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机票燃油费飙升！旅游平台揭机票最便宜是这天 仅2成旅客猜对...

旅游
更新时间：12:00 2026-03-21 HKT
发布时间：12:00 2026-03-21 HKT

随著长假期及旅游旺季将至，加上国际燃油价格上涨，航空公司纷纷调高燃油附加费，导致机票成本节节攀升。如何在旅费上精打细算，成为旅客的重要课题。全球旅游搜寻引擎「Skyscanner」于近日公布最新飞行价格数据分析，2026年旅客外游的最便宜日子为星期三。

旅游平台Skyscanner公布2026年每周最便宜机票日

旅游周三出发最划算 

近期旅游需求强劲复苏，但机票价格却因燃油附加费等因素不断上涨，加重了旅客的负担。为此，「Skyscanner」根据其庞大的用户数据进行分析，为消费者提供一个简单而有效的省钱秘诀。引述外媒报道，2026年平均票价最低的日子落在「星期三」。有趣的是，这项发现与多数人的预期不同。

报告显示，仅有「25%」的受访者猜对答案，而高达「31%」的民众则误以为「星期二」最划算。报告解释，票价高低与市场需求息息相关，虽然最便宜的旅行日可能因航线和月份而异，但通常周中航班的需求较少，从而导致价格下降。

旺季、航线仍是关键

此数据为计划出游的民众提供了一个明确的指引，即避开周末高峰，选择周三出发可能有机会省下一笔费用。然而，报告也提醒，这并非绝对的黄金法则，票价仍会随航线与旅游时间有所变动。例如，在热门旅游地点或传统旺季期间，即使是平日出发，价格仍可能维持在较高水准。

 

资料来源：GOBankingRates

 

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