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哈工大研究员冷晓琨：把初心编码进机械人核心指令集｜聚焦哈工大

高等教育
更新时间：10:52 2026-03-18 HKT
发布时间：10:52 2026-03-18 HKT

哈尔滨工业大学作为内地顶尖「双一流」高校之一，以航天、机械人等硬核科技支撑国之重器。开此专栏，意在向香港各界展现其科研实力与育人成果，搭建交流桥梁。

科技强国，靠的就是一代又一代的科学家前赴后继、接续奋斗。在机械（器）人领域有这样的一位年轻科学家——哈尔滨工业大学计数学部研究员、「乐聚机器人」创始人冷晓琨，他把初心编码进了机械人的核心指令集。

冷晓琨钻研机械人。
冷晓琨钻研机械人。

「我10多岁时，就特别爱看机械人动画片，那时候课桌抽屉里都是我画的机械人关节的草稿图。」冷晓琨说，「我一直在幻想，我设计的机械人能在现实中站起来，能走、能跑，这是我很久以来的一个梦想，一个关于机械人的梦想。」

作为一名90后，冷晓琨在中学时代就迷上了机械人。在拿到「全国机器人」大赛亚军后，他被保送进了哈工大。在他看来，这里是中国机械人研发的高地。一入学，冷晓琨就盯上了学校的机械人研发小组。但是这个小组门槛很高，必须是大三、大四的「老生」才能加入。

「那时候就天天去磨。老师就说，『你进来先跟着学吧。』」冷晓琨回忆道。没过多久，他就迎来了自己追梦路上的第一个挑战——他们的研发小组要带机械人参加2012年的央视春晚。

「那时候的机械人技术还没那么成熟，你很难让机械人保持稳定。」在春晚彩排现场，出现了机械人「罢工」的状况，多个机械人在舞蹈过程中宕机了。大家在现场反复测试，专门制作了一个中继放大器，才解决了信号干扰问题。机械人舞蹈为全国观众呈现了精彩的表演。然而，质疑也随之而来。

「我们上春晚的机械人本体是国外的，但是当时我们原以为这是一个很正常的事情，因为我们就是做软体开发的。表扬很多，但争议之后批评的声音也很大，所以就是从那之后，我们几个人说要不要试一试，做人形机械人本体硬体，从硬体到软体全部解决掉。」

「自主研发」追梦之旅

冷晓琨与机械人「夸父」。
冷晓琨与机械人「夸父」。

2015年，在哈工大校方的支持下，冷晓琨和几位志同道合的校友，创办了机械人公司。怀着科技报国的信念，他们开启了自主研发机械人的艰难追梦之旅。那时，人形机械人还是一个极冷门的赛道，冷晓琨和创业伙伴们最初面对的是市场的冷遇和投资人的质疑。

他制订了「两条腿走路」的发展规划。「先做好小型机械人的产业化落地，保持稳定的收入，先让公司活下去，把我们现有的人形机械人技术先沉淀到一个小人形机械人身上去，一边去卖这个，再把收入投入到我们大人形机械人研发中来。」2018年，冷晓琨率领团队开始全尺寸人形机械人的研发。

这注定是一条充满荆棘与挑战的艰辛旅程。冷晓琨一头扎进实验室，一遍又一遍地试错，推倒重来。「你能看到我们实验室的单一个关节就好几筐，都是不断地坏，坏了之后优化、坏了之后优化，优化到现在出来的。」

2023年，机械人行业迎来了蓬勃发展的机遇期，冷晓琨率领他的本土科研团队，实现了一体化关节运控演算法等关键核心技术的突破。同年12月，国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙机械人「夸父」正式发布。

现在「夸父」的身影越来越多地出现在各种应用场景，2025年全年，「夸父」机械人累计交付数千台。历经10年拼搏，冷晓琨和他的伙伴们终于闯进了机械人的星辰大海。

文：哈尔滨工业大学全媒体中心记者阚思邈、李双余

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