网约车︱Uber：1.5万牌照数不足应付需求 繁忙时间或「10次叫车、4次失败」

运输及物流局今日（11日）向立法会提交网约车规管附属法例修订建议详情，虽然未明确提出网约车牌照数目，但政圈盛传数目将落在1万至1.5万个。网约车平台Uber表示，若政府仅批出一万个牌照配额，将难以应付乘客需求，或导致繁忙时间「10次叫车、4次失败」，候车时间亦可能增至现时两倍，车费更有机会上涨七成，并影响逾1.5万名司机的生计。

Uber：去年逾3万司机靠网约车维生

Uber认为，1万至1.5万的配额并不足以应付香港市民及旅客的现有需求，并可能大幅影响服务体验。过去一年有逾3万名司机依靠网约车平台维持生计，若实施配额限制，或代表超过1.5万名司机将即时失去收入来源，网约车服务供应亦将随之大幅减少，严重影响乘客出行。

Uber强调，灵活的供应正正是网约车服务的核心，低配额将从根本上扭曲此模式。平台数据显示，香港每日最繁忙与最淡静时段的需求差距可高达66%，必须依赖灵活的网约车供应，方能有效应对乘客的急升需求。

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