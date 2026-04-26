白宫记者晚宴枪击︱疑犯身怀长短枪及利刀 据报开多达8枪

据《哥伦比亚广播公司》（CBS）报道，美国总统特朗普出席的白宫记者协会晚宴会场外，于当地时间周六（25日）晚发生严重枪击事件。一名枪手企图冲击保安检查站时开火，击中一名特勤局人员。事发后，总统特朗普及第一夫人梅拉尼娅被紧急安全疏散，疑犯当场被捕。

身怀长短枪及利刀 冲击安检站

枪击事件发生于华盛顿希尔顿酒店，当时特朗普及一众政府高官正在宴会厅内出席一年一度的白宫记者晚宴。华盛顿特区代理警察局长卡罗尔（Jeff Carroll）在记者会上透露，疑犯当时身怀一枝长散弹枪、一枝手枪及多把利刀，企图强行冲过设于会场外的保安检查站。

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执法部门消息指，现场传出至少5至8响枪声。一名特勤局人员被至少一发子弹击中，所幸其身上穿著的避弹衣成功抵挡，预计没有大碍。事件中并无其他晚宴宾客受伤。

事发后，特朗普在社交媒体上发布了一张现场照片，显示赤裸上身的疑犯在被制服后，双手被反绑，趴在酒店地板上。

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31岁加州高材生 犯案动机曝光

CBS引述美国执法部门消息，疑犯为31岁、来自加州托伦斯的科尔・艾伦（Cole Allen）。他被捕后向执法部门供称，其目的就是要射杀特朗普政府的官员。当局初步相信，艾伦是一名「孤狼式」袭击者。

据悉，艾伦是加州理工学院（Caltech）2017年的毕业生，曾在一间教育中心任职导师，更在2024年12月获颁「月度最佳教师」奖。联邦探员事后已搜查其位于加州的住所。

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面临多项联邦重罪

华盛顿特区联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）宣布，艾伦将面临包括「在暴力犯罪期间使用枪械」及「使用危险武器袭击联邦官员」等多项联邦重罪指控，并预计随著调查深入，将会加控更多罪名。皮罗表示：「根据我们目前所知，此人显然意图造成尽可能大的伤害和破坏。」

艾伦预计将于当地时间周一在联邦法院提堂。