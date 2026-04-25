宏福苑执拾｜6旬伯伯准备护膝手杖上楼 拒向单位告别：基本上我都唔舍得

大埔宏福苑火灾发生至今超过4个月，今日（25日）是居民分批上楼的第6日，今日开放宏昌阁和宏仁阁让居民回家。年过6旬的麦先生及太太住在宏仁阁40年，麦先生称为著今次上楼，过去一周特意练习行楼梯，更为此准备护膝及手杖；惟麦太因行动不便，只能在楼下看「直播」，她哽咽称「我爬上去惊要人抬落嚟，我废事累佢哋(家人)。」

夫妇情系家园盼取回婚戒相片

住在宏仁阁25楼的麦生场言，由于自己年事已高，「膝头唔好」，要登上二十多层楼，到单位执拾，感到非常吃力。为了今次执拾，他过去一周已特意练习行楼梯，更准备了护膝及手杖，帮助上楼。他表示，上楼时会尽力而为，但计划将搬运重物的任务交由年轻人，自己则专注于执拾及整理，「啲嘢摆喺屋入面，啲后生唔知，所以点都要有个人上去」。

他指出，家中有大量相片及纪念品，这些都是重要的回忆，同时亦有其他财物，担心在匆忙中会有所遗漏或损失。被问及3小时执拾时间是否足够，他称「我搬屋都搬咗3个月，喺楼上搬屋落楼下都搬咗成个月，你话3个钟够唔够呀」，认为一次上楼机会并不足够，希望能再次上楼。被问到会否和家园告别，他反问「告乜『别』啫，我屋企嚟㗎！点会告别！基本上我都唔舍得。」

期望修复后可以迁回单位

行动不便无法上楼的麦太则表示，住在宏仁阁四十多年，对家园感情深厚，称「你问多我两句，我都想（喊）。」，更形容「条根种咗喺度，你要连根拔起我就好难过」。她忆述，火灾发生时仓皇逃生，「一条身走出来，乜都冇」，今次家人返回单位，主要是为了取回结婚戒指、结婚相等极具纪念价值的贵重物品。

她表示，自己所住的单位损毁并不严重，「你整返好比我哋，我哋愿意返去住，冇计，好无奈」。

记者：李健威

摄影：陈浩元

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