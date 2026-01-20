港铁 x WeChat Pay HK！经罗湖/落马洲出发8折 简单3步领取乘车优惠

经常往返深圳与香港两地的朋友有喜讯！作为连接深港两地的重要交通枢纽，港铁一直以高效便捷的服务深受跨境乘客欢迎。最近，港铁公司与WeChat携手，为使用微信支付及WeChat Pay HK的用户提供8折车费优惠，于指定期间内，从罗湖站或落马洲站出发前往香港各区，即可享用优惠！

港铁限时优惠！WeChat Pay HK乘车码 罗湖/落马洲出发8折

这次港铁推出的8折车费优惠，对于频繁需要经由罗湖或落马洲口岸过关的通勤人士，或假日北上消费的港人而言，无疑是个重大利好消息。即日起至2月8日，微信支付及WeChat Pay HK的用户，只要使用WeChat Pay HK或微信支付的乘车码，便可在出闸时自动享受折扣，全程无需排队购买单程票。

如何领取港铁 x WeChat Pay 罗湖/落马洲乘车优惠？

想享受这项吸引的折扣非常简单，只需跟随以下三个步骤，即可轻松将8折优惠券绑定至您的乘车码：

在微信中打开「香港GO搭港铁」小程序并开通港铁乘车码。 进入「领券绑定乘车码赴港车费8折」推广活动页面，点击 「领取优惠」。 在乘车当天、入闸之前，前往「我的优惠券」 页面，打开8折优惠券，点击「绑定优惠券至乘车码」。

*需要注意的是，首次绑定优惠券的用户，系统可能会提示绑定失败。此时，请点击「开通及关联乘车码」，然后按「立即关联」，再返回重新绑定优惠券即可。

港铁 x WeChat Pay 罗湖/落马洲乘车8折优惠

优惠推广期：即日起至2026年2月8日

适用对象： 微信支付及WeChat Pay HK用户

使用方式： 必须于乘车当天并在入闸前，成功将优惠券绑定至乘车码。 优惠券仅限绑定当天使用，逾时将自动失效。 每张优惠券仅可使用一次，如需再次享受优惠，请于下次乘车前重新领取及绑定。

条款细则： 此优惠不适用于同行码，仅限主用户本人使用。 乘搭东铁线头等额外费需支付正价费用，不在此优惠范围内。 本优惠不可与MTR Mobile应用程式内的「车票二维码」同时使用。 一切优惠详情及更新，请以「香港GO搭港铁」小程序内的公布为准。



资料来源：MTR