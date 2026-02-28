Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日必睇！日本7-11便利店5大隐藏服务 行李寄存/免税购物/货币兑换

旅游
更新时间：09:30 2026-02-28 HKT
发布时间：09:30 2026-02-28 HKT

日本便利店一向是旅客的寻宝地，除了琳瑯满目的商品外，更隐藏著多项便利服务。7-11便利店的服务同样不限于零售，更扩展至解决旅客在途中的各种疑难杂症，以下将详细介绍五项旅客必知的实用服务。

日本7-11便利店 5大隐藏服务 行李寄存、免税购物一站式解决旅客需求

日本7-11便利店 5大隐藏服务 行李寄存、免税购物一站式解决旅客需求
日本7-11便利店 5大隐藏服务 行李寄存、免税购物一站式解决旅客需求

日本7-11便利店隐藏服务｜1. 行李寄存

为解决旅客携带大型行李不便的烦恼，日本7-11将自2025年12月起，在全国378家分店导入「ecbo cloak」行李寄存服务。旅客仅需透过官方应用程式或网站预约付款，便可轻松在店内寄放行李。收费方面，「手提包」为每日500日圆，「行李箱」则为每日800日圆，但需注意行李仅限当日取回。

日本7-11便利店隐藏服务｜2. 海外包裹寄送

购物过后担心行李超重的旅客，可利用部分贴有「宅急便」及「黑猫 (ヤマト运输)」标志的7-11进行国际快递。旅客向店员索取快递单并填写收件资讯即可，惟纸箱需自备，且三边合计不得超过160厘米。此服务运费由1,300日圆起，约4至6日便可将心爱的手信寄送到家。

日本7-11便利店隐藏服务｜3. 免税服务 TAX FREE

在贴有「TAX FREE」标志的分店，凡符合资格的旅客（如入境未满6个月的外国人），同日购物金额达5,000日圆以上，即可享受免税优惠。结帐时只需出示护照并签署誓约书，便可以不含税的优惠价格购买商品。

日本7-11便利店隐藏服务｜4. 货币兑换

部分7-11门市设有货币兑换机，支援多国语言，方便旅客随时将外币换成日圆

日本7-11便利店隐藏服务｜5. 手机充电

日本7-11与「ChargeSPOT」合作的手机充电租赁服务，更实现了「甲地租、乙地还」的便利，旅客可在A店租借，并于B店、其他连锁便利店甚至地铁站归还，大大提升了旅途的灵活性。

 

同场加映：MUJI神级猫砂盘登港！猫厕所＋猫屋二合一设计 猫奴实测：天才级发明

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
21小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
19小时前
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
21小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
14小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
4小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
13小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
3小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
饮食
18小时前