屋苑大维修｜涉贿屋苑法团成员及业主代表助指定承办商中标 5人提堂准保释 将转介区院处理

5男女涉嫌在2020至2024年间透过向柴湾茵翠苑、坚尼地城海都楼及葵涌怡胜花园的时任法团成员及业主代表行贿，以令指定承办商获批该3个屋苑的楼宇大维修工程，工程总值约9千万元，共被控7项向代理人提供利益罪。案件今早在东区裁判法院首次提堂，5人暂毋须答辩，控方申请分别将案件押后至5月30日及6月3日再讯，待准备转介区域法院的文件，期间各被告获准保释候讯。

5名被告依次为张烱权、周淑霞及三名中间人黄湘豫、郑国欢及江宝材，共被控7项向代理人提供利益罪。涉案3个屋苑分别为柴湾茵翠苑、坚尼地城海都楼及葵涌怡胜花园。

首宗案件控罪指张烱权及茵翠苑时任法团秘书周淑霞涉嫌于2022年9月至2023年2月期间，串谋向屋苑一名时任法团成员提供一笔金额不详的贿款，以协助与张烱权有联系的承办商取得该屋苑的大维修工程合约。

三项控罪指控郑国欢及江宝材于2022年10月至2024年2月期间，先后向一名海都楼业主代表提供一封未有指明金额的利是及两笔分别为数万元及50万元的贿款，以协助游说其他业主停止反对祥利获批该工程合约，及协助该宗土地审裁处案件达致庭外和解。该名业主代表拒绝受贿，亦没有向二人提供协助。向土地审裁处入禀要求推翻决议的居民最终获胜诉。

四项控罪指黄湘豫涉嫌于2020年7月至2024年4月期间，先后四次向怡胜花园一名时任法团成员提供未有指明金额的赌场筹码及价值约50,000元的装修服务，以协助黄湘豫推荐的工程顾问及承办商取得怡胜花园大维修顾问及工程合约。该法团成员并没有接受黄湘豫提供的利益，亦没有协助相关工程顾问或承办商取得合约。怡胜花园大维修工程的工程顾问合约，最终由鸿毅建筑师有限公司获得，而有关工程合约则由俊豪建筑工程有限公司取得，合约金额逾2,100万元。

案件编号：ESCC736、737/2026

法庭记者：黄巧儿