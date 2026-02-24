财政预算案．前瞻︱金融界倡完善地区总部税务优惠 打造成内地企业「出海」首选地

《财政预算案》周三公布，有金融业界人士认为，应配合国家「十五五规划」中强调高品质对外开放的政策，进一步完善企业财资中心与地区总部的税务优惠制度，将香港打造成为内地企业「出海」的首选基地，并希望在绿色金融和AI方面有明显的扶持讯息。

澳洲会计师公会大中华区税务委员会联席主席刘明扬认为，本港可制订一套企业财资中心（CTC）及地区总部（RHQ）相容的税务优惠框架，由于履行地区总部的核心职能需牵涉更多各类型的专业人员，其带来的经济效益有可能比财资中心更多，目前香港企业财资中心的优惠利得税税率可由16.5%降至8.25%，建议将类似优惠扩展至地区总部，并参考新加坡和马来西亚等地提供的5%低税率，推出更具竞争力的税制。

刘明扬进一步引述投资推广署数据指，近两年在香港设立地区总部的企业数量增长率约为6%至7%，估计香港在相关政策推动下，每年地区总部数量的增长率可提升至不少于10%。

德勤中国香港财政预算案小组主管合伙人尹佩仪日前指出，政府可考虑将利息支出扣除的条件由「实际征税」改为「适用税率」标准，以及为企业财资中心的收入提供单方面税收抵免。同时建议在现行 8.25%税率的基础上，为适用支柱二规则（全球最低税规则）的企业，增设 15%的优惠税率选项，以减低企业的合规成本。

香港投资者关系协会（HKIRA）表示，去年本地股票市场造好，带动税收增加，今年财政方面应较为宽松，希望在绿色金融和AI方面有明显的扶持讯息，让香港维持绿色债券中心，同时把AI应用在金融系统方面。或向联合家族办公室提供优惠。该协会又指，今年重点并非推出优惠或新政策刺激市场，而是应「摆好阵」，保护本地「跑得出嘅嘢」，维持或优化优惠，形容是「应护苗，而非播种」。

至于刚成立的香港黄金交易所，协会指，这是一个战略性的安排，可扩阔香港作为国际金融中心的产品交易种类，期望《预算案》会公布更多制度化和国际化的黄金交易中心政策。

《星岛》财经组

