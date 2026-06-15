其士争产案丨五女周蕙蕙继承遗产多姐妹一倍 自发「分一半」予七弟周维正

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份悉数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀挑战2015年遗嘱有效性，要求以2009年遗嘱作准。五女周蕙蕙今出庭作供时坦言，父亲周亦卿「个个（子女）都锡」，但确会偏心，而父亲曾对七子周维正（Oscar）的营商手法及处理家庭事务的方式感到不满，众姐姐均曾与七子坦诚沟通。她得知父亲给予她的遗产比其他姐妹多一倍，而且七子没有分得任何遗产后，「第一时间谂爸爸系想我睇住Oscar」，故她自发把所得遗产的一半给予七子。

父亲「个个都锡」但确有偏心

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

周亦卿于2015年10月所订立的最后一份遗嘱，由其妻子宫川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作为遗产执行人及受托人，周亦卿夫妇持有的其士集团逾62.76%股权（即1.89亿股份）全数交由五女周蕙蕙继承。「其他财产分10份」，妻子分得3份，长女周莉莉、二女周蕙礼、三女周惠苓（Lina）、四女周蕙芝（Lisa）、六女周薇薇各分得1份，五女周蕙蕙分得2份。七子周维正（Oscar）没有分得任何遗产。

六女周薇薇。 苏正谦摄

长女周莉莉。 苏正谦摄

五女周蕙蕙指父亲周亦卿爱锡子女，但确存在偏心。资料图片

五女周蕙蕙今出庭作供指，父亲周亦卿对所有子女皆疼爱有加，尽量做到一视同仁，「个个（子女）都锡」，但「的而且确会偏心」。她坦承与长姐及七弟有年龄差距，她与七弟周维正就相差七岁，关系相对不太紧密，但「我会觉得我永远都系佢家姐，佢永远都系我细佬」，故她「作为家姐会睇住细佬」。

五女周蕙蕙指当年周维正「同爹哋做嘢有啲拗撬」，令她印象深刻，她也承认父亲生前对七子于业务手法及处理家庭关系上的作风颇有不满。众姐姐有时会要求弟弟按传统规矩改善言行，对周维正称：「有啲传统嘅嘢规矩嘅嘢你做得唔好」，而姐弟间维持著坦诚沟通，但姐弟间的沟通没有向父亲汇报。

自发分一半遗产予七弟

周蕙蕙在得知父亲2015年遗嘱内容，她比其他姐妹获分多一倍遗产，而七弟却分文未得，她「第一时间谂爸爸系想我睇住Oscar」，故她自发把所得遗产的一半给予七弟。周蕙蕙表示已决定将继承遗产的一半转交给Oscar，此举纯属其个人意愿，与父亲生前的任何指示无关。对于父亲为何在众子女中唯独给她多一倍遗产，周蕙蕙指「我只知依个系佢嘅决定」，「我知佢知我诚实」，但她也没有想过她为何比其他兄弟姊妹更值得获分多一倍遗产。

周蕙蕙指父亲将所有其士股份留给她，她认为父亲想她「帮Oscar keep住（股份）先」，她只认为自己是代七子周维正保存股份，但没有想过以信托形式保存股份。对于周莉莉曾引述七弟称，周蕙蕙说过有权决定会否把所有其士股份给七弟，周蕙蕙立即否认她曾作出此言论。

周蕙蕙在庭上详述其成长背景及加入其士集团的过程。周蕙蕙于1969年在日本出生，其后曾在香港就读小学及中学，随后赴英国布里斯托私立寄宿女校Badminton School修读一年。1983年随家人移民加拿大，并在当地完成高中学业。她其后先后入读英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）、贵湖大学（University of Guelph）及西门菲莎大学（Simon Fraser University ），主修科目为物理、有机化学、生态学、动物及农业科学等。

否认父赠所有股份不符谨慎性格

她于1991年应父亲周亦卿的要求中断加拿大的学业回港，并在香港浸会大学继续学业。此后，她曾短暂回到加拿大从事酒店前台工作，并修读了地产相关课程。1997年，周蕙蕙再受父亲召唤回港，正式以「主席助理」的身份签约加入其士集团，月薪为2.2万元，与另外三名秘书共用一间办公室。

周蕙蕙忆述，当时其职责主要围绕父亲的私人及家庭事务，包括代笔社交书信等，较少涉及核心业务。她从没有参与过公司会议，只会参与周家的家庭会议。她曾奉父亲之命参与九江酒店项目，并随同事赴北京饼店学习营运，但该饼店业务并未延续。

原告方质疑周蕙蕙缺乏管理或控制大型上市公司的履历与经验，过往学业亦与公司经营无关，周蕙蕙坦言过去确实未曾担任管理职务，「我同意我无管理过⋯⋯但没经验唔代表我管理唔到」。针对父亲将所有股份全数交予她一人，而非采取信托形式管理，原告方质疑此举与周亦卿以往谨慎的性格不符，周蕙蕙表示不同意。

周蕙蕙在庭上指，父亲生前多次表明「宁愿做墙纸啲股票都唔会卖」，意愿非常清晰，希望将其士集团的控制权稳固地留在周家，确保集团不会落入外人之手。周蕙蕙指，即使父亲生前曾与她和六女周薇薇咨询会计师事务所意见，但主要讨论家庭财富规划，没有十分清晰地讨论成立信托。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦