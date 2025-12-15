黎智英案丨私人助手Mark Simon拥美国政府强劲人脉 称可试安排黎智英与特朗普会面

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司，串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物3罪罪成。3名《香港国安法》指定法官分析指，黎智英的私人秘书Mark Simon为「神秘人物」，不断在黎智英与美国官员之间穿梭往来，协助黎智英游说和寻求美国政府支持，Mark Simon在2019年尝试安排黎智英与美国总统特朗普、时任美国众议院院长佩洛西及时任美国参议员鲁比奥等人会面，惟黎智英当时向法庭申请离港失败，黎才未能与他们会面。

Mark Simon穿针引线促成黎与美官员会面

2019年9月23日，Mark Simon向黎智英发讯息，内容涉及安排黎智英与美国总统特朗普、时任美国众议院院长佩洛西及时任美国参议员鲁比奥等人会面。法官指，Mark Simon这位「神秘人物」，毫无疑问地在黎智英与美国官员之间穿梭往来，协助黎智英游说和寻求美国政府支持。

黎智英相信Mark Simon在美国政府内的人脉和影响力，Mark Simon安排了黎智英在2019年7月和10月前往美国，也在时任参议员Rick Scott和Ted Cruz访港时，安排与黎智英与2人会面。另一方面，黎智英能够提早获得蓬佩奥在Nixon Library演讲的讲辞稿，也显示出Mark Simon在美国政府有广阔人脉和影响力。

官指黎智英对IPAC和「重光团队」全部知情

黎智英在台北与刘祖廸、陈梓华见面后，刘祖廸、陈梓华与李宇轩视像见面，并把与黎智英会面的重点转告李宇轩。控方指控黎智英谎称他不知道对华政策跨国议会联盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，简称IPAC）的存在，又讹称他不知「重光团队」（Stand with Hong Kong，简称SWHK）是一个组织。法官从李宇轩的证供可见，黎智英知悉IPAC的成立目的，亦常从IPAC创办人裴伦德（Luke De Pulford）收到IPAC的活动资料；从《苹果日报》大肆报道刘祖廸加入IPAC，亦可见黎智英全部知情。

陈梓华作供时，提到黎智英在2020年8月被捕对「重光团队」（SWHK）的「国际线」造成沉重打击，令他们难以继续取得美国更多资讯；陈梓华亦曾转发美国国务院声明连结给黎智英，内容有关人大打算订立《香港国安法》一事，其后黎智英以几近兴奋的态度回复，表示希望特朗普会在短期内提出更严厉的制施。

相关新闻：

黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案丨法官斥黎供词自相矛盾 文字讯息铁证如山 证实黎促美制裁中港

黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

黎智英涉串谋勾结外国势力案今早裁决 警方法院外严密布防 确保首宗勾结外力案裁决顺利进行

黎智英案｜李家超欢迎裁决：黎智英挑拨社会对立、乞求外国制裁损国家根本利益 其行可耻、其心歹毒

官：黎从未动摇颠覆中国政府意图

法官指出，黎智英从来没有动摇过他颠覆中国政府的意图，黎智英在《香港国安法》实施前公开和直接地请求外国制裁中港，《香港国安法》生效后则只是改为以较含蓄和隐晦的方式进行。当张剑虹去羁留所探访黎智英时，黎智英亦指示《苹果日报》根据原定编采方针继续如常营运。

法官认为从证据中唯一可作出的推论，就是不论在《香港国安法》实施前或后，黎智英的唯一目的都是中国政权倒台，即使最终代价可能牺牲中国及香港人民的利益，这亦是整案的最终目的。

法官信纳，黎智英的行为显示出他是有意图地参与涉案串谋，而涉案串谋会对香港的国家安全构成威胁和损害，黎智英更是案中主脑，并藉涉案《苹果日报》公司的协助，利用《苹果日报》多个平台参与串谋。

案件编号：HCCC51/2022

法庭记者：刘晓曦 王仁昌