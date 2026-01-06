2025年Google 热搜本地头条 宏福苑五级火登首位 黑雨、桦加沙、启德体育园同上榜

Google「香港2025年度搜寻排行榜」出炉，依照年度本地头条首10名依次是宏福苑、黑雨、全运会、热带风暴韦帕，超强台风桦加沙为首5名，而第6-10名依次是积金易平台、启德体育园、基孔肯雅热、依托咪酯、诺如病毒。

大埔宏福苑于去年11月26日发生五级火灾，造成至少161人死亡，消防队目（追授）何伟豪亦在事故中不幸殉职。11月26日下午2时51分，宏昌阁低层防护网先起火，火势迅速蔓延，除宏志阁外大厦均受波及。火警于当晚6时22分升为五级，持续焚烧逾43小时，直至11月28日上午10时许才大致被救熄。

至于宏福苑起火的原因，现正进行调查，但早前保安局局长邓炳强表示，负责大厦维修工程承办商「宏业建筑工程有限公司」涉嫌鱼目混珠，将不合规的围网，与合规的围网混合使用；另外，以防沙石为由用发泡胶封窗，导致火势加速蔓延。其后，多个正在维修的屋苑被揭发棚网的阻燃证书怀疑造假，政府下令所有大厦外墙棚网均须拆除，并颁布新例，棚网须按既定要求就地采样，先进行检测，待合格后方可上架。

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至去年12月22日，已收到的外界捐款约38亿元，连同政府投入的三亿元启动资金，基金总额约为41亿元。政府亦成立「独立委员会」审视事件，由法官陆启康领导，目标9个月内向特首提交报告。

黑雨成为热搜榜的第二名，在2025年7月29日至8月14日间，天文台5次发出黑色暴雨警告信号，打破一年内黑雨生效次数的纪录。其中8月4日的黑雨，历时超过11小时，为历来生效时间第二长，仅次于2023年9月7日至8日的「世纪黑雨」。

值得一提的是，7月10日由政务司司长陈国基督导的「应对极端天气督导委员会」，提前一日作「超前部署」，宣布所有日校翌日停课，惟本港多区风和日丽，更录得零雨量，政府安排惹来批评。陈国基事后解释，保障市民大众的生命安全是政府的首要任务，哪怕做多、哪怕安全系数过大，都应该「宁安全、莫后悔」。陈国基又向立法会议员发讯息，指不想市民怪责天文台和教育局，并称「决定是我做的！」

第十五届全国运动会由粤港澳三地联合主办，是香港首次承办这项全国性综合运动会。本届全运会于去年11月9日至21日举行，香港赛区承办的赛事项目包括，自行车（场地自行车、公路自行车）、高尔夫球、击剑、手球（男子）、七人制橄榄球、沙滩排球、篮球（男子U-22组）、铁人三项、田径（马拉松）。

本届全国运动会中，港队共派出602名运动员，参与28个竞赛项目，最终夺得9金、2银、8铜，合计19面奖牌的优异成绩，创下历届最佳纪录。其中，单车代表李思颖表现尤为突出，个人独揽三面金牌。

残特奥会于12月8日至15日举行，香港运动员取得51金49银40铜，合共140面奖牌，创下历史佳绩。

香港2025年多次遭遇极端天气，台风「韦帕」于7月20日袭港，天文台在凌晨12时20分发出八号东北烈风或暴风信号，随后本港风力显著增强，普遍吹烈风至暴风程度的北至东北风。有见韦帕眼壁及其相关的飓风将会吹袭本港，天文台在当日上午9时20分发出10号飓风信号，当时韦帕位于天文台总部之东南约70公里。当日早上本港多处地区吹暴风程度的东至东北风，南部地区及高地更持续受飓风吹袭。韦帕于当日早上11时左右最接近香港，在天文台总部以南约60公里掠过。

台风韦帕袭港，十号风球悬挂近7小时，多区遭受不同程度破坏。黄大仙龙翔道更一度沦泽国，有的士死火，暴雨下，黄大仙中心再次遭遇水劫，变身「水舞间」。

韦帕袭港后2月，超强台风「桦加沙」亦来势汹汹袭港。「桦加沙」还未接近香港时，已被视为「怪物等级」台风。桦加沙在9月24日凌晨西移，于早上6时最接近香港，在天文台总部以南约120公里掠过。韦帕和桦加沙同样悬挂10号风球信号，打破了为1964年以来首次需要于同一年内两度发出10号风球。

「桦加沙」袭港十号风球生效期间，富丽敦海洋公园酒店被海水冲爆玻璃，幸无客人或员工受伤；将军澳南海滨长廊有餐厅，被海浪冲毁大门，餐厅付之一炬 。桦加沙吹袭本港，香港国际机场一度暂停客机升降近30小时。

「桦加沙」袭港期间，多名市民仍不顾危险前去海边观浪，当中有一家四口在柴湾嘉业街对开走出防波堤观浪，其中38岁母亲及5岁儿子被大浪卷落海，父亲跳海施救不果也遇溺。警方也就市民追风逐浪拘捕4人，包括带两名年幼儿子往坚尼地城观浪父亲及印佣、以及两名带幼童到海怡半岛岸边的外籍女子。

「积金易」平台由积金易平台有限公司(积金局的全资附属公司)构建并营运，是一个处理强积金行政工作的一站式电子平台，让计划成员及雇主随时随地管理强积金。强积金受托人分阶段加入积金易平台，现时已有11间受托人加入「积金易」平台。

积金易平台推出以来，超过1百万用户登记。据警方表示，截至上月，共有12人的资料被盗用，其中3人遭受实际金钱损失，总额约180万港元。另有6人的资料被用于在积金易平台开户，但账户内的资金未被盗取；其余3人的个人资料曾被尝试用于开户但未成功。

启德体育园于3月1日正式开幕，成为香港历来规模最大的体育基建项目，也迅即成为休闲娱乐、旅游、推动盛事经济的新地标。根据美国音乐产业权威杂志《Pollstar》的报告，启德体育园本年在门票总销量方面全球排名第三，共售出125万张门票，总收入超过1.91亿美元。

开幕至今，启德体育园已成功举办多项国际级盛事，包括香港足球代表队亚洲杯外围赛赛事、K-POP年度大型颁奖典礼「MAMA」，以及英国摇滚乐队Coldplay演唱会等。启德亦成为香港的「新主场」，多名港足赛事门票售罄，现场一片红海，其中对新加坡的亚洲杯外围赛，入场人数更达破纪录的47,076人。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起，是一种经蚊子传播的传染病。患者感染后会出现发烧和严重关节痛。去年佛山巿出现多宗感染个案，在去年8月香港出现首宗传入个案，个案涉及一名过往健康良好的12岁男童，居于观塘区。至10月26日，衞生署衞生防护中心录得本港首宗基孔肯雅热本地个案，患者82岁，居于黄大仙凤德邨。

截至去年12月31日，本港共录得11宗本地个案，71宗输入个案。

「依托咪酯」原用于手术麻醉，因起效快、时效短，近年在亚洲盛行，有「太空油」、「上头烟」等别称。政府先后修订法例管制依托咪酯及其类似物，列为毒品，并于7月正名，防止毒贩利用「太空油」刻意美化毒品以诱骗年轻人，并加强执法力度。

依托咪酯是一种新兴毒品，外表看似普通电子烟油，却暗藏危险。依托咪酯以电子烟方式吸食，能带来短暂的快感，但也极易令人上瘾。吸食依托咪酯的后果非常严重，例如吸食者会全身抽搐、神志不清、皮肤溃烂、身体不受控等。

在《危险药物条例》的严格管制下，贩运及制造这些物质，最高刑罚为终身监禁及罚款500万元。在违反《危险药物条例》的情况下管有及服用这些毒品，最高刑罚为判监禁7年及罚款100万元。

诺如病毒常引致急性肠胃炎，是食物中毒的常见成因。在人多聚集的地方，如学校、安老院舍、酒店、游戏设施场地及邮轮等，诺如病毒亦可引致急性肠胃炎爆发。所有年龄组别的人士均有机会受感染，而感染于冬天较为常见。

病者会有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、轻微发烧及不适等症状。大部分患者一般会自行痊愈，症状通常在1 － 3天内有所改善。

