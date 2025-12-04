大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程

大埔宏福苑五级大火夺去逾百生命，震动国际。丹麦设施管理巨企 ISS（ISS.CO）当地周二发声明，确认旗下香港物业管理公司 ISS EastPoint Properties Limited（ISS EPPL）正是宏福苑的物业管理商，但强调无参与外墙维修工程及消防设备相关工作，亦未涉选择承办商。报道指其公司股价一度急挫约 8%，成为当日泛欧 STOXX 600 跌幅最大股份之一。

承认管理宏福苑日常运作 称全面配合调查

ISS 在声明中指，ISS EPPL 的角色是为宏福苑业主立案法团提供行政支援，并负责屋苑日常保安等管理工作，但从未参与大型翻新工程的承办商选择，亦非监督工程的机构。

「承办商由业主选出，我们的参与仅属行政层面，并不包含任何建议或决策权。」公司强调，其角色「不涉装修、不涉工程」。

外界关注火灾中消防系统是否正常运作。路透社报道，ISS 于第二份声明澄清，公司没有负责消防设备安装、维修或检查，因香港法例规定此类工作必须由持牌注册承办商执行。

ISS 指，ISS EPPL 作为管理服务代理，只负责按法例安排持牌承办商入场，并已依循相关规管程序。

国际券商忧潜在法律风险 股价应声下跌

尽管 ISS 强调无参与工程决策，市场仍对其可能面对的法律风险高度关注。券商 SB1 Markets、Nordnet 及 SEB 的分析师指出，市场忧虑 ISS 或需承担一定责任，引发股价急泻。

SB1 Markets 分析师 Johan Eliason 指出：「ISS 明显存在潜在责任及赔偿风险，但一般情况下相关责任可由保险承担。」ISS 未有回复外媒就潜在责任作出的查询。

香港政府成立法官领导委员会查火因 ISS：全力配合

行政长官李家超周二宣布将成立由法官领导的独立委员会，全面调查宏福苑大火原因及外墙维修监管问题。

ISS 表示已与相关部门接触，并会在整个调查过程中「全面配合」，称现阶段的首要任务是支援受影响住户并向政府提供所需资料。