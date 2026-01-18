深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线

深圳好去处2026｜深圳一日游2026｜踏入2026年新一年，深圳迎来更多全新商场、餐厅及玩乐好去处。为了方便大家规划行程，《星岛头条》这次整合了40个今年最新的深圳热门景点，当中包括最新开幕的大型购物中心、放题火锅饮茶热点、超市、批发中心，以及适合亲子活动及户外郊游的景点。这些热门地点不少邻近福田、罗湖及深圳湾口岸的地铁站，交通极为便利，不妨都可以参考这份攻略，趁著周末或长假期，轻松安排一趟北上深圳快闪一日游！（2026年1月更新）

2026深圳一日游好去处！食买玩40大推介 最新商场/超市批发/人气餐厅

2026深圳好去处｜必逛人气购物商场

深圳的购物版图总是不断扩展，为喜欢北上消遣的旅客带来无尽惊喜。去年尾不今年初有多个新开幕的大型购物中心登场，如深圳宝安深圳怀德万象汇、光明星河COCO City、深圳湾万象城二期等，大多坐落在深圳地铁沿线，从口岸出发毋须转乘即可直达，是值得一游的购物热点。

1. 深圳怀德万象汇：18万平方米 地铁上盖400+商店

深圳怀德万象汇：18万平方米 地铁上盖400+商店

深圳宝安区全新购物地标怀德万象汇，刚于去年11月底开幕。商场与深圳地铁12号线「怀德站」无缝连接，交通极为方便，从香港经福田口岸转乘地铁，约50分钟即可到达，非常方便。作为深圳目前最大的万象汇，商场总面积达18万平方米，引进超过400个品牌，提供多元化的购物及餐饮体验，其中包括近100间特色餐厅，如深圳老字号潮八珍橄榄鸡煲、贵州人气茶饮去茶山，以及休闲西餐JOETYLER等，势必成为港人北上消费新热点。

怀德万象汇

地址：深圳宝安福永大道33、39号

交通：深圳地铁12号线怀德站B1出口，步行1分钟

营业时间︰10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳「怀德万象汇」11月开幕！宝安地铁上盖新商场 400+餐厅/零售店进驻

2. 光明星河COCO City：地铁站直达 光明区首间盒马超市

光明星河COCO City：地铁站直达 光明区首间盒马超市

位于深圳光明区的全新大型商场「光明星河COCO City」早前开幕，商场与地铁6号线光明大街站相连，交通极为便利。商场定位于年轻人及家庭客群，目前已进驻超过30个品牌，涵盖餐饮、潮流及休闲娱乐。焦点商户包括光明区首间盒马鲜生超市、连锁戏院寰映影城及Meland」等大型室内游乐场。餐饮方面，除引入Manner Coffee等热门餐厅，本地老字号南粤光明乳鸽也进驻其中，为顾客提供一站式消闲体验。

光明星河COCO City

地址：深圳光明区光明街道光明大道511号

交通：乘搭深圳地铁6号线光明大街站D出口，步行220米

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽

3. 深圳湾万象城二期粉红大街：全球首间麦当劳美术馆

深圳湾万象城二期粉红大街：全球首间麦当劳美术馆

由华润万象生活打造的深圳湾万象城第二期再添新猷，其地下艺术馆级商业主题街区的「粉红大街」刚于去年年尾开放。该街区以未来感粉色设计，连接深圳湾文化广场，汇聚近40个购物及餐饮品牌。最大亮点为麦当劳全球首间麦麦美术馆，其他特色商户包括丹麦家居品牌HAY的深圳首店，以及il Bliss冰淇淋实验室的华南首店，旨在为顾客带来融合非遗文化与创意的沉浸式消闲新体验。

深圳湾万象城二期「粉红大街」

地址：深圳湾万象城B区B1层粉红大街（05电梯厅旁）

交通：乘搭深圳地铁2、11、13号线后海站H/G出口

营业时间︰周日至周四10am-10am、周五至周六10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳湾万象城二期扩充「粉红大街」12.30开放！艺术级商业主题街 近40购物/餐饮品牌进驻 设首间麦麦美术馆

4. 深圳湾万象城二期：地铁3线直达 连接人才公园

深圳湾万象城二期：地铁3线直达 连接人才公园

华润万象生活旗下的「深圳湾万象城第二期」于去年9月开幕，新商场坐落南山区后海，地理位置极佳，与深圳地铁2、11、13号线相连，交通便捷。占地8.7万平方米的万象城二期，引入了Hoka、Honor荣耀、Mammut与多间米芝莲及黑珍珠级的餐厅，全面升级购物与餐饮体验。商场更连接深圳人才公园的绿道，打造了一条2公里长的空中走廊，串连海岸城、后海汇等多个商圈，成为购物新热点。

深圳湾万象城二期

地址：深圳光明区光明街道光明大道511号

交通：乘搭深圳地铁6号线「光明大街站」D出口，步行220米

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳湾万象城二期9月开幕！8.7万平方米新商场 无缝衔接地铁3线 Hoka/荣耀/米芝莲餐厅

5. 莲塘景福安荟邻 一出关直达！主打地道小众食肆

莲塘景福安荟邻 一出关直达！主打地道小众食肆

邻近深圳莲塘口岸的新商场景福安荟邻去年年尾开幕，一出关即达，并与地铁莲塘站无缝连接。商场定位为邻里生活中心，汇聚逾50个品牌，其餐饮特色在于引进了较多小众及地道选择。食肆包括朋朋潮汕火锅、悦得闲广式点心及老广州煲仔饭等，有别于一般大型连锁品牌。此外，场内亦设有按摩及采耳等休闲店舖，加上邻近人气莲塘街市，为北上港人提供一个方便且贴地的新去处。

景福安荟邻

地址︰罗湖莲塘街道国威路与畔山路交汇处西南侧

交通：乘搭深圳地铁2、8号线莲塘站A出口

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩

6. 茂业天地 距罗湖口岸5分钟 设区内首家LED影院及KTV

茂业天地 距罗湖口岸5分钟 设区内首家LED影院及KTV

深圳罗湖口岸附近最新商场茂业天地于去年10月中开幕，出关后步行约5分钟即达。商场楼高10层，预计将有逾百品牌进驻，瞄准年轻及港人客群。商场引进了多个罗湖区首个品牌，包括LED影院金逸影城、室内游乐场酷乐运动潮玩馆及麦颂KTV。餐饮选择丰富，其中主打即捞海鲜的火锅店捞鲜门人气极高，为北上消费提供吃喝玩乐新选择。

罗湖茂业天地

地址︰深圳罗湖区南湖街道人民南路1008号大中华环球金融中心

交通：深圳地铁1号线「罗湖站」或9号线「人民南站」

营业时间︰10am-10am

延伸阅读︰罗湖新商场茂业天地正式开幕！100+品牌陆续进驻 过关5分钟直达 楼高10层设大型超市/餐厅/戏院/室内游乐场/K房

7. 深圳万象天地全新街区：潮流文化新地标 名牌快闪店进驻

深圳万象天地全新街区：潮流文化新地标 名牌快闪店进驻

深圳南山区的大型购物中心万象天地，集购物、餐饮及文化艺术于一身，向来是港人北上的热门商场。去年商场增设了全新潮流街区「mixtuRE: Sustainable Journal 循航生活志」。街区分为两部分，其中圆拱形建筑「MXTR PARK」引进了户外用品店Snow Peak、FENTY BEAUTY内地首间概念店等。另一部分「mxtr街区」则是不定期更换主题的开放式街区，会有多间限定快闪店进驻。

深圳万象天地全新街区

地址︰深圳南山区深南大道9668号

交通︰深圳地铁1号线高新园站A出口，步行100米

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳人气商场万象天地大升级！全新户外开放式街区登场 10+快闪潮店/餐厅/网红打卡位进驻

8. 深圳星河COCO Park新街区︰增设《密室大逃脱》展览+胖东来超市

深圳星河COCO Park新街区︰增设《密室大逃脱》展览+胖东来超市

位于深圳龙岗区的星河WORLD．COCO Park早前大规模扩充，在标志性的双子塔下增设了全新露天街区「星空里」，带来焕然一新的面貌。新街区引进了大量首店品牌，包括人气综艺《密室大逃脱》的全国首个光影互动展。此外，经网红超市胖东来团队调改的永辉超市亦已重开，增设了熟食区及自家品牌产品，吸引不少顾客。

星河WORLD．COCO Park新街区

地址︰深圳龙岗五和大道与雅宝路1号

交通︰深圳地铁10号线雅宝站C出口

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳人气商场星河WORLD．COCO Park大扩充！全新街区多间餐厅进驻 爆红综艺《密室大逃脱》打卡位+翻新超市扫货

9. 罗湖湖贝里︰邻近3大口岸 八合里/人气攀石馆进驻

罗湖湖贝里︰邻近3大口岸 八合里/人气攀石馆进驻

深圳罗湖商场湖贝里于去年7月开业，位处罗湖核心地段，邻近罗湖、文锦渡及莲塘三大口岸，交通方便。商场首阶段以特色美食及趣味运动为亮点，引进逾20个品牌。餐饮方面有港人熟悉的潮汕牛肉火锅八合里及台式手摇饮珍珠大将军。此外，场内亦设有攀岩馆「CUBE有石」，最适合亲子游。

罗湖湖贝里

地址：深圳罗湖区湖贝路1068号

交通：深圳地铁2号线湖贝站B出口，步行6分钟

营业时间：10am-10:30pm

延伸阅读︰罗湖新商场「湖贝里」7.11开业！网红茶饮/潮汕牛肉火锅/平价攀石 莲塘口岸地铁6分钟直达

10. 深圳宝安大悦城：地铁站上盖 73万平方米超大商场

深圳宝安大悦城：地铁站上盖 73万平方米超大商场

位于深圳宝安中心区的大型商场「大悦城」于6月28日开幕。商场建于深圳地铁灵芝站上盖，交通极为便利。大悦城占地达73万平方米，引入逾380个品牌，主打年轻潮流路线。场内设有4大主题区，进驻了多个港人熟悉的餐饮品牌如陶陶居、海底捞等。此外，亦有深圳首家双巨幕IMAX影院、大型超市盒马鲜生及特色青年街区，提供多元化的购物及娱乐选择。

深圳大悦城

地址：宝安区新安街道中心区25区前进一路与创业二路交汇处西

交通：乘搭深圳地铁12号线到达灵芝站E出口即达

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳宝安新商场「大悦城」6.28开业！占地73万平方米 380+品牌进驻 集齐港人最爱超市/点心/火锅店！

11. 福田PA MALL：深圳第一高楼下商场 「mini版万象城」

福田PA MALL：深圳第一高楼下商场 「mini版万象城」

位于深圳第一高楼「平安金融中心」下的福田PA MALL，被网民称为「mini版万象城」。商场邻近福田口岸，车程约20分钟，楼高10层，汇聚逾百个国际品牌。商场主打高端路线，零售品牌包括Vivienne Westwood、Maison Margiela等。餐饮方面更有多间米芝莲星级餐厅坐镇，如台州菜新荣记、日式烧肉老干杯及高级福建菜CHIC1699远洋私厨。

深圳福田「PA MALL」商场

地址：深圳市福田区益田路5033号

交通：乘搭深圳地铁1号线购物公园站D出口

营业时间：10am-10pm

延伸阅读︰深圳福田新商场「PA MALL」5.20开幕！坐落深圳第一高楼 大型超市/米芝莲网红食店进驻

12. 深圳京东MALL：首间「场景即卖场」 主打创新3C家电

深圳京东MALL：首间「场景即卖场」 主打创新3C家电

由内地网购平台京东开设的深圳首间「京东MALL」于去年5月31日开幕，商场位于南山区，楼高6层，主打创新3C家电及电子产品，汇聚逾200个品牌。商场最大特色是设有超过30个沉浸式主题体验区，采用「场景即卖场」的创新模式。顾客可在电竞对战区、美食厨房、咖啡工坊等场景中，亲身体验产品，将购物与生活场景结合。

深圳京东MALL（南山店）

地址：深圳市南山区南海大道2746号海雅缤纷广场

交通：乘搭深圳地铁9号线南山书城站A/B出口

营业时间︰10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳京东MALL直击！3万呎家电数码潮玩大晒冷 30+免费体验区「试啱先买」 附港人退税攻略！

13. 深圳K11 ECOAST：蛇口海滨商场 NBA篮球公园进驻

深圳K11 ECOAST：蛇口海滨商场 NBA篮球公园进驻

位于深圳南山蛇口、毗邻邮轮中心的全新大型项目K11 ECOAST，去年4月28日起分阶段试业。商场总面积达23万平方米，集商场、艺术空间及海滨长廊于一身。首阶段试业的商户极具特色，包括深圳首个NBA主题篮球公园、华南首座d'strict浪美术馆，以及亲子乐园meland等。餐饮方面则有潮发牛肉火锅、Manner咖啡等品牌。香港亦已增设跨境直通巴前往，交通更为便利。

深圳K11 ECOAST

地址︰深圳市南山区蛇口太子湾区南海大道太子港（地图按此）

交通︰乘搭深圳地铁12号线到达太子湾站B1或C出口即达；乘公交M105线、204路；于上环搭船至深圳蛇口，船程约50分钟，每日5班船；于香港乘搭环岛中港通巴士线直达，每日2班车

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳K11 ECOAST开始试业！23万平方米空间曝光 港深直通巴/地铁/搭船直达（附交通/商舖/食肆详情）

14. 罗湖益田假日广场：艺术体验式商场 引入300+商舖

罗湖益田假日广场：艺术体验式商场 引入300+商舖

深圳罗湖区全新商场「益田假日广场」于去年4月30日开幕，是融合艺术的体验式购物中心。商场连接地铁3号线翠竹站，并设有由建筑大师安藤忠雄设计的艺术中心。场内进驻逾300个品牌，其中大型连锁超市永辉超市为一大亮点，引入了内地人气超市胖东来的自家品牌商品。此外，亦有多个餐饮品牌如喜茶、八合里牛肉火锅等。

深圳罗湖益田假日广场

地址：深圳罗湖区翠竹街道华丽路2038号（显示地图）

交通：深圳地铁3号线翠竹站B出口

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳罗湖益田假日广场4.30开幕！12万平方米设大型超市+即捞海鲜 罗湖/文锦渡/莲塘口岸15分钟直达

2026深圳一日游｜扫平货大型超市

前往深圳的大型超市购物，是不少港人北上消费的指定行程。近年，多个性价比高的超市品牌陆续进驻，如永辉、盒马鲜生等，成为了人气热门的购物选择。

15. 永辉超市︰翻新变人气胖东来？ 熟食区成人气新宠

永辉超市︰翻新变人气胖东来？ 熟食区成人气新宠

内地连锁超市永辉超市的深圳卓悦汇分店早前完成升级改造，其效仿被誉为「超市界海底捞」的「胖东来」模式，因而重新引起关注。改造后的超市不仅引进了多款胖东来的自家品牌商品，更大幅扩展了熟食区的规模，为顾客提供更多元化的餐饮选择。其中，熟食区的多款美食，例如小甜肠、牛肉干及芋泥奶包等，迅速成为热卖商品，吸引大量市民慕名而来，备受青睐。

永辉超市（卓悦汇店）

延伸阅读︰深圳胖东来︱北上直击卓悦汇永辉超市重开现场实况！4大升级重点 入口1设施劲贴心 附爆买熟食之选

16. 盒马鲜生超市：主打即日鲜 平民价熟食受欢迎

盒马鲜生超市：主打即日鲜 平民价熟食受欢迎

在内地拥有多间分店的盒马鲜生，单在深圳已至少有27间分店。超市主打即日鲜商品，强调所售卖的蔬菜、水果、海鲜及面包等均为新鲜制作，不作隔夜销售，而且价格亲民，种类繁多。近日，超市更增设了火锅专区，顾客可即场选购新鲜配料，即席享用火锅。此外，超市亦提供多款人气熟食，如麻辣小龙虾、椒盐皮皮虾神鲜桶及法式烧羊架等，深受食客欢迎。

盒马鲜生（皇庭广场店）

地址︰深圳市福田区福华三路皇庭广场B1层

交通︰从莲塘口岸出发，乘搭深圳地铁2号线或8号线至大剧院站，转乘1号线至会展中心站，C出口直达

营业时间︰周一至周四、周日︰10am-10pm、周五及六10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳皇庭广场盒马鲜生超市直击！ 实试即场打边炉+食爆膏大闸蟹 附熟食区必食推介

17. 天虹超市：港人扫货热点 老牌超市胜在够贴地

天虹超市：港人扫货热点 老牌超市胜在够贴地

作为内地知名的老牌连锁超市，天虹超市是不少内地市民的购物首选，近年亦成为港人北上消费的热点之一。品牌发展多元，旗下包括天虹、君尚及sp@ce等。天虹至今在全国拥有超过120间分店，遍布广东、江西、湖南、福建等地。超市内的商品以日用品及食品为主，价格亲民，较香港更具竞争力，且经常推出新品及折扣优惠，为顾客带来新鲜感，因此深受欢迎。

sp@ce天虹超市（华强北店）

地址︰深圳福田区中航路中航城君尚购物中心E区2层

交通︰深圳地铁X号线华强北站A出口

营业时间︰周一至周四、周日8:30am-10pm；周五及周日8:30am-10:30pm

延伸阅读︰港人返深圳必行！老牌天虹超市12大回购好物清单 1款商品连佘诗曼都推！多个商场有分店

2026深圳好去处｜买餸买衫必到平价批发市场

除大型超市外，深圳的批发中心亦是港人的寻宝地，无论是采购新鲜食材，还是搜罗最新服饰，这里都能提供超多选择及性价比极高的价格，成为一站式满足生活与时尚需求的理想地，让每次北上之旅都收获满满。

18. 福田农批市场：深圳加大版「油麻地果栏」 蔬果海味一应俱全

福田农批市场：深圳加大版「油麻地果栏」 蔬果海味一应俱全

位于深圳福田区梅林路的福田农批市场，是该区规模最大的农产品批发市场，占地逾10万平方米。市场楼高四层，环境干净且通道宽阔，售卖商品种类繁多，包括蔬果、副食品、海味干货及家品杂货等。建议可主攻二楼的蔬菜及水果区，各有逾百个摊档，提供大量新鲜且价廉物美的选择。其中，水果区规模庞大，俨如加大版的油麻地果栏，亦有售香港较少见的水果品种。

福田农批市场

地址：深圳市福田区梅林路梅山街9号

交通：福田口岸过关后，乘深圳地铁4号线至「上梅林站」下车，转乘地铁9号线至「梅景站」下车，C出口步行约70米，全程约33分钟

营业时间：8am-6pm

延伸阅读︰深圳直击加大版「油麻地果栏」 福田农批市场！干净企理超好行 海量平价当造生果 国产香印¥110/3包+芒果¥2.5/斤

19. 南油服装批发市场：又称「首尔东大门」 集原创设计品牌

南油服装批发市场：又称「首尔东大门」 集原创设计品牌

被誉为深圳版「首尔东大门」的南油服装批发市场，由超过10栋工厦组成，规模庞大。市场内不同大厦售卖的服饰风格各异，其中最旺场的金晖大厦、聚道及101栋，是原创设计师品牌的集中地，款式偏向中高档及欧美风。若想寻找价格较相宜的韩日系简约风格，可到近期人气高企的109、110及111栋。由于此处以批发为主，零售单价较高，但胜在设计独特，不易撞款。因市场范围极广，建议预先规划好路线，才能有效率地寻宝。

南油服装批发市场

地址：深圳市南山区南油南海大道

交通：乘深圳地铁9号线或12号线至「南油站」，F1出口直达

营业时间：星期一至日10am - 7pm

延伸阅读︰直击深圳版「首尔东大门」南油服装批发市场！逾10栋工厦半日先行完 附扫原创靓衫攻略

20. 华海达国际服装交易中心：罗湖「宝藏级」购物点 扫平衫$10起

华海达国际服装交易中心：罗湖「宝藏级」购物点 扫平衫$10起

位于深圳笋岗的华海达国际服装交易中心，被誉为「宝藏级」的购物胜地。相比分散的南油批发市场，这里的店舖集中在同一栋大楼，楼高9层，齐集男女童装、鞋履及家品等，因而有罗湖版「小南油」之称。场内主打年轻服饰，批发零售兼备，各楼层分类清晰，方便顾客寻宝。大部分商舖已标明价钱，亦不时推出优惠，价格亲民，部分货品更低至十元起。场内大多店舖提供试身服务，更可尝试议价。

华海达国际服装交易中心

地址︰深圳罗湖笋岗街宝安北路2018号华海达综合大楼

交通︰乘深圳地铁7号线至「笋岗站」，A出口直达

营业时间︰10am-8pm

延伸阅读︰深圳笋岗直击！华海达国际服装交易中心扫平货 男女童装平到$10起！地铁直达 附近仲有文具玩具城

21. 笋岗文具玩具礼品城︰深圳大型文具玩具批发地

笋岗文具玩具礼品城︰深圳大型文具玩具批发地

笋岗文具玩具礼品城是港人熟悉的深圳购物点之一。商场楼高4层，是深圳大型的文具玩具批发市场，主要售卖儿童玩具、模型、文具及礼品等。每逢农历新年前夕，这里更会化身「年货一条街」，摆满各式贺年饰品。虽然大部分货品以批发价发售，但建议购物时仍要货比三家，以获得最优惠价格。

笋岗文具玩具礼品城

地址：深圳罗湖区宝安北路2011号

交通︰乘深圳地铁7号线至「笋岗站」，A出口步行约500米

营业时间︰8am-7pm

延伸阅读︰深圳笋岗直击！华海达国际服装交易中心扫平货 男女童装平到$10起！地铁直达 附近仲有文具玩具城

2026深圳文青好去处｜必访艺术馆及文化景点

除了繁华的商业区，深圳同样拥有丰富的文化艺术景点。若想体验不一样的深圳，不妨安排一趟文青之旅，走访市内各具特色的艺术馆、博物馆，以及充满设计感的创意装置，沉浸在艺术世界中，为旅程增添一抹文艺气息。

22. 深圳湾文化广场 「巨型耳机」地标 汇聚国际顶级设计展

深圳湾文化广场 「巨型耳机」地标 汇聚国际顶级设计展

作为深圳十大文化设施之一，南山区深圳湾文化广场」于2025年11月开幕，占地近19万平方米。由建筑师马岩松以「原石」概念操刀，8座鹅卵石状建筑群以精密花岗岩拼接，融入自然，亦被趣称为「巨型蓝芽耳机」。广场设有南北馆及主题馆，除了《Design100》等免费常设展，更与伦敦设计博物馆等顶尖场馆合作，引进《一个世纪的椅子》等国际特展，为公众打造一个融合自然、艺术与设计的世界级文化空间。

深圳湾文化广场

地址：深圳南山区科苑南路2516号

交通：乘搭深圳地铁13号线人才公园B1出口，穿过科苑南路

开放时间：10am-6pm（5pm停止入场）

门票︰常设展区基础通票¥14至¥20；常设、主题及国际展区「三大展区优惠套票」¥153至¥218

延伸阅读︰深圳湾全新文化广场限时免费入场+参观全馆展览！占地约19万平方米 「原石」设计概念建筑群

23. 湾区之眼︰深圳最大书城 全国首间AI馆

湾区之眼︰深圳最大书城 全国首间AI馆

全国最大规模书城、深圳全新文化地标「湾区之眼」于去年9月底开幕。书城位于宝安中心区，连接深圳地铁5号线宝华站，位置便利。湾区之眼不仅是书店，更是个多元文化空间。场内汇聚近10万款书籍，并设有大型屋顶公园，以及引进大量「首店」品牌，包括全国首个人工智能体验馆、黑珍珠餐厅及顶尖演艺剧场等，未来预计每年举办逾千场文化活动

湾区之眼

地址：深圳市宝安区海天路

交通：深圳地铁5号线宝华站直达

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳全国最大书城「湾区之眼」料9月开幕！占地逾13万平方米 设4大主题书局/大型屋顶公园/餐饮设施（附交通）

24. 深圳美术馆（新馆）：文青必到打卡点 免费入场睇大型艺术展

深圳美术馆（新馆）：文青必到打卡点 免费入场睇大型艺术展

位于龙华区的深圳美术馆（新馆），以其纯白色的独特建筑外观，迅速成为城市文化新地标。馆内占地广阔，设有18个艺术展厅及一个半室外雕塑展场，并定期更新展览。开馆展览中，日本艺术家盐田千春的巨型装置艺术成为焦点，吸引众多文青前来参观。美术馆不设入场费，为艺术爱好者提供了一个免费的知性空间。

深圳美术馆（新馆）

地址：深圳龙华区民治街道腾龙路30号

交通：深圳地铁4号线红山站A1出口，步行约300米

开放时间：周二至周日 9am - 5pm（4:30pm停止入馆）

门票：免费入场，但需提前于「深圳美术馆」小程序预约（不接受walk in）

延伸阅读：深圳美术馆新开幕 免费入场睇7大展览 盐田千春/国画大师齐白石/莫奈真迹

2026深圳美食攻略｜必试地道美食城/扫街小食

想深入体验深圳的道地风味，最佳方式莫过于去地道美食城扫街寻觅小食。在热闹的街头，您可以找到即叫即制的香脆臭豆腐、炸鸡，以及各式各样的人气糕点甜品，让您亲身感受深圳独有的市井气息与热情氛围。

25. 粤港新天地：罗湖汽车客运站美食城 30+食肆进驻

粤港新天地：罗湖汽车客运站美食城 30+食肆进驻

深圳罗湖口岸最近再添美食新地标，全新美食广场粤港新天地于罗湖汽车客运站旁开幕，一出关即达，位置极为方便。场内汇聚逾30间食肆及零售店，有网民更指「比莲塘更热闹」。美食种类繁多，从烧腊、茶饮到糕点小食一应俱全。重点推介包括新桂轩烧味、广隆蛋挞王、熊大爷现包饺子及顺德双皮奶等。场内亦设按摩店，为北上港人提供集餐饮、休闲于一身的全新热点。

粤港新天地（美食广场）

地址︰深圳罗湖区南湖街道人民南路1002号罗湖商业城G楼

交通︰于罗湖口岸出关后，直行20米转右即达

营业时间︰7am-11pm

延伸阅读：罗湖口岸再开美食城「粤港新天地」！一出关即达 30+食肆有烧肉/茶饮/糕点 网民︰比莲塘更热闹

26. 罗湖深港融合商业街 回港前买餸扫街最后冲刺

罗湖深港融合商业街 回港前买餸扫街最后冲刺

邻近罗湖口岸的「深铁汇坊．深港融合商业街」第二期去年中开幕，总面积扩展至逾2500平方米，汇聚过百间商舖。商业街无缝连接关口，方便港人回港前「最后冲刺」。店舖种类多元，既有烧腊店方便买餸，亦有多间人气甜品店，如KUMO KUMO芝士蛋糕、the Roll'ING瑞士卷等。大部分商户营业时间与口岸同步，设计贴心。

深铁汇坊．深港融合商业街

地址：罗湖口岸B1层

交通：深圳地铁1号线「罗湖站」A2出口；9号线「人民南站」A1出口

营业时间：9:30am-11:30pm

延伸阅读：罗湖深港融合商业街2期陆续开业！占地逾2,500平方米 增至过百间零售/餐饮店 fufuland/KUMOKUMO

27. 罗湖火车站美食城 快闪医肚热点！实惠地道小食

罗湖火车站美食城 快闪医肚热点！实惠地道小食

罗湖口岸的火车站美食城规模虽小，却是快闪医肚的热门地。场内有约20多间食店，主打地道小食。其中以杨杨潮汕小吃最受推介，提供潮州粉果、烧卖、蚝仔煎蛋等众多选择，口味迎合港人且价格实惠，非常适合在过关前后快速解决一餐。

罗湖火车站美食城

地址：深圳罗湖区罗湖桥社区建设路1001号罗湖火车站综合大楼M层

交通：于罗湖口岸出关后，转左上扶手电梯，直行直达

营业时间︰9am-11am

延伸阅读：深圳罗湖火车站美食城新开幕！邻近罗湖关口 杨杨潮汕小吃/酥小满牛肉饼进驻 新张优惠全场5折起

2026深圳好去处｜亲子放电玩乐首选

深圳拥有众多专为家庭而设的主题乐园、大型游乐场及多元化的活动场所，是安排亲子旅游的理想选择。这些景点能让大人和小朋友在各种刺激有趣的游乐设施中尽情「放电」，共享欢乐的家庭时光，创造属于彼此的难忘回忆。

28. 前海华发冰雪热雪奇迹 拥5条雪道+娱雪区 规模超越广州

前海华发冰雪热雪奇迹 拥5条雪道+娱雪区 规模超越广州

期待以久的深圳前海大型一站式滑雪度假区「华发冰雪世界」，于去年9月终于开幕。其核心「华发冰雪热雪奇迹」室内滑雪场占地约10万平方米，规模比广州融创更大。场内设5条不同难度雪道，包括垂直落差逾83米的逾450米超长高阶雪道，并设吊椅索道及魔毯方便玩家。

除专业滑雪区外，场内亦有冰上碰碰车等14项娱雪设施，适合亲子同乐。毗连的SNOWMALL商场则汇聚了Burton等专业滑雪品牌，以及喜茶、霸王茶姬、渝月川菜等餐饮，为游客提供全方位的滑雪度假体验。

深圳前海华发冰雪世界

地址︰深圳宝安区沙井街道沙井南环路555号

交通︰由福田口岸前往，可乘搭深圳地铁20号线至会展城站，全程约需1.5小时；港人或可乘搭永东巴士的「前海冰雪世界跨境专线」前往

营业时间：10am-10pm

票价︰滑雪场分淡季、平季及旺季3种时段，以及2至4小时或全日不限时时段收费，票价为$227起，已包括雪服、雪鞋、雪板、头盔等基本装备

延伸阅读：深圳滑雪场｜直击华发冰雪世界！465米专业雪道/配备完善 11月全面开放 交通隔涉要留意（附门票详情）

29. 深中通道西人工岛开放 设无敌海景观赏台 亲子游最适合！

深中通道西人工岛开放 设无敌海景观赏台 亲子游最适合！

大湾区海上新地标「深中通道西人工岛」已向公众开放。此岛是项目的关键枢纽，其菱形设计犹如伶仃洋上的「海上风筝」。岛上设有无敌海景观景平台，同时集科普教育与休闲观光于一身。游客可在「工程科普展览区」透过VR/AR技术了解项目建设过程，或到日落咖啡厅欣赏日落美景，体验独特的海上之旅。

深中通道西人工岛

地址：深圳前海前湾区

交通︰于深中跨市公交博览中心公交枢纽站，乘搭西人工岛观光文旅专线；去程班次为9am及2pm，回程班次为12nn及5pm

营业时间︰9am-6pm

票价︰成人¥188/位、学生¥158/位、小童¥128/位、优待票¥128/位

购票方式：微信搜寻「深爱票」或「深中跨市公交专线」小程序购票

延伸阅读：深中通道西人工岛开放试运！设无敌海景观赏台+日落咖啡厅 观光专线免费登岛（附门票详情）

30. 深圳麦当劳博物馆：复刻90年代怀旧生日派对屋

深圳麦当劳博物馆：复刻90年代怀旧生日派对屋

全球第四间麦当劳博物馆最近在深圳福田A park开幕。博物馆以怀旧为主题，入口处设有五层高的黄色楼梯及巨型M字标志，相当引人注目。馆内不仅展示了深圳首间麦当劳的珍贵旧照片，还藏有全球多款限量版开心乐园餐玩具及联乘系列商品，更特别复刻了90年代的生日派对屋，让参观者重温童年回忆。离开前，别忘了到门外的经典麦当劳叔叔长櫈打卡留念。

深圳麦麦博物馆

地址：深圳福田下梅林梅丽路9号A park L2-09

交通：乘搭地铁9号线至下梅林沙站A出口直达

开放时间：10:30am-8pm

门票︰免费

延伸阅读︰深圳麦当劳博物馆开幕！全球第4间麦麦博物馆 免费入场睇经典玩具/历年包装盒 复刻90年代生日派对屋

2026深圳户外好去处｜海滩/大自然打卡靓景

想在繁忙的都市生活中寻找片刻宁静，深圳同样提供多个户外郊游的绝佳选择。无论是独乐乐或是与情侣去公园悠闲漫步，在登山径享受健行乐趣，还是去海滩欣赏海天一色的打卡靓景，都能让您暂时远离尘嚣，为您的旅程注入满满活力。

31. 阿卡那拉区海滩：新晋热点赏「玻璃海」 人气媲美马尔代夫

阿卡那拉区海滩：新晋热点赏「玻璃海」 人气媲美马尔代夫

被誉为「深圳版马尔代夫」的阿卡那拉区海滩位于大鹏半岛南端，是近期新兴的旅游热点。其「玻璃海」海水清澈见底，在阳光下映照出渐变的蓝绿色，随手一拍即成风景明信片。这里比大梅沙等热门海滩宁静，人流较少，适合拍照外，也可进行浮潜、划独木舟等活动。游人亦可选择躺在沙滩，静听海浪声，享受悠闲。海滩周边亦有不少打卡点，如特色路牌、海边秋千，以及能拍出电影感的「网红公路」，均吸引不少人慕名前往。

阿卡那拉区海滩

地址：大鹏新区南澳街道南隆社区洋稠路3号洋畴湾花园

交通：乘搭E11路至「大鹏中心1」巴士站，再转乘M321路巴士，到终点站「南澳洋畴湾」，步行数分钟到达

票价︰免费

延伸阅读︰深圳大鹏湾一日游行程！5大景点/餐厅/民宿推介 新兴小众沙滩/琉璃海景餐厅/周星驰《美人鱼》取景地

32. 鹿咀山庄美人鱼洞：周星驰电影《美人鱼》取景地

鹿咀山庄美人鱼洞：周星驰电影《美人鱼》取景地

位于深圳杨梅坑的鹿咀山庄，是周星驰电影《美人鱼》的取景地，吸引大量影迷朝圣。戏中的「美人鱼洞」正位于此，加上其陡峭悬崖与翡翠色的海浪，因而被誉为「深圳的天涯海角」。要前往这个神秘洞穴，游客可沿木栈道步行约20分钟；或可选择乘坐观光车，每位收费人民币5元，下车后步行约100米即可到达。除了「美人鱼洞」，鹿咀山庄内还设有临海民宿和烧烤区，为游客提供住宿及餐饮选择。

鹿咀山庄美人鱼洞

地址：大鹏新区南澳街道新东路杨梅坑

交通：建议从杨梅坑快艇码头买快艇来回票至鹿咀山庄，来回船票人民币¥70/位左右，船程约5分钟，是最节省时间的方法；另可选择坐观光车，车票¥13.8元/位，车程约15分钟；亦可选择徒步方法，沿观光车路线步行4至5公里约1小时至鹿咀沙滩

延伸阅读︰深圳大鹏湾一日游行程！5大景点/餐厅/民宿推介 新兴小众沙滩/琉璃海景餐厅/周星驰《美人鱼》取景地

33. 龙岗大岭鼓公园「天空之盾」：8层高环形观景桥廊 饱览横岗城区

龙岗大岭鼓公园「天空之盾」：8层高环形观景桥廊 饱览横岗城区

位于深圳龙岗的大岭鼓公园，其全新打卡点「天空之盾」成为近期热话。这座近8层楼高的环形观景桥廊，桥身铺满银色镜片，外型充满Cyberpunk科幻感。当微风吹过，镜面随之摆动，映照出四周景色，吸引不少人前来拍照。登上桥顶，更可360度俯瞰整个横岗城区的景致。此外，园内亦设有以「荔枝树屋」为主题的儿童游乐场及登山步道，适合一家大小同游。

大岭鼓公园「天空之盾」

地址︰深圳市龙岗区旱塘二路46-4号

交通：深圳地铁3号线「横岗站」C出口，步行约900米

开放时间：8:30am-6:30pm

票价︰免费入场

备注︰如遇异常天气，公园天空之盾将不对外开放或提前关闭

34. 大鹏云海天使湾「釜山小火车」：韩剧级浪漫小火车赏无敌海景

大鹏云海天使湾「釜山小火车」：韩剧级浪漫小火车赏无敌海景

深圳大鹏新区的云海天使湾，成为情侣们的最新热门去处。该处最受瞩目的，莫过于被誉为深圳版「釜山天空胶囊小火车」的临崖观光车。这列蓝白色的小火车设有两个车厢，可供二至三人乘坐，让乘客在车厢内尽览无敌海景。火车下方是水清沙幼的天使海滩，沙滩上设有木制秋千及饰以繁花的花船，营造出韩剧般的浪漫氛围。此外，游客还可在此体验独木舟、风帆及快艇等多项水上运动。

深圳胶囊小火车

地址︰深圳市金沙路大鹏半岛云海天使湾

交通：乘坐E11到大鹏中心1站，再转M583到云海山庄站下车

票价︰小火车RMB10/位

延伸阅读︰深圳版「釜山天空胶囊小火车」买一送一优惠！一日游人均$199 包南澳渔村海鲜餐+客家土窑鸡

35. 云海公园：深圳新晋「天空之城」 打卡纯白山顶建筑

云海公园：深圳新晋「天空之城」 打卡纯白山顶建筑

于2023年中开放的深圳「云海公园」，座落于海拔380米的半山平台，因地势高旷，可360度饱览山海连城的壮丽景色。园内的纯白色森林服务站，因其简约设计而被誉为「天空之城」，成为网红打卡热点。服务站内设有咖啡店及图书室，虽然配套设施不多，但游客可在此静心观景，享受悠闲时光，体验非常写意。

云海公园

地址：深圳市盐田区三洲塘水库

交通：从盐田港西地铁站东搭乘假日开放的云海专线巴士

开放时间：9am - 6pm

2026深圳Outlet攻略｜发掘平价国际品牌

到名牌Outlet扫货，是许多人旅行时的指定行程。其实，北上深圳同样有多个大型Outlet购物中心，让您能以优惠价购入国际品牌商品。这些商场不仅提供衣服、鞋履等换季折扣品，部分更涵盖家品、日用品及进口食材，货品种类繁多且价廉物美，是享受「爆买」乐趣的好去处。

36. 深圳杉杉奥特莱斯：GUCCI/Prada/YSL低价发售 深港直通巴直达

深圳杉杉奥特莱斯：GUCCI/Prada/YSL低价发售 深港直通巴直达

位于宝安区的杉杉奥特莱斯广场，是集团于华南地区开设的首间outlet，并有深港直通巴士可直达。商场楼高12层，集购物、餐饮及娱乐设施于一身。场内汇集近200个国际及本地品牌，提供不同折扣优惠。当中包括多个奢侈品牌如GUCCI、Prada、YSL等，亦有全深圳最大的MLB专门店，以及The North Face等户外运动品牌，满足不同购物需求。

杉杉奥特莱斯广场

地址︰深圳宝安107国道及松福大道交汇处满京华．满纷天地

交通：深圳地铁11号线松岗地铁站G出口，转乘杉杉奥特莱斯接驳车，约5分钟车程

营业时间︰星期日至四10am-10pm；星期五至六10am至10:30pm

延伸阅读︰深圳一日游好去处︱北上5大最人气Outlet扫平货！鞋/衫/袋低至2折 罗湖口岸10分钟到+深港巴直达

37. 深圳华盛奥特莱斯：运动品牌折扣天堂 Nike/Jordan2.9折起

深圳华盛奥特莱斯：运动品牌折扣天堂 Nike/Jordan2.9折起

位于深圳龙岗区的华盛奥特莱斯，主打运动品牌折扣，是运动爱好者的寻宝好去处。商场设有约300间店舖，交通便利，乘深圳地铁10号线至华南城站即可直达。商场以运动品牌为最大亮点，云集Nike、adidas、Jordan、New Balance等品牌。虽然部分商品为清仓或断码款式，但价格极具吸引力，如Jordan曾推出低至2.9折的优惠。

华盛奥特莱斯

地址︰深圳龙岗平湖街道华南大道1号交易广场

交通：深圳地铁10号线华南城站C出口直达

营业时间：星期日至四10am-10pm、星期五及六10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳一日游好去处︱北上5大最人气Outlet扫平货！鞋/衫/袋低至2折 罗湖口岸10分钟到+深港巴直达

2025深圳好去处｜饮茶点心/火锅放题

深圳美食包罗万有，能满足不同旅客的口味。港人钟爱的饮茶点心，在深圳有不少平靓正的选择。而人气火锅店则以地道四川麻辣、刁钻牛肉及惹味鸡煲见称。此外，主打即捞即煮的任食海鲜放题亦是热门之选，让北上游客大饱口福。

38. 上海醉辉皇：¥168六人餐 性价比极高

上海醉辉皇：¥168六人餐 性价比极高

在上海享负盛名的潮州菜馆「上海醉辉皇」，最近进驻深圳蛇口。餐厅早午市提供多款手工广式点心，食客可于网上平台购买团购券，其中¥168的「超值4至6人套餐」最受欢迎，可从逾40款菜式中任选，包括水晶虾饺皇、石锅蟹粉豆腐等，折后人均消费仅¥28，性价比极高。

上海醉辉皇（深圳招商局时间广场店）

地址︰深圳南山区太子路5号时间广场裙楼1至3层

交通︰深圳地铁12号或2号线海上世界站，H出口步行5分钟

营业时间︰9:30am-2pm、5pm-9:30pm

人均消费︰约RMB70

延伸阅读︰深圳饮茶2025｜10间北上抵食茶楼推介！人均¥28叹8款点心/米芝莲推介广式酒楼/老字号人龙店

39. 冯校长火锅：麻辣锅排队王 正宗牛油锅底辣而不燥

冯校长火锅：麻辣锅排队王 正宗牛油锅底辣而不燥

被网民封为「成都万年排队王」的冯校长火锅，其深圳分店充满成都市井风格，经常大排长龙。餐厅主打正宗四川风味，招牌牛油锅底以辣而不燥、麻而不苦见称。推荐必点嫩牛肉、鲜毛肚及8秒土豆丝等招牌食材。此外，4.8L的巨型水果冰饮亦是打卡之选，能有效舒缓辣味，提升用餐体验。

冯校长老火锅（壹方天地店）

地址：深圳市龙华区龙华壹方天地购物中心D区L2-039-040

交通︰深圳地铁4号线「龙华站」A出口步行约1.3公里

电话︰+86 189 2380 7903

营业时间：11am-2pm

人均消费：约RMB100

延伸阅读：深圳火锅2024 | 16大打边炉推介！重庆麻辣锅/潮汕牛肉放题任食/涮羊肉/脆肉𬶏粥底/椰子鸡煲 (附地址+地铁交通详情)

40. 曼格姿造．活海鲜．榴莲火锅自助：穿古装任食即捞海鲜 蓝龙虾/活鲍鱼

曼格姿造．活海鲜．榴莲火锅自助：穿古装任食即捞海鲜 蓝龙虾/活鲍鱼

位于深圳宝安大仟里商场的「曼格姿造．活海鲜．榴梿自助」，以独特的北宋古装为主题，场内设有「开封府」等古风场景，食客更可免费穿上古装打卡。餐厅占地三万呎，设有大型即捞活海鲜池，提供澳洲蓝龙虾、活鲍鱼等数十款海鲜无限量供应。此外，还有即烤榴梿、铁板牛扒等美食，每位收费300元有找，性价比高。

曼格姿造．活海鲜．榴莲火锅自助（宝安大仟里店）

地址︰深圳宝安区海城路58号宝安大仟里商场3层（5号电梯旁）

交通︰地铁坪洲地铁站A出口，步行350米

电话︰+81-755-232005939

营业时间︰11am-11pm

收费︰成人¥279/位、小童¥118/位

延伸阅读︰深圳古风主题曼格即捞海鲜火锅放题！任食蓝龙虾/烤榴梿/鲍鱼 著汉服打卡低至¥279/位