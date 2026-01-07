Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓飞 - 提防骗子 警惕升学路上的诈骗陷阱｜来论

更新时间：18:33 2026-01-07 HKT
发布时间：18:33 2026-01-07 HKT

近年，内地学生赴港求学的热潮持续升温，让不良升学中介有机可乘。他们打著「保录取」、「内部名额」、「教授推荐直通车」和「与高校有深度合作」等幌子，向焦急的家长进行诈骗。香港大学和香港教育大学相继发出严正声明，坚决否认。这不仅是一次官方的辟谣，更是一记警钟，敲响在每一位正在为升学奔波的家长和学生耳边。

香港大学在声明中明确表示，「近日发现有不法中介声称可『保录』港大并出示伪造录取通知书，经查均属虚假。港大从未授权任何内地中介招生，亦不存在『教授内推』等非正规渠道」；香港教育大学在声明中明确指出，校方「从未与内地或香港的中介机构合作招生，亦不鼓励学生委托第三方代理处理其申请」。这意味著，市面上任何声称拥有「独家代理权」或「合作招生渠道」的机构，其言论皆属虚假。

不良升学中介就是利用内地家长对香港教育制度的不了解和讯息差，设定套路，例如讹称有「内部关系」、伪造申请材料、并夸大申请难度，随后抛出「保录」方案，诱导家长签订高额合同。事实上，选择非法中介的后果是灾难性的。首先，经济损失在所难免，更严重的是随时需要面对法律与诚信风险。香港大学已公开表示，一旦查实学生利用假学历入学，无论学生是否知情，学籍将被立即注销，已获得的学位亦会被撤销。香港是一个高度重视法治与诚信的社会。根据香港法律，使用虚假文书属于严重罪行，最高监禁14年；信誉破产更会影响未来的求职及各类签证申请。

面对纷繁复杂的留学市场，学生和家长应保持清醒的头脑，一切以官方讯息为准。如欲获取招生资讯，应直接浏览大学官方网站，关注官方发布的入学要求、申请截止日期及流程，所有申请亦应通过大学官方系统直接提交。如有疑问，应直接向大学查询。

香港社会引以为傲的核心价值正是法治与公平。所谓「保录」等捷径，不仅是一场骗局，更有违社会法治与教育公平原则，专上院校和社会各界对此均采取「零容忍」态度。因此，提防升学路上的骗子，不仅是为了保护个人利益，更是每一位家长和学生维护社会正义、捍卫教育公平应尽的责任。求学之路无捷径，唯有诚信与努力才是通往成功的通行证。守住诚信底线，才是对自己未来负责的最好方式。

文：立法会议员、教联会副会长邓飞

图：资料图片

