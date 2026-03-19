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日本富士急San-X主题区料夏季开幕！人气角色松弛熊、角落生物登场

旅游
更新时间：17:24 2026-03-19 HKT
发布时间：17:24 2026-03-19 HKT

主题乐园与知名角色品牌合作已成为趋势，为游客带来全新的娱乐体验。San-X株式会社于近日宣布，将与日本富士急乐园合作打造全新主题园区，并正式命名为「San-X 天堂（San-X Paradise）」，预计于2026年夏季隆重开幕。

日本富士急 San-X主题区今夏开幕！人气角色松弛熊、角落生物登场

日本富士急 San-X主题区今夏开幕！人气角色松弛熊、角落生物登场
日本富士急 San-X主题区今夏开幕！人气角色松弛熊、角落生物登场
日本富士急 San-X主题区今夏开幕！人气角色松弛熊、角落生物登场
日本富士急 San-X主题区今夏开幕！人气角色松弛熊、角落生物登场

全球唯一San-X户外乐园 打造可爱 x 刺激游乐场

San-X公司正式公开了与富士急乐园的合作计划。这个名为「San-X 天堂」的新园区占地约6,500平方公尺，坐落于园区内被称为「迷你富士」的旧址上。在能远眺富士山的绝佳地点，园区将设有各式主题的游乐设施、餐厅及商店，成为全球唯一的San-X户外型主题乐园。

新园区的核心概念为「角色 × 疗愈 × 游乐园 = 『可爱』的化学反应」，将San-X旗下角色们温暖、抚慰人心的特质，与游乐园所带来的刺激和兴奋感相结合，从而创造出一种前所未有的「化学反应」，打造一个能让游客完全沉浸其中的特别世界。

人气角色齐聚 松弛熊、角落生物换上乐园限定服饰

「San-X 天堂」登场的角色阵容非常丰富，不仅包括「松弛熊」、「角落生物」、「趴地熊」等长期以来广受欢迎的角色，还将涵盖近期推出的新角色。园区的目标是让游客在体验游乐设施的同时，也能感受到被心爱角色包围的幸福感与疗愈感。根据官方发布的新主视觉图，多位San-X角色将换上乐园原创服饰，迎接游客的到来。

 

资料来源：富士急ハイランド

 

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