港深创科园｜蔡杰铭：首批建设企业进驻率约八成 四分一来自海外

位于河套的港深创新及科技园，第一期首3座大楼落成，早前正式开园投入营运。创新科技及工业局常任秘书长、港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭表示，港深创新及科技园有两个重点：一是占地约87公顷，较现时白石角的香港科学园大四倍；二是具备跨境优势，与深圳园区仅一河之隔，可进行跨境科研与中试工作，补足过往科研园区在产业化前的测试环节，丰富本港科研生态，吸引人才。

蔡杰铭今日（1月3日）在电台节目中表示，白石角科学园发展已相当成熟，属于综合型科研基地，至今成功孵化超过1,700至1,800间企业；数码港则聚焦金融科技、数据及人工智能等领域。至于河套香港园区，将主力推动跨境科研，而新田科技城将作为河套区的自然延伸。此外，发展局早前已宣布成立「洪水桥产业园有限公司」，各区定位与分工清晰。

期望今年首季出租率可提升至九成

他透露，园区首批三座大楼，包括两座湿实验室及一座人才公寓已经落成，目前企业进驻率约八成，已有超过60间来自海外、内地及本地的企业或机构陆续进驻，其中四分之一为海外企业，反映国际化程度理想，其余则来自内地与本地。他期望今年首季出租率可提升至九成。

产业分布方面，进驻企业中约一半从事人工智能与数据科学，约四成从事生命健康科技、微电子及新能源等。蔡杰铭指出，香港在区块链等技术领域较内地成熟，且联通国际，香港园区可发挥跨境科研功能，协助企业「出海」，形同「特区中的特区」。

对于企业进驻审批，他坦言目前过程较为严格，尽管现时进驻率已达八成，会精挑细选，挑选适合企业进驻，希望未来竞争增加，将设立关键绩效指标（KPI），要求企业进行跨境科研与中试。他亦强调理解初创企业需要尝试空间，衡量成效时将重视整体生态氛围，并保持一定容错度。

实现跨境科研须确保四大创科要素流通

政府正积极推动河套区与深圳园区之间的「西面跨河连接桥」建设，目标在2027年或之前竣工启用。蔡杰铭表示，实现跨境科研须确保四大创科要素流通：人流、资金流、数据流及物流，并需在合理规限下进行。人流方面，正研究简化通关或「白名单」绿色通道等方案，以促进人员自由流动。该桥将成为两园区首条行人专用通道，具体通关模式尚未定案，但重点是便利两地科研人员往来，并会透过白名单及人脸识别等措施加强管理。

物流方面，蔡杰铭指出，国家对科研用生物样本有严格规管，因其涉及生物安全与个人资料风险。深圳园区已就样本流动筹备相关条例的细节，香港亦将为北部都会区制定专属法规。他强调，较敏感的样本未来或需在港深创科园公司的监控下处理，以防流出园区。

政府已预留资金设置样本储存冷冻库等硬件，以配合技术要求。若具备足够技术与设施，不排除日后部分敏感科研项目可由港深创科园公司自行执行。

而资金方面，蔡杰铭表示，会利用更多公私营合作模式，及用多点创新方式，加快推动河套香港园区发展，在接下来5年最多是用10年时间，将河套香港园区以至新田科技城成立起来。

