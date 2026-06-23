北都︱拟准村屋全幢改作食肆及旅馆 谭镇国吁自负盈亏否则难达城乡共融长远目标

今年《财政预算案》提出拨款2亿港元，推出「北都城乡共融基金」先导计划，并放宽规划限制，推展乡郊旅游项目。发展局建议在燕岗、河上乡先试行容许现有村屋全幢或部分楼层改装成食肆、零售或旅馆，毋须提出规划申请。两位立法会议员谭镇国及姚柏良均对政府的建议表示欢迎，但认为项目最重要是要具可持续发展，及做到自负盈亏，才能做到带动乡村经济的效果。

两试点可带动乡村经济

新界北立法会议员、北区区议员谭镇国今（ 23日）在电台节目表示，燕江和河上乡已有一定乡郊旅游发展，非是由零关始，均是非常合适的试点，两地具备优势自然与康乐资源，拥有湿地保育区、农耕体验及自然教育设施，可观赏到包括禾花雀在内的濒危鸟类。同时，有一条贯穿新界东西的单车径途经该处，深受单车发烧友欢迎。

交通与配套方面，邻近古洞北新发展区，配套相对完善，周末已有不少市民前往郊游、踩单车。谭镇国指，新界社团联会一直争取善用北都丰富的自然文化资源，为当地居民创造就业机会。他透露，村民普遍支持计划，希望能在假日售卖特色农产品或经营小餐厅，分享发展成果，带动乡村经济。

议员建议引入预约制

对于放宽规划申请后可能带来的交通、噪音及治安问题，谭镇国强调，这是沟通与规管的重要性。他指出，道路与排污是乡村的痛点，期望能借此项目改善基础设施。他建议政府考虑透过一个平台引入预约制，让旅客预先登记，以平衡旅客体验与当地居民的生活环境，避免太多旅客同一时间涌入，影响交通及对村民的过度滋扰。

政府未来将推出「北部都会区城乡共融指引」，并成立审批委员会。谭镇国提醒，委员会除考虑持份者支持度、能否带动到乡郊旅游、城乡共融及旅客承载力等一篮子因素外，基金提供初始营运起动的资金，但要令到项目可持续性及自负盈亏，才是真正达到城乡共融的目的。总不可能项目申请了政府资源后，仍要政府不断贴钱。

姚柏良倡走中高端精品路线

立法会议员姚柏良在同一节目亦认为，北都很多乡郊地区极具探索及发掘价值，燕江和河上乡作为试点十分合适及有其优势，除了引入产业之外，亦要打造北都成为「宜业、宜居、宜游」的新都会。若发展乡效旅游，不能只靠一两个点，一定要将不同乡村的特色、古建筑等串联起来，形成一条旅游路线及不同业态，共同营造才能达到效果。

针对交通挑战，姚柏良直言乡郊道路较窄，硬件配套上必须考虑适当的集散点和避车处停车上落客位及停泊处。姚柏良认为社区凝聚共识很重要，整条村需要达成共识、打造优美环境的同时，亦要共同努力，以开放包容的待客心态，发挥村民力量，可提供不同的乡村文化体验及渔家乐或农家乐的配合；同时要有餐饮，住宿及参观导赏等不同体验结合一起，才能形成一个业态。由于邻近边界，应定位为中高端市场，将独特的乡郊文化旅游体验与生态结合，吸引本地及外地旅客留宿。

对于先导计划要求项目须持续营运至少3年的规定，姚柏良认为，除政府基金外，必须引入商业参与以建立可持续的商业模式。他强调，单靠申请基金而无法持续营运，效果并不理想，业界必须做好整体基础配套投入与定位的预算。

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