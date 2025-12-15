黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

「壹传媒」创办人黎智英与3间《苹果日报》相关公司涉串谋勾结外国势力案，3名指定国安法官今早（15日）裁定，黎智英勾结外国势力危害国家安全，以及串谋刊印及发布煽动刊物3罪全部罪成；3间相关公司各一项串谋刊印及发布煽动刊物，以及串谋勾结外国势力罪亦同告罪成。警务处国家安全处总警司李桂华于黎智英案裁决后会见传媒，他批评黎智英是整个乱局的推手，难辞其咎，其所犯罪行罄竹难书，证据确凿。

直指黎智英为乱局推手难辞其咎

李桂华在黎智英案裁决后，于西九龙法院外会见传媒，表示欢迎法庭判决，判词指出黎智英证供自相矛盾，前后不一，不足为信，本案审讯长达156日，其中黎智英自辩52日，证物多达2222项，逾8万页审讯文件，可见本案调查审讯非常浩瀚，司法机构是日安排了400多个旁听席，供包括中外传媒旁听，证明审讯公开，公众亦可透过传媒了解审讯。

李桂华引述黎智英自辩时承认发布了讯息，内容由李柱铭提议，希望有更多年轻人上街参与2019年6月9日大游行，希望画面突显不同年龄层包括年轻人，均不满及反对香港政府。李桂华又指黎智英命令高级员工访问联署学生，激发他人跟从；又发起「撑学生阅读计划」，旨在煽动更多年轻人投入反政府，李桂华批评对于黎智英而言，年轻人只是帮其完成政府目的，行为令人发指。李桂华直言黎智英「系整个乱局嘅推手，难辞其咎」。

批评黎智英女儿出言抹黑心怀不轨

李桂华又指日前有外地机构炒作黎智英遭人虐待，健康状况欠佳，虽然犯人医疗状况属私隐，不可透露，然而指今年8月审讯期间透露了黎智英在惩教处看管下，心悸时有接受医生检查，没有虐待。李桂华批评黎智英女儿近日加入抹黑，向海外传媒表示黎智英视力听力转差，不良于行，乃心怀不轨，抹黑中伤，李桂华指是日到场旁听的公众人士皆可看到黎智英的身体状况如常。

观乎黎智英自辩，李桂华认为黎智英「将所有嘢推畀其他人，尤其是佢嘅员工」，黎智英又用新闻自由做盾牌，实际上利用传媒王国控制编采方针和传媒报道，来煽动市民仇恨政府，再用财富及政治人脉从事勾结行为，危害国家安全罪行罄竹难书。

指本案只关勾结活动毋关新闻自由

有记者问到本案可有后续检控，李桂华指调查仍然进行中，而技术上法律程序包括充公令等尚未完成，故暂未能回应。关于对新闻自由的影响，李桂华认为本案关乎勾结活动，毋关新闻自由，法律不容制造新闻，推动政治目的。至于会否引致国际关系紧张，招致制裁方面，李桂华回应应查询制裁方，压力不在其身上，在座每一位都有「非常坚定嘅意志，唔会恐惧依啲嘢」。

法庭记者：陈子豪