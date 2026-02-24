Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案．前瞻︱金融界倡完善地区总部税务优惠 打造成内地企业「出海」首选地

社会
更新时间：06:55 2026-02-24 HKT
发布时间：06:55 2026-02-24 HKT

《财政预算案》周三公布，有金融业界人士认为，应配合国家「十五五规划」中强调高品质对外开放的政策，进一步完善企业财资中心与地区总部的税务优惠制度，将香港打造成为内地企业「出海」的首选基地，并希望在绿色金融和AI方面有明显的扶持讯息。

澳洲会计师公会大中华区税务委员会联席主席刘明扬认为，本港可制订一套企业财资中心（CTC）及地区总部（RHQ）相容的税务优惠框架，由于履行地区总部的核心职能需牵涉更多各类型的专业人员，其带来的经济效益有可能比财资中心更多，目前香港企业财资中心的优惠利得税税率可由16.5%降至8.25%，建议将类似优惠扩展至地区总部，并参考新加坡和马来西亚等地提供的5%低税率，推出更具竞争力的税制。

刘明扬进一步引述投资推广署数据指，近两年在香港设立地区总部的企业数量增长率约为6%至7%，估计香港在相关政策推动下，每年地区总部数量的增长率可提升至不少于10%。

相关新闻：财政预算案2026懒人包︱会否派钱？一换一取消？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

德勤中国香港财政预算案小组主管合伙人尹佩仪日前指出，政府可考虑将利息支出扣除的条件由「实际征税」改为「适用税率」标准，以及为企业财资中心的收入提供单方面税收抵免。同时建议在现行 8.25%税率的基础上，为适用支柱二规则（全球最低税规则）的企业，增设 15%的优惠税率选项，以减低企业的合规成本。

香港投资者关系协会（HKIRA）表示，去年本地股票市场造好，带动税收增加，今年财政方面应较为宽松，希望在绿色金融和AI方面有明显的扶持讯息，让香港维持绿色债券中心，同时把AI应用在金融系统方面。或向联合家族办公室提供优惠。该协会又指，今年重点并非推出优惠或新政策刺激市场，而是应「摆好阵」，保护本地「跑得出嘅嘢」，维持或优化优惠，形容是「应护苗，而非播种」。

至于刚成立的香港黄金交易所，协会指，这是一个战略性的安排，可扩阔香港作为国际金融中心的产品交易种类，期望《预算案》会公布更多制度化和国际化的黄金交易中心政策。

《星岛》财经组

相关新闻：

财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风

财政预算案．前瞻︱公务员可「重获」加薪？薪酬调查照做 「跳point」安排将检讨

财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切

财政预算案．前瞻︱电动车配额炒至2.8万 业界称到顶：延续「一换一」计划价格自回落

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
15小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
13小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
20小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
16小时前
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
影视圈
14小时前
铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价$XXX 网民齐轰：好过去抢！
铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价3位数 网民轰：好过去抢！
饮食
17小时前
酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度
酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度
饮食
12小时前