。

曼格蒸汽活海鲜．榴莲自助（宝安大仟里国潮店）

地址︰深圳宝安区海城路58号宝安大仟里商场3层（5号电梯旁）

营业时间︰10:30am-11pm

交通︰乘搭深圳地铁1号线，至「坪洲站」A出口步行350米

电话︰+81-755-2320 0593

收费︰成人¥269/位、小童¥118/位

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22. 廖发发．平价茶档．小吃集市：点心¥5.8起 被誉「早茶界萨莉亚」

廖发发．平价茶档．小吃集市 深圳「早茶界萨莉亚」

位于深圳民治区的廖发发，是一间主打平价广式点心的茶楼，因其高性价比而被誉为「早茶界萨莉亚」。点心每笼由人民币5.8元起，除了虾饺、凤爪等经典款式，亦供应红桃粿等特色潮汕小吃，其中腐乳鸡翼是食客的热门之选。该店营业至凌晨，为想品尝宵夜的顾客提供了方便的选择。

廖发发．平价茶档．小吃集市（深圳店）

地址：深圳龙华区樟坑社区樟坑一区164栋164-2号舖（龙太婆旁）

营业时间：10am-11pm

交通：乘搭深圳地铁5号线，至「民治站」A出口

人均消费︰约RMB50

23. 79号渔船： 即捞即煮 誉为「迷你版西贡」

79号渔船： 即捞即煮 誉为「迷你版西贡」

深圳的79号渔船是一间主打即拣即煮的海鲜餐厅，因其经营模式而被称为「迷你版西贡」。店内设有长排鱼缸，陈列著龙虾、鲍鱼、元贝等多款生猛海鲜，顾客可即时挑选、过磅后交由厨房按指定方式烹调。餐厅提供多种煮法，其中百香果蒸鲍鱼、蒜蓉粉丝蒸元贝等是热门菜式，因其性价比高而广受欢迎。

79号渔船海鲜饭店（沙井店）

地址︰深圳宝安区新桥街道万丰社区万丰海岸城A馆6楼

营业时间︰11am-10:30pm

交通︰乘搭深圳地铁11号线，至「马安山站」C出口步行约750米

人均消费︰约RMB120

24. 烟火码头．海鲜Bazaar自助：一次满足烧肉与火锅

烟火码头．海鲜Bazaar自助：一次满足烧肉与火锅

位于深圳东门步行街的「烟火码头．海鲜Bazaar自助」，是一间提供超过500款美食的大型自助餐厅。其最大特色是每桌均设有炭火烤炉和电磁炉，让顾客可同时享受烧肉和火锅的乐趣。食材选择丰富，包括可即时打捞的活虾、蚬、蛏子，以及澳洲和牛、高压锅生蚝和佛跳墙等，因其高性价比而备受欢迎。

烟火码头．海鲜Bazaar自助

地址︰深圳罗湖区东门步行街东门印象城3楼（衣江山楼上）

营业时间︰11:30am-3:30pm、5pm-10pm

交通︰乘搭深圳地铁3号线，至「晒布站」A1出口步行730米

人均消费︰约RMB160

深圳2026家庭一日游｜一站式亲子购物

除了商场外，部分深圳商店是专为家庭而设，如零食店、蛋糕店、卡通精品店等，将购物与亲子娱乐合而为一，让家庭的购物之旅不再单调，而是变成能同时满足大人与小孩的精彩活动。

25. 零食很忙：款式多样连锁零食店 价格亲民

零食很忙：款式多样连锁零食店 价格亲民

零食很忙是一间在深圳拥有多家分店的大型连锁零食品牌，以商品种类繁多及价格亲民著称。店内供应糖果、薯片、杯面及雪糕等多样化商品，部分货品仅售一至两元人民币。顾客可免费注册成为会员，并于每月7日的会员日享受全场88折优惠，性价比高，成为当地市民的购物新选择。

零食很忙（深圳上梅林新村店）

地址：福田区梅林街道新兴社区上梅林新村9栋梅村路21

营业时间︰8am-10:30pm

交通：乘搭深圳地铁9号线，至「梅村站」C1口步行约250米

26. 好利来：内地网红蛋糕店 主打联乘甜品

好利来：内地网红蛋糕店 主打联乘甜品

内地知名烘焙连锁品牌「好利来Holiland」的深圳首店，位于福田人气商场Coco Park内。该品牌以推出联乘系列甜品闻名，提供与哈利波特、Sanrio及迪士尼等知名IP合作的精美蛋糕。除了联名生日蛋糕外，店内的半熟芝士蛋糕、曲奇及吐司等常规商品，亦因其口味及精致包装而广受欢迎。

好利来

地址：深圳福田区福田街道福华三路星河Coco Park B1层B1C-087

营业时间：10am-9pm

交通：深圳地铁1或3号线购物公园站C口（G口可以直接进商场）

人均消费︰约RMB60

27. MINISO LAND︰3层高旗舰店集逾百IP精品

MINISO LAND︰3层高旗舰店集逾百IP精品

MINISO首间主题乐园式旗舰店MINISO LAND，已于深圳东门步行街开幕。该店楼高三层，汇集了迪士尼、SANRIO、Chiikawa等超过100个热门IP的周边商品。店内各楼层按不同IP主题清晰划分，例如一楼以SANRIO角色为主，二楼则是迪士尼与哈利波特等系列。此外，场内亦设有多个互动打卡区域，为顾客提供购物与娱乐结合的体验。

MINISO LAND

地址：罗湖区东门步行街解放路名仕商城1-3楼（太阳百货对面）

营业时间：10am-11pm

交通：乘搭地铁1/3号线，至「⽼街站」A/E出口步行即达

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28. 深圳笋岗文具玩具城：大型批发市场搜罗儿童平价精品

深圳笋岗文具玩具城：大型批发市场搜罗儿童平价精品

位于深圳的笋岗文具玩具礼品城，是一座楼高4层的大型文具玩具批发市场。商场主要售卖儿童玩具、模型、文具及礼品，货品款式众多。虽然价格多为批发价，但建议购物时仍可比较不同店舖的定价以获得最优惠价格。每逢农历新年前，这里更会化身成年货大街，售卖各式贺年饰品，充满节日气氛。

笋岗文具玩具礼品城

地址：深圳罗湖区宝安北路2011号

营业时间︰8am-7pm

交通︰乘搭深圳地铁7号线，至「笋岗站」A出口步行约500米

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2026深圳一日游｜家庭度假住宿

近年深圳的酒店在传统的高级与精品路线之外，更积极开拓亲子友善的住宿市场，越来越多酒店不单提供舒适的住宿环境，更增设多元化的亲子娱乐设施，由儿童游乐室到家庭主题套房都一应俱全。

29. 南山深铁前海君璞书院：设亲子主题房 尽览湾区摩天轮美景

南山深铁前海君璞书院：设亲子主题房 尽览湾区摩天轮美景

深圳南山深铁前海君璞书院地理位置优越，与地铁1号线鲤鱼门站相连，方便住客轻松前往市内各地，加上距离前海山姆超市仅2.4公里，购物非常方便。酒店设有336间客房，面积由37至78平方米不等，包括大床房、双床房及套房，更设有亲子主题房，方便家庭游。住客在入住期间，可免费使用24小时开放的自助洗衣房、干衣机及健身房。周边亦有多个热门景点，如前海石公园、欢乐港湾及人才公园等，住客更可欣赏湾区摩天轮景色。

深圳南山深铁前海君璞书院

30. 深圳蛇口伊敦酒店：海洋主题客房 享山海全景与招牌烤鸭

深圳蛇口伊敦酒店：海洋主题客房 享山海全景与招牌烤鸭

位于深圳蛇口的南山伊敦酒店，由历史悠久的明华国际会议中心升级改造而成，设计融合了航海历史与现代美学。酒店设有多个海洋主题客房，适合亲子游，并配备Dyson风筒等高级设施。餐饮方面，位于27楼的「玲珑」全日餐厅，坐拥360度山海城全景。另一间中菜厅「南海棠」则主打精致京鲁菜，其招牌烤鸭是必试之选。

深圳南山伊敦酒店

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