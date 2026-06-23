施纪贤辞职｜工党史上最短命首相 任内五组数字折射英国经济民生困局

英国政坛再度迎来剧震。上任未满两年的英国首相施纪贤正式宣布辞职，不仅为其短暂的执政生涯画上句号，更将成为英国历史上任期最短的工党首相。施纪贤的黯然下台，意味著英国在过去短短十年内将迎来第七任首相，英媒报道，高层政权的极度不稳定，彻底暴露出英国当前深陷的经济与民生双重困局，从施纪贤任内五组数据便可得知。

第一组数据：通胀率从2.2%一度飙升至3.8%

《天空新闻》报道，施纪贤上台之初，曾信誓旦旦将降低生活成本列为政府的「第一要务」，更扬言要在本届议会结束前让英国成为G7中经济增长最快的国家。然而，数据却给了工党政府沉重一击。在施纪贤执政的第一年，英国消费物价通胀率（CPI）从2.2%一度飙升至3.8%，虽然随后回落至2.8%，但仍高于工党设定的2%稳定目标。

上任未满两年的英国首相施纪贤正式宣布辞职，成为英国历史上任期最短的工党首相。美联社

施纪贤的黯然下台，意味著英国在过去短短十年内将迎来第七任首相。美联社

第二组数据：国民收入缴税比例由18.2%升至19%

真正令基层市民愤怒的，是工党变相加税的「小动作」。报道指，施纪贤政府虽然多次承诺不增加劳工阶层的税收，却采取了「隐形加税」策略，自2021年起冻结税务起动点（Tax thresholds）并将持续至2028年。在通胀推高名义工资的背景下，这项政策产生了「财政拖累」（fiscal drag）效应，逼使打工仔将更高比例的收入上缴库房。数据显示，英国人目前平均将收入的19%用于缴税，高于施纪贤上任时的18.2%，直接加剧了民众的生活危机。

第三组数据：建屋35.3万间跌至九年最低水平

除了生活成本，施纪贤曾高调喊出「盖吧，宝贝，盖吧」（build baby, build）的口号，承诺在下届大选前增建150万个住宅单位，这一目标甚至超越了二战后的任何建屋高峰期。然而，理想丰满现实骨感，随著议会任期即将过半，英国的房屋供应量却倒退至九年来的最低水平。

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建筑商纷纷抱怨在高通胀下建屋已无利可图。以伦敦为例，最新一年的新屋开工量仅为5,000间，与原本81,000间的目标相差十万八千里。《天空新闻》根据能源效益证书（EPC）的大数据分析估算，工党执政至今仅交付了约35.3万间新屋，远低于维持达标所需的52.5万间，这高达20万间的巨大缺口，几乎等同于英国目前整整一年的建屋总量。

第四组数据：NHS苦候病床达55.4万宗创历史新高

在医疗层面，施纪贤曾承诺修复「崩溃」的国民保健署（NHS）。虽然工党政府不断强调英格兰的NHS轮候名单已由2024年7月的762万人次，成功减少50万人次至今年3月的711万人次，但这项数据却被踢爆存在「水分」。报告指出，轮候人数的减少很大程度上归功于「未报告的移除」——即患者并非因获得治疗而离开名单，今年3月的「未报告移除」人数更是创下疫情以来的新高。目前英格兰仍有超过十分之一的人口在苦候治疗。

此外，工党曾承诺在下届大选前，将轮候超过18周才开始治疗的患者比例控制在8%以内。虽然该比例从上任时的41%一度在今年3月降至35%的阶段目标，但4月份数据随即再度反弹反超。更令人触目惊心的是，患者被迫躺在医院走廊苦候病床的「推床苦候」（trolley waits）现象急剧恶化，2025年录得超过12小时的苦候个案高达55.4万宗，创下历史新高，这一数字甚至超越了2011年至2022年这十几年间的总和。

第五组数据：横渡海峡偷渡客突破七万五

在移民与边境管制这块战场上，施纪贤的成绩同样备受抨击。虽然他承接了前任保守党政府限制签证的政策红利，令英国的净移民人数按年大幅下降68%至20.4万人，基本回复至脱欧前及疫情前的水平，且去年遣返及自愿离境的非法移民人数高达3.8万人，创近十年新高。

然而，在打击横渡英吉利海峡的「人蛇集团」承诺上，工党却满盘皆输。在施纪贤执政期间，乘坐小船偷渡入境的非法移民人数像火箭般飙升，累计录得超过75,000人，令他讽刺地成为英国历史上任内录得最多小船偷渡客的首相。虽然近月小船抵达数量有所放缓，但由于每艘船的载客量增加，过去12个月的实际偷渡人数仍高于工党当初接手政府时的水平。尽管施纪贤强行通过了《边境安全、庇护和移民法案》并成立了边境安全指挥部，但在阻截偷渡潮上面积效至今依旧彰显无力。

政策频倒后车兼阁员连爆丑闻 民调支持度跌至仅胜卓慧思

除了民生困局，施纪贤政府在政治层面亦陷入全面混乱。尽管坐拥庞大议席优势，工党内部却因政策方向爆发内讧，施纪贤被迫在多项关键政纲上「打倒昨日的我」，包括取消领取养老金人士的冬季燃油补贴、削减残疾人士津贴，以及限制多子家庭的福利上限，种种政策倒后车引发基层强烈反弹。与此同时，其核心团队丑闻不断，两任幕僚长以及副首相兼房屋大臣韦雅兰（Angela Rayner）先后卷入争议；尤其是施纪贤坚持任命卷入爱泼斯坦性丑闻的文德森（Lord Peter Mandelson）出任驻美大使，随后文德森更遭到逮捕，引发外界对施纪贤政治审查机制的猛烈抨击。

在今年5月的地方选举中，工党在英格兰地区惨失近1,500个议员席位，失去多达40个地方议会的控制权，折损率高达59%，工党在地方议会的议席比例暴跌至25%，创下2010年下台以来的最低点；在威尔斯和苏格兰的议会选举中，工党同样遭遇历史性崩盘。今年5月中旬的最新民调显示，全英高达69%的选民对施纪贤持负面看法。在执政相同时间的历任英国首相民调对比中，施纪贤的支持率仅为-38%，受欢迎程度仅比任期最短的卓慧思（Liz Truss）稍好，惨沦英国现代政治史上最不受欢迎的领导人之一。选举专家警告，若目前的民调趋势延续至下届大选，工党的国会议席将面临雪崩式暴跌至仅剩110席的历史低位。