伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪）

行动代号「史诗怒火」

3月12日最新消息：

03：54

挪威警方表示，就8日美国驻挪威使馆附近爆炸案，警方11日逮捕了居住在挪威首都奥斯陆的三兄弟。警方表示，三人年龄均为二十多岁，是挪威公民，原籍伊拉克，案发当日，其中一人将简易爆炸装置放置在大使馆外，另外两人为同谋。三人此前均无犯罪记录。

03：22

当地时间3月11日晚，伊朗总统佩泽希齐扬在其社交平台发文，对结束目前战事提出三项条件，包括美国和以色列承认伊朗的合法权利、支付战争赔偿，并由国际社会提供坚定保障，以防止伊朗未来再次受到侵略。

02：40

伊朗驻塞浦路斯大使阿里礼萨·萨拉里安在接受采访时表示，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊在2月28日美国和以色列对伊朗的空袭中受伤，但他未有披露穆杰塔巴的具体伤势。这是伊朗官方首度对外证实的穆杰塔巴伤情。

当地周三（11日），伊朗总统佩泽希齐扬之子优素福在社交平台上表示，穆杰塔巴「平安」。优素福说：「我听说穆杰塔巴受伤了。我询问了与他保持联系的朋友。他们说，他平安无事。」

相关新闻：伊朗局势｜穆杰塔巴纸牌像「现身」德黑兰集会 民众挥旗跪拜宣誓效忠

01：37

美国广播公司（ABC）报道，美国联邦调查局（FBI）向加州各警察部门发警报，指有迹象显示，伊朗企图通过向美国西海岸发射进攻性无人机，来报复美国的军事行动。

相关新闻：伊朗局势｜伊军宣布：将攻击中东银行及金融机构 FBI指伊无人机或袭美西岸

00：13

伊拉克方面表示，在巴格达国际机场附近击落了四架无人机，暂未收到人员伤亡或财产损失报告。

00：04

美媒报道，一项正在进行的美军内部调查初步认定，美军对伊朗南部城市米纳布一所女子小学的导弹袭击，是因「使用了美国国防情报局提供的『过时数据』」，导致学校被「误标」为军事目标，所以造成这宗导致至少165名师生无辜惨死的误击。

美军的内部调查指，该小学建筑物「过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分」，但在2013年至2016年间已被更改用途，成为一所小学。

3月11日最新消息：

22：30

美国总统特朗普当地时间周三接受「Axios」新闻网站电话采访时表示，与伊朗的战争将「很快」结束，因为「实际上已经没有什么可以攻击的目标了」。

22：20

国际能源署同意释出4亿桶石油，缓解美以对伊朗战争导致的油价飙升。

相关新关：油价急升︱国际能源署同意释放四亿桶战略储备石油

19：06

当地时间11日，泰国皇家海军参谋长表示，海军接到报道称，当天，一艘悬挂泰国国旗，载有23名船员的货船在途经霍尔木兹海峡时，船尾遭到炮火袭击，导致船舱严重受损。据悉目前，船员已紧急撤离，同时向当地海事安全机构请求援助。目前袭击者身份尚未确定。有消息指，目前有3名船员失踪。