宏福苑听证会｜劳工处16次巡查无发现吸烟 孙玉菡：全力配合独委会工作 问责到底

宏福苑火灾听证会提及，劳工处16次巡查都没有发现有工人吸烟，之后曾将个别投诉转介消防处跟进，惟消防处认为不属其管辖范围。劳工及福利局局长孙玉菡今日（20日）出席活动后，被问到劳工处是否有疏忽，他指劳工处与其他政府部门一样，都会全力配合委员会的调查工作，做好资料提供及参与聆讯，正如特首所说，如有需要问责，一定会问责到底。

争取上半年提交地盘全面禁烟附属法例

至于地盘全面禁烟，孙玉菡表示，现时是全力全速进行相关法例修订工作，本月底劳工处会出席立法会相关事务委员会，详细向立法会议员交代如何全面落实地盘全面禁烟，目标是争取上半年内，将附属法例提交立法会审议，以便尽快落实。

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