南丫海难死因│生还者赵炳全逐步走出丧姊阴霾 叹死因庭「咁迟先开对家属好唔公平」

南丫海难酿成39人身亡，当中8名孩童亦不幸葬身海底，家属多年来追寻海难真相，欲得知更多未获披露的往事，以告慰天上亲人。惟死因庭时隔13年才展开死因研讯，有年迈家属未等到结果已黯然离世。在海难中失去胞姊的赵炳全等候裁决结果期间，接受本报访问时指死因庭的确揭露了许多当年不清楚的详情，「呢10几年想知道嘅答案都解开咗少少」，惟「咁迟先开死因庭，对家属、对事件都好唔公平，好唔公道」。

死因研讯释除部份疑虑

63岁南丫海难生还者、失去胞姊的赵炳全透露，海难事发后多年未能克服登船恐惧，明言「阴影都几大，当时好似香港现代版嘅铁达尼号」，连有份亲历海难的女儿当年虽未及3岁，亦似被烙印，最初参加游泳班时「教练话佢唔肯落水」。不过，随着时代推移，赵炳全开始尝试跨出海难对他造成的阴影，现在已可再次搭乘船只。

盼望多年的死因研讯，虽然解开了赵炳全一些心中疑虑，亦同时因庭上的证供，勾起赵炳全悲痛回忆，甚至自责。他忆述「当晚俾完水泡家姐之后，唔知发生咩事，有个疑问，点解家姐走唔到」，他在死因庭中尝试寻找答案，当庭上读出救援人员的证供时，他才首次得知胞姊的双脚被两个救生圈的绳索缠住，身体卡在甲板帐篷中。他哽咽道「系咪我俾咗水泡我家姐，反而累咗佢，只脚缠住两个水泡，走唔到？」。虽然如此，他仍认为召开死因庭很有必要，而且早应开庭「而家咁迟先开死因庭，对家属、对事件都好唔公平，好唔公道」。

财利董事罗愕莹。资料图片

批财利董事庭上狡辩海事处验船马虎

旁听多日研讯，赵炳全很有感受。譬如负责监督「南丫四号」整个设计的财利船厂董事罗愕莹于庭上亲述，早在「南丫四号」设计阶段已决定不在油箱房与舵机房之间安装水密门，更自爆不认识「船总长度一成」的造船规定，坚称并非漏装水密门导致悲剧发生。对此，赵炳全不接受罗的说法，直言罗愕莹「系狡辩」。

赵炳全亦认为港灯作为买家，收船时理应作检查，发现缺少水密门时确保财利加装。至于负责发船牌的海事处验船主任，赵表示「我一向都觉得海事处做把关，应该要系好严谨」，熟料一听证供，「原来佢地验船系咁马虎」。他直指，各方「好似觉得系人哋嘅责任」。

赵炳全概叹，在海难事件中「无人真系道歉，仲要有人升官」，对死因庭的裁决结果亦「唔系好期望」，因「无人会再有咩责任」。他抒发，家属历经多重困难，才得以召开这场迟来的死因研讯，他愿意站在媒体及社会大众面前诉说追寻真相之路，仅是因为当年的意外实在历历在目「印象好深刻」、「绝对无谂过咁快沉」。他不讳言，事发后首年复办国庆烟花时「心里黯黯然」、「即刻勾起呢件事，好心伤」，惟事隔多年「都系要向前看」。

记者：黄巧儿