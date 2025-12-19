Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

称贪玩撕走两张选举海报 无业男认刑毁罪 罚款2千并赔偿10元

社会
更新时间：11:52 2025-12-19 HKT
发布时间：11:52 2025-12-19 HKT

59岁无业男上月撕去两张贴在北角渣华道体育馆外的选举海报，被捕及警诫下称因冲动和贪玩而犯案。他今于东区裁判法院承认一项刑事损坏罪，辩方求情指被告因看见海报的「公仔」，一时贪玩而犯案，事件与政治无关。裁判官林子康考虑案情后，认为适合以罚款方式处理本案，遂判处罚款2000元，另应控方要求、颁令被告向选举事务处赔偿10元。

被告许清萍，今于闽南话传译员协助下应讯。他承认于2025年11月19日在北角渣华道体育馆外，无合法辩解而损坏属于选举事务处的两张海报。

求情称与政治无关犯案纯因贪玩

案情指，康文署康乐助理员于案发当日晚上在渣华道体育馆外工作时，发现两张宣传2025年立法会选举的海报被人撕去，通知上司后报案。警方翻查闭路电视后，发现被告当晚在体育馆外撕去两张涉案海报，及后在春秧街拘捕被告。警诫下，被告称因冲动和贪玩而犯案；警方其后在被告家中起回两张海报。

辩方求情时，指事件与政治无关，被告因看见海报的「公仔」，一时贪玩才犯案。林官考虑到案情及被告认罪，被告虽曾有刑事损坏罪的案底，但已是将近20年前的事，认为适合以罚款处理本案，遂判处被告罚款2000元，另应控方要求、颁令被告向选举事务处赔偿10元。

案件编号：ESCC900065/2025
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新
突发
3小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
15小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
23小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
18小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
20小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
21小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
7小时前