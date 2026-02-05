爱泼斯坦案｜安德鲁遭第二名女子指控性侵  深夜迁出皇家别墅

随着美国司法部解密逾300万页「爱泼斯坦文件」，丑闻风暴再度升级。英媒披露，一直身陷丑闻的安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor），已于周一（2日）深夜正式搬离其居住超过20年的温莎「皇家别墅」（Royal Lodge），迁往国王查理斯三世私有的桑德灵厄姆庄园。是次搬迁被视为英王重手切割，终结其王室优渥生活，而安德鲁更面临第二名女子指控曾在别墅内遭其性侵，令这名昔日王子的处境雪上加霜。

被指别墅内性侵少女 次日安排参观白金汉宫

据《泰晤士报》及《每日邮报》报道，在新一批解密文件中，继早年的朱弗雷（Virginia Giuffre）后，出现了第二名指控安德鲁性侵的受害者。该名女子声称，2010年她20多岁时，被已故富豪爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）安排前往英国，在温莎皇家别墅内与安德鲁发生性行为。

英媒披露，一直身陷丑闻的安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor），已于周一（2日）深夜正式搬离其居住超过20年的温莎「皇家别墅」（Royal Lodge）。法新社

安德鲁深陷爱泼斯坦案丑闻。法新社

更令人震惊的是，指控者声称事发翌日获安排前往「参观」白金汉宫，显示相关活动疑与王室场所挂钩。泰晤士河谷警方证实已获悉相关报告，正进行程序评估，但指受害人暂未正式报案。安德鲁对此新指控未作回应。

「夜幕掩护」下撤离 搬迁仓促遗留物资

BBC报道，安德鲁迁出温莎皇家别墅的过程极为仓促，是在「夜幕掩护」下，由货车将财物运往诺福克郡。由于事出突然，部分私人物品甚至未能及时打包，需日后返回领取。

据报，查理斯三世去年已停止向其发放每年250万英镑的私人津贴，并拒绝支付别墅的高昂维修费及保安费。安德鲁曾斥资800万英镑装修别墅，但在目前的困境下，预料他无法取回任何投资补偿。

王室消息人士直指，安德鲁的丑闻已成为王室的「长期溃疡」，严重掩盖了英王及威廉王子的公职活动。将安德鲁安插在桑德灵厄姆庄园的「伍德农场小屋」（Wood Farm），旨在将其置于可监控范围内，同时远离公众视线。

值得关注的是，安德鲁的前妻莎拉（Sarah Ferguson）并未跟随迁往新居。这对自称「离婚而不分家」的著名搭档，亦因是次搬迁而被迫终结长达多年的同居关系。

安德鲁前称约克公爵，因与爱泼斯坦的关系已于去年10月被剥夺王室头衔。他多次否认所有不当行为指控，包括曾性侵当年被爱泼斯坦贩运的少女朱弗雷。安德鲁声称从未见过朱弗雷，但已在2022年支付巨额和解金了结相关的民事诉讼。美国当局在2020年一份文件中曾指，有证据显示安德鲁曾与爱泼斯坦的一名受害者发生性行为，但强调他并非调查目标。

美国司法部日前公开的已故性罪犯爱泼斯坦案文件中，出现数张疑似安德鲁的不雅照片，引发外界哗然。照片中，一名貌似安德鲁的男子四肢著地，跪趴在一名躺卧的女性身上，其中两张更显示他触碰该名身份不明女子的腹部。