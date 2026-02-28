游日必睇！日本7-11便利店5大隐藏服务 行李寄存/免税购物/货币兑换

日本便利店一向是旅客的寻宝地，除了琳瑯满目的商品外，更隐藏著多项便利服务。7-11便利店的服务同样不限于零售，更扩展至解决旅客在途中的各种疑难杂症，以下将详细介绍五项旅客必知的实用服务。

日本7-11便利店 5大隐藏服务 行李寄存、免税购物一站式解决旅客需求

日本7-11便利店隐藏服务｜1. 行李寄存

为解决旅客携带大型行李不便的烦恼，日本7-11将自2025年12月起，在全国378家分店导入「ecbo cloak」行李寄存服务。旅客仅需透过官方应用程式或网站预约付款，便可轻松在店内寄放行李。收费方面，「手提包」为每日500日圆，「行李箱」则为每日800日圆，但需注意行李仅限当日取回。

日本7-11便利店隐藏服务｜2. 海外包裹寄送

购物过后担心行李超重的旅客，可利用部分贴有「宅急便」及「黑猫 (ヤマト运输)」标志的7-11进行国际快递。旅客向店员索取快递单并填写收件资讯即可，惟纸箱需自备，且三边合计不得超过160厘米。此服务运费由1,300日圆起，约4至6日便可将心爱的手信寄送到家。

日本7-11便利店隐藏服务｜3. 免税服务 TAX FREE

在贴有「TAX FREE」标志的分店，凡符合资格的旅客（如入境未满6个月的外国人），同日购物金额达5,000日圆以上，即可享受免税优惠。结帐时只需出示护照并签署誓约书，便可以不含税的优惠价格购买商品。

日本7-11便利店隐藏服务｜4. 货币兑换

部分7-11门市设有货币兑换机，支援多国语言，方便旅客随时将外币换成日圆

日本7-11便利店隐藏服务｜5. 手机充电

日本7-11与「ChargeSPOT」合作的手机充电租赁服务，更实现了「甲地租、乙地还」的便利，旅客可在A店租借，并于B店、其他连锁便利店甚至地铁站归还，大大提升了旅途的灵活性。