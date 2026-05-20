会思辨人形讲解机械人 亮相哈工大航天馆｜聚焦哈工大

哈尔滨工业大学作为内地顶尖「双一流」高校之一，以航天、机械人等硬核科技支撑国之重器。开此专栏，意在向香江各界展现其科研实力与育人成果，搭建交流桥梁。

会思辨的人形讲解机械人亮相哈工大航天馆。

近日，哈尔滨工业大学航天馆迎来一位特殊「讲解员」——一款能够引路、对话、讲解，能与观众展开辩论，甚至用肢体语言配合表达的人形讲解机械人。

「能带我看看航天馆的返回舱吗？」收到指令后，机械人会思考应答，同时用肢体语言配合表达，「好的，请跟我来，小心脚下，请往左转……」

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「感知—认知—行动」一体化

据了解，机械人由哈工大赛尔实验室研发、搭载于乐聚「夸父5」机械人平台，融合了高性能语音识别、大语言模型与自主导航技术，其判断力来自哈工大自行研发的「木牛」具身智能大模型和「风筝」航天知识大模型，实现了展区的自主巡讲与高效人机互动，提升了参观体验的互动性与趣味性。

关注过「2026中国科幻大会」的朋友们，对「木牛」具身智能大模型可能并不陌生，该模型曾搭载机械人亮相会场——两台机械人辩论你来我往、难分伯仲，展示了一场精彩的智能辩论场景。

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哈工大计算学部社会计算与交互机器人研究中心张伟男教授介绍，这场逻辑严密、交互自然、动作闭环联动的精彩展示，核心正是团队研发的「木牛」具身智能大模型。

「不同类型、不同尺寸的机械人，须在统一智能中枢调度下实现高效协同。」据张伟男教授介绍，这套系统基于多模态机器脑与辩论算法，融合事实图谱与情感计算，可有效克服大模型立场同质化与人类偏好误差，支撑机械人完成观点均衡的智能辩论，并搭配手势、姿态等自然动作，实现「感知—认知—行动」一体化。

机械人在哈尔滨工业大学航天馆为参观人员讲解。

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哈工大计算学部教授冯骁骋介绍，「风筝」航天知识大模型由专业的领域数据分阶段训练，拥有完备的航天知识体系和2万多个专业卫星构件数据。针对航天的专业化场景，团队内置了知识校验机制，可自动针对用户的错误讯息进行纠正，给出准确分数，确保整个回答过程安全可靠。这次亮相让更多学生可以看到人工智慧和航天的结合，体现未来航天技术的发展趋势。

硬件方面，这款机械人采用模块化设计，集成了一体化关节、通用上肢、感知等模块，支持多传感器融合与实时数据处理，能够适应复杂多变的环境需求。此类巡逻讲解机械人已广泛应用于公共服务、科技展览等场景。

文：哈尔滨工业大学全媒体中心记者李双余

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