Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑执拾｜6旬伯伯准备护膝手杖上楼 拒向单位告别：基本上我都唔舍得

社会
更新时间：12:00 2026-04-25 HKT
发布时间：12:00 2026-04-25 HKT

大埔宏福苑火灾发生至今超过4个月，今日（25日）是居民分批上楼的第6日，今日开放宏昌阁和宏仁阁让居民回家。年过6旬的麦先生及太太住在宏仁阁40年，麦先生称为著今次上楼，过去一周特意练习行楼梯，更为此准备护膝及手杖；惟麦太因行动不便，只能在楼下看「直播」，她哽咽称「我爬上去惊要人抬落嚟，我废事累佢哋(家人)。」

夫妇情系家园盼取回婚戒相片

住在宏仁阁25楼的麦生场言，由于自己年事已高，「膝头唔好」，要登上二十多层楼，到单位执拾，感到非常吃力。为了今次执拾，他过去一周已特意练习行楼梯，更准备了护膝及手杖，帮助上楼。他表示，上楼时会尽力而为，但计划将搬运重物的任务交由年轻人，自己则专注于执拾及整理，「啲嘢摆喺屋入面，啲后生唔知，所以点都要有个人上去」。

他指出，家中有大量相片及纪念品，这些都是重要的回忆，同时亦有其他财物，担心在匆忙中会有所遗漏或损失。被问及3小时执拾时间是否足够，他称「我搬屋都搬咗3个月，喺楼上搬屋落楼下都搬咗成个月，你话3个钟够唔够呀」，认为一次上楼机会并不足够，希望能再次上楼。被问到会否和家园告别，他反问「告乜『别』啫，我屋企嚟㗎！点会告别！基本上我都唔舍得。」

期望修复后可以迁回单位

行动不便无法上楼的麦太则表示，住在宏仁阁四十多年，对家园感情深厚，称「你问多我两句，我都想（喊）。」，更形容「条根种咗喺度，你要连根拔起我就好难过」。她忆述，火灾发生时仓皇逃生，「一条身走出来，乜都冇」，今次家人返回单位，主要是为了取回结婚戒指、结婚相等极具纪念价值的贵重物品。

她表示，自己所住的单位损毁并不严重，「你整返好比我哋，我哋愿意返去住，冇计，好无奈」。

记者：李健威

摄影：陈浩元

相关新闻：
宏福苑听证会︱812个单位未受大火影响 杨恩健：仅从救火层面评估 未考量楼宇结构安全

宏福苑听证会｜即时覆核所有关闭消防装置申请 杨恩健：拟修例加强监管消防承办商 下月咨询立法会

宏福苑听证会｜邓荣华忆述七厦「相当大火」 消防员攻坚宏泰阁14楼救出市民

宏福苑听证会｜何不启动1.5亿紧急警示系统 ? 消防 : 曾考虑 惟因两原因最终作罢
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
18小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
17小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
19小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
18小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
生活百科
23小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
5小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
21小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
14小时前