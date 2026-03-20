Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证会｜劳工处16次巡查无发现吸烟 孙玉菡：全力配合独委会工作 问责到底

社会
更新时间：14:07 2026-03-20 HKT
发布时间：14:07 2026-03-20 HKT

宏福苑火灾听证会提及，劳工处16次巡查都没有发现有工人吸烟，之后曾将个别投诉转介消防处跟进，惟消防处认为不属其管辖范围。劳工及福利局局长孙玉菡今日（20日）出席活动后，被问到劳工处是否有疏忽，他指劳工处与其他政府部门一样，都会全力配合委员会的调查工作，做好资料提供及参与聆讯，正如特首所说，如有需要问责，一定会问责到底。

争取上半年提交地盘全面禁烟附属法例

至于地盘全面禁烟，孙玉菡表示，现时是全力全速进行相关法例修订工作，本月底劳工处会出席立法会相关事务委员会，详细向立法会议员交代如何全面落实地盘全面禁烟，目标是争取上半年内，将附属法例提交立法会审议，以便尽快落实。

相关新闻：

宏福苑听证会｜殉职消防何伟豪单独行动？委员会：因协助撤离灾民 之后与同袍会合但失散

宏福苑听证会｜木板做「生口」违规 房署ICU无实地视察 仅随机睇文件抽查

宏福苑听证会｜揭房屋局独立审查组事前通知查棚网 承建商宏业即找「OK」样本应对 有机会「做手脚」


 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
22小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
2026-03-19 13:00 HKT
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
16小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
5小时前
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
即时国际
4小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
21小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
3小时前
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
8小时前
宏福苑听证会 鸿毅标书报价低市场水平 工程周期149日工程费仅24.8万｜持续更新
社会
4小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
22小时前