张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」　称因传媒报道令其受压

女演员张柏芝遭前经理人控告违反合约案，今于高等法院续审。张柏芝续接受原告方盘问时，在庭上哭诉近两天花时间翻看涉案文件，「我两日无瞓觉」、「饱受折磨」，又称对于庭内有传媒感到压力，「佢哋求其执到两句就可以写故事」、「我无办法控制到佢哋即时报道内容」，并指原告方问到某些事情是否对她有利，认为「咁样对我好唔公平」，强调自己在宣誓下作供、所说的均是事实，不存在「利弊」。下午续审。

原告余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，由大律师邓力行代表；被告张柏芝，由大律师林嘉仁代表。

就签约对方身份曾有两说法是因「对方搞乱我」

原告方今盘问时，提到2011年7月10日，张柏芝在象山拍摄《河东狮吼2》期间，签署合约，以获余预支4000万合约。张柏芝同意自己当时在意能否签成合约，但她并没有注意到当时新亚洲娱乐联盟集团一方是否已签署，又称「听Emily（助手周静仪）话签得，我就签啦」，而她亦抱着听天由命的态度，「唔得都无办法，life must go on」，惟她有尽力尝试解决4000万资金问题。

余毓兴。叶伟豪摄

余毓兴胞弟余毓明。资料图片

原告方续问到，为了解决4000万问题，张是否会同意制作一份「做下样」的文件。张柏芝不同意，称「唔可能，如果唔系合法嘅嘢，我唔会啰」。

原告方亦提到，张柏芝在2015年4月的法定声明中，提到2011年7月与余毓兴签署《全球独家经理人合约》，但张柏芝在2015年7月的另一份法定声明中则称当日与余毓兴的胞弟余毓明签约。张柏芝称其助手告知，才得知当日和余毓明签约，她同意两份法定声明有出入，但称是「对方搞乱我」。

指由始至终只承认新亚洲为经理人

原告方亦提到张柏芝和余毓兴在2012年签订了《张柏芝工作室合作协议》，就该合约原告及被告双方提供了两个不同版本，其中原告方版本在序言中提到，基于余毓兴和张柏芝曾签署的《全球独家经理人合约》，而为张柏芝成立工作室。张柏芝称，她当时由始至终都只承认新亚洲作为经理人，并指「我提出嚟𠮶份一定系真实」，而原告方的文件内容则是虚假及改动了内容。

原告入禀状指，余和张于2011年7月及2012年5月分别签订《全球独家经理人合约》及《张柏芝两部电影片约合约》，余先后预支共4276万元片酬予张，要求张需参演共6部电影，惟余指张后来没有履行电影合约及违反经理人合约。辩方则争议该《全球独家经理人合约》属伪造，张在合约上的签名也是他人假冒，后来亦是余选择不再找张出演。

案件编号：HCA1227/2020

法庭记者：王仁昌