公务员部门首长责任制︱周小松：新制度将行政问责制度化 有助提升客观公正性

公务员事务局向立法会提交文件，政府敲定「部门首长责任制」细节，设两级调查机制，调查政府部门严重问题，提升管治效能，预计「责任制」最快10月生效。立法会公务员及资助机构员工事务委员会主席周小松认为，新制度将行政问责制度化、清晰化，并引入较独立的调查团队，有助提升客观公正性，是好的做法。

周小松今（15日）在电台节目表示，今次公布「部门首长责任制」细节，清晰说明整个公务员管理团队，尤其是部门首长，须承担行政问责责任。

制度化问责理念彰显执行决心

周小松认为，新机制将长久以来存在的行政问责理念进一步制度化，在什么情况下去启动、由谁启动、是第一级还是第二级，清晰地公布出来。他相信能让公务员和市民都清楚看到，行政问责并非「摆设」，而是会切实执行。

其次，针对第二级调查，周小松指，新安排将由一个相对独立的委员会负责，调查结论可更客观、独立和公正。他解释，现行制度下，即使属严重事件，如过去的「 樽装水事件」，也只由一名资深常务秘书长带领小组调查；新制度改由独立委员会进行，能显著增强独立性。

报告明确责任归属 推动政策改善

他指出，最终的调查报告将明确指出事件的责任谁属、部门缺失及改善建议，政府接纳后便可据此进行政策改善。

对于外界关注如何界定事件的「严重性」，以及会否出现「大事化小」的情况，周小松回应指，难以订出具体分数或量化指标来决定是否启动「第二级调查」。他认为，判断权在于司长或局长，他们会根据事件对公众利益的影响、舆论反应、对政府形象的损害及造成的损失等因素作综合判断。他引述局长在立法会的说法指出，需要启动第二级调查的事件理论上不多，只会用于真正严重、涉及系统性问题的事件上。

有权调查任何级别公务员

周小松强调，调查小组有权调查任何级别的公务员，包括常任秘书长等首长级官员。若调查过程中发现错误源于更高层的政策制定或指示，小组亦有权修改职权范围以继续跟进。即使调查由第一级（部门首长层面）开始，若局长在过程中发现问题涉及整个系统，甚至牵涉部门首长本人，司局长在任何阶段均有权启动第二级调查，将案件升级处理。

被问到调查报告会否公开，周小松坦言未知会否「完全公开」，但他希望政府能尽量公开报告内容。他认为，公开报告有助公众监察整个公务员制度，是一件好事。

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