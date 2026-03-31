宏福苑大火︱房屋局为派错单位相致歉：已覆检全数单位 属单一事件

宏福苑居民下月20日起可陆续返回单位执拾，房屋局独立审查组早前曾到宏福苑7幢楼宇内500多个受灾严重的单位拍照，并透过社署「一户一社工」向相关住户发放相片。不过，昨日（30日）有居民指当局所发放的单位相片出错，相中单位并非其住所。房屋局回复传媒查询时表示，当局独立审查组（ICU）接获投诉后已即时展开全面核查工作，并确认只有该宗个案出现问题。

房屋局指，得悉有关事件后，审查组高度关注个别单位照片出错情况，并就事件对该户居民引起的不便致歉。局方又指，为审慎起见，审查组今日（31日）上午再前往每一个单位，重复核查现场记录 ，以确保资料准确。截至今日中午，已完成全部核查工作，并未再发现同类问题。

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