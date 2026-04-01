的士今起须提供电子支付  吴杰庄：可大大提升香港国际都会形象 令市民更便利

今（4月1日）起，所有的士司机须提供至少两种电子支付方式，包括一种二维码及一种非二维码的电子缴费媒介，方便乘客支付车费。立法会议员吴杰庄认为，强制措施能提供多元化的支付选项，让服务跟上时代步伐，可大大提升香港作为国际都会的形象，以及市民和游客的便利度。

实施初期司机需要时间适应

吴杰庄今（ 4月1日）在电台节目表示，新措施实施初期，司机不熟悉操作拖慢付款时间，是在所难免，但相信问题不大。因很多市民在其他地方已习惯使用电子支付，只是司机需时适应。至于部分偏远郊区或旅游景点网络接收较差，可能出现付款过程不顺畅的情况，乘客仍可选择以现金支付作为后备方案，相信不会影响整体交易。

对于有意见认为年长司机或难以适应，吴杰庄表示，现今许多「老友记」司机其实相当精灵，近年已普遍使用智能手机及社交媒体与家人朋友沟通，因此他不认为这是大问题。政府亦已设立热线及指定地点协助安装，过程只需十多分钟，相当便捷。

相关新闻：

的士今起须提供电子支付 记者实测新例实施首日情况 司机撑新规：好多内地客$50现金都无

建议优化软件操作方便乘客打赏小费

被问到电子支付会否影响司机收取小费，吴杰庄指出，预约车程的小费可以即场支付或事后补加；若乘客在现场一次性支付车资并给予小费，参考内地的士经验，可将小费金额直接并入车资一并支付。不过，在本港街头接载乘客的的士司机，相信需要时间慢慢熟悉处理小费的方式。他建议提供支付工具的公司优化软件操作，让乘客在满意服务时能便捷地加上小费，借此鼓励司机提供更优质的服务。

他又称，据业界数据，目前已有超过九成的士完成安装电子支付系统。对于余下少数未安装的司机，吴杰庄建议政府在执法初期「情理兼备」，给予适当宽限期。他强调：「措施的目的不是为了惩罚司机，而是为市民和游客提供更优质的服务，展现香港作为国际创科中心的形象。」但他同时敦促司机必须尽快安装，不应再找借口。

吴杰庄相信，新措施将大大提升市民乘搭的士的意欲，但他提醒乘客与司机在使用二维码支付时要提高警觉，仔细核实二维码是否由官方提供、未被伪造或替换，以防诈骗。无论司机或乘客，完成支付后都应即时核对交易纪录，确保金额无误，否则事后追究会较为麻烦。



相关新闻：

的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A

