Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁 x WeChat Pay HK！经罗湖/落马洲出发8折 简单3步领取乘车优惠

旅游
更新时间：11:59 2026-01-20 HKT
发布时间：11:59 2026-01-20 HKT

经常往返深圳与香港两地的朋友有喜讯！作为连接深港两地的重要交通枢纽，港铁一直以高效便捷的服务深受跨境乘客欢迎。最近，港铁公司与WeChat携手，为使用微信支付及WeChat Pay HK的用户提供8折车费优惠，于指定期间内，从罗湖站或落马洲站出发前往香港各区，即可享用优惠！

港铁限时优惠！WeChat Pay HK乘车码 罗湖/落马洲出发8折

这次港铁推出的8折车费优惠，对于频繁需要经由罗湖或落马洲口岸过关的通勤人士，或假日北上消费的港人而言，无疑是个重大利好消息。即日起至2月8日，微信支付及WeChat Pay HK的用户，只要使用WeChat Pay HK或微信支付的乘车码，便可在出闸时自动享受折扣，全程无需排队购买单程票。

如何领取港铁 x WeChat Pay 罗湖/落马洲乘车优惠？

想享受这项吸引的折扣非常简单，只需跟随以下三个步骤，即可轻松将8折优惠券绑定至您的乘车码：

  1. 在微信中打开「香港GO搭港铁」小程序并开通港铁乘车码。
  2. 进入「领券绑定乘车码赴港车费8折」推广活动页面，点击 「领取优惠」。
  3. 在乘车当天、入闸之前，前往「我的优惠券」 页面，打开8折优惠券，点击「绑定优惠券至乘车码」。

*需要注意的是，首次绑定优惠券的用户，系统可能会提示绑定失败。此时，请点击「开通及关联乘车码」，然后按「立即关联」，再返回重新绑定优惠券即可。

港铁 x WeChat Pay 罗湖/落马洲乘车8折优惠

  • 优惠推广期：即日起至2026年2月8日
  • 适用对象： 微信支付及WeChat Pay HK用户
  • 使用方式：
    • 必须于乘车当天并在入闸前，成功将优惠券绑定至乘车码。
    • 优惠券仅限绑定当天使用，逾时将自动失效。
    • 每张优惠券仅可使用一次，如需再次享受优惠，请于下次乘车前重新领取及绑定。
  • 条款细则：
    • 此优惠不适用于同行码，仅限主用户本人使用。
    • 乘搭东铁线头等额外费需支付正价费用，不在此优惠范围内。
    • 本优惠不可与MTR Mobile应用程式内的「车票二维码」同时使用。
    • 一切优惠详情及更新，请以「香港GO搭港铁」小程序内的公布为准。

 

资料来源：MTR

 

同场加映：网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前